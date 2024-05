Aumento a los empleados públicos: Gobierno de Santa Cruz propuso una mejora en la paritaria central El Gobierno de Santa Cruz realizó una nueva oferta a los gremios de los trabajadores estatales a partir de mayo. Funcionarios dijeron que es "un ofrecimiento salarial superior, siendo la última propuesta posible". Algunos gremios pidieron que sea retroactivo desde abril.

Este lunes por la mañana, funcionarios del Gobierno de la provincia de Santa Cruz y los 4 sindicatos estatales de la provincia se volvieron a reunir en el marco de la Paritaria Central para continuar con la negociación salarial que había quedad postergada la semana pasada.

En este caso, el Gobierno ofreció a partir del 1° de mayo, elevar el valor de la US a $1082,81 y el el código de pertenencia, quedando la cantidad de US para los agrupamientos: Servicios Auxiliares 105 US, Administrativo 116 US, Técnico 119 US, Profesional 126 US.

El incremento salarial “tiene alcance para el sector pasivo (jubilados y pensionados) y Comisiones de Fomento”, aclararon los funcionarios, quienes dijeron que en caso de que sea aprobada la oferta se volverían a reunir en la primera semana de julio.

Además indicaron que se la propuesta era aceptada este mismo lunes -lo que no sucedió-, “el sector pasivo podrá cobrar el incremento el 24 de este mes; caso contrario será por complementaria. En el caso del sector activo, se realizará el máximo esfuerzo para ser percibido con los haberes de este mes”.

Los gremios solicitaron que el incremento salarial impacte a partir del mes de abril y se llevaron la oferta para ser analizada en asambleas.

Aumento del 12% por decreto

Una de las últimas propuestas para el universo de trabajadores de la exLey 591 había consistido en un incremento del 12% con los haberes de abril, remunerativo y acumulativo, ya otorgado por Decreto Provincial 0290/24.

También incrementar el 8% con los haberes de abril con carácter acumulativo y no remunerativo. E incrementar el 8% con los salarios de mayo con carácter acumulativo y no remunerativo. Los sindicatos ya habían rechazado esta oferta del Ejecutivo por ser no remunerativa. El Gobierno revisó esto y habían quedado en seguir discutiendo este miércoles. Sin embargo, la paritaria se pasó para el lunes 13.

Noticia en desarrollo