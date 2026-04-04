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Asumió Daiana Rutherford en el Concejo Deliberante de Río Gallegos para ocupar la banca que dejó Victoria Ojeda integrante del bloque Por Santa Cruz, espacio que transformó a Claudio Vidal en el actual gobernador de Santa Cruz.

La sesión extraordinaria que se concretó el sábado al mediodía fue presidida por la concejal Giulliana Tobares (Por Santa Cruz) ya que la presidenta del Concejo Deliberante, Daniela D’Amico se encuentra a cargo del Ejecutivo Municipal, debido a que el intendente Pablo Grasso no se encuentra en la ciudad.

La asunción duró alrededor de 30 minutos y contó con la cobertura minuto a minuto de La Opinión Austral. Estuvieron presentes los concejales, Julio Aravena, Martín Chávez, Sol Kamu y Ayrton Ruay. Votaron de forma unánime la asunción de Daiana Rutherford el cuerpo legislativo.

La concejal Giulliana Tobares toma juramento a la flamante edil Daiana Rutherford. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Cabe recordar que semanas atrás, Victoria Ojeda anunciaba por sus redes sociales que se sumaba a trabajar en el gabinete provincial, tras ser convocada por el jefe de Gabinete, Pedro Luxen. Hasta aquí fue concejal de Río Gallegos e integró el bloque del Partido SER junto a Ayrton Ruay y Giulliana Tobares.

“Responsabilidad muy grande”

Victoria Ojeda, concejal saliente, expresó a La Opinión Austral: “Vine a estar presente para acompañar a todos los concejales. Como lo dije en su momento, renuncié para sumarme al Gobierno provincial a trabajar conel Poder Ejecutivo, pero voy a seguir colaborando con el Concejo Deliberante y vamos a seguir coordinando diferentes gestiones con Juliana, Ayrton y ahora Daiana“.

“Sin lugar a dudas trabajamos juntos, los tres siempre fuimos muy unidos en cada evento que hacíamos en cada lugar donde íbamos, estábamos los tres juntos”, agregó.

Sobre su rol futuro, indicó a La Opinión Austral: “Ahora vamos a seguir estando, seguramente voy a estar de otro lugar, pero vamos a seguir trabajando todos juntos y ahora obviamente vamos a sumar a este nuevo equipo”.

Consultada sobre los desafíos de su sucesora, manifestó: “Es una responsabilidad muy grande, el único desafío creo yo es que tiene que estar presente en el territorio, que tiene que aprovechar a full estos dos años. La voy a acompañar y no tengo ninguna duda que va a estar a la altura de las circunstancias”.

Daiana Rutherford dijo que está ante un desafío muy grande. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Por su parte, Daiana Rutherford, flamante concejal, aseguró a La Opinión Austral: “La verdad que es un desafío que quise asumir porque es mucha responsabilidad, mucho compromiso, pero me encanta y sé que voy a poder estar a la altura de las circunstancias. Estoy muy contenta”.

“Sensaciones son muchas, es muy movilizante. Casi que me largo a llorar, pero no. Voy a estar tranquila y poder hacer lo mejor para todos los vecinos de Río Gallegos, que ese es mi objetivo”, relató la edil a La Opinión Austral tras la jura.

Respecto a la articulación política, Rutherford detalló a este medio: “Vamos a ver si podemos estar en conjunto igual con Vicky trabajando, seguramente yo con mi bloque, con Ayrton y con Chuli. Estaremos trabajando juntas igual, sí o sí, siempre”.

Daiana Rutherford junto a Victoria Ojeda este sábado en el Concejo Deliberante. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Me quiero enfocar más en territorio. Quiero hacer mucho territorio, quiero poder escuchar al vecino y están las puertas del consejo, las puertas de mi oficina están abiertas para recibirlos”, concluyó la nueva concejal ante la consulta de La Opinión Austral.

Daniela D’Amico, presidenta del Concejo Deliberante, actualmente al frente del Ejecutivo Municipal. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Finalmente, la presidenta del Concejo Deliberante, Daniela D’Amico, se refirió a la jornada en diálogo con La Opinión Austral: “Muchos lamentamos la renuncia de Victoria Ojeda porque con los años vas confraternizando. Pero sabemos que va a un lugar donde ella quiere trabajar dentro de la gestión del Gobernador“.

“Le damos la bienvenida hoy a través de la resolución que llegó por parte de la Justicia Electoral a la concejal Daiana Rutherford, para trabajar juntos para los vecinos con un Concejo Deliberante que hemos intentado que sea más abierto a la comunidad, a lo cultural y a los vecinos”, señaló D’Amico a este medio.

La titular del cuerpo legislativo añadió a La Opinión Austral: “Daiana va a seguir una línea muy dentro de lo que es el equipo de trabajo de Victoria Ojeda, así que creo que más que nada es adaptarnos a una persona más dentro del equipo. Ya nos hemos puesto a disposición”.

Sobre la labor territorial, D’Amico remarcó a La Opinión Austral: “Hoy la gente necesita la presencia de las autoridades. Hace unos días nos han dado una camioneta para poder trabajar justamente en los barrios, la que está permanentemente en los barrios”.

“Ayer se trabajó con los talleres de huevos de pascua en el barrio Belgrano, Madres a la Lucha, Bicentenario y San Benito. Hoy van a estar en Juan Pablo II, Richiedi y seguramente en el 22 de Septiembre“, detalló la funcionaria a La Opinión Austral.

“Este trabajo diario con los vecinos, la apertura de estar cerca en la escucha, es lo que queremos. Estoy a cargo del Ejecutivo hasta el lunes, me tocó llevar adelante el acto central el otro día. Es un compromiso muy grande pero uno sigue haciendo su función”, sostuvo la concejal ante La Opinión Austral.

“Río Gallegos necesita políticos comprometidos trabajando por el vecino. Nos encontró trabajando este fin de semana, muchos se pueden tomar de descanso pero a mí me tocó trabajar. Me iba a apuntar a algún lado y después me acordé que no podía”, comentó al medio.

Sobre los talleres sociales, agregó: “Estamos muy sorprendidos porque año a año la convocatoria es muy grande. Queremos que los nenes hagan sus huevos de pascuas a su manera, que le pongan todo lo que quieran, caramelos y rocles”.

“Vemos a esas mamás que tienen muchos hijos y yo lo disfruto. Sentía que ellos podían tener un huevito no distinto a los de los otros nenes y que cuando vayan a la escuela van a hablar del suyo y no le faltó nada”, relató D’Amico a La Opinión Austral.

“Trabajamos en la gestión, en los barrios y en la parte legislativa. La audiencia pública de junio de 2024, con la consigna semáforos sí o no, es el resultado de lo que va a pasar en unos días con la inauguración de las modificaciones en la autovía“, recordó la edil a este medio.

“Hoy se está terminando el primer tramo que es Rotonda Samoré, un punto donde había muchos accidentes. Estamos contentos porque es un proyecto que nació en este recinto escuchando a Estrellas Amarillas, comercios, vecinos y al Colegio de Arquitectos“, afirmó la funcionaria a La Opinión Austral.

“Después de esa audiencia nunca vi igual la autovía porque técnicamente los profesionales nos enseñaron tanto. Se garantizó la participación ciudadana y escuchar a las personas que tienen la idoneidad”, explicó la presidenta del cuerpo a este medio.

Para finalizar, D’Amico dijo a La Opinión Austral: “Más allá de las diferencias que podamos tener, porque yo soy radical y vengo de esa militancia desde muy pequeña, hay un momento en que nos tenemos que sentar, juntar las ideas y trabajar para los vecinos de Río Gallegos“.