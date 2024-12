Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Gobierno Nicolás Brizuela se está terminando de acomodar en el cargo. Asumió el 12 de diciembre pasado en reemplazo de Pedro Luxen. En entrevista exclusiva con La Opinión Austral, el funcionario del Gabinete del gobernador Claudio Vidal se refirió a la nueva ley electoral, al debate por la coparticipación, a la relación con los municipios y hasta al pedido de presentación de renuncias que hizo el Poder Ejecutivo.

LOA: Si bien estaba dentro de la órbita del Ministerio de Gobierno, ¿cómo se está acomodando a este cargo?

– Brizuela: La verdad que bien, nosotros ya veníamos dentro de la Subsecretaría de Interior y veníamos trabajando mucho acompañándolo al exministro (Pedro) Luxen, así que en eso nos involucramos rápido y seguimos con la misma impronta que tenía. Algunas cuestiones fuimos modificándolas y lo que por ahí había que corregir, lo corregimos.

El ministro posó con el ejemplar de La Opinión Austral cuando asumió el 12 de diciembre pasado. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

LOA: ¿Cómo le ha cambiado la visión desde que está ejerciendo el cargo a nivel provincial con la que tenía desde la Cuenca Carbonífera, donde fue concejal?

– Brizuela: Hay una diferencia bastante grande. Cuando estuvimos de concejal, particularmente yo, con una gestión de gobierno provincial que poco acompañaba, e incluso cuando estuve a cargo del municipio, poco nos acompañaron. Trabajamos muchísimo para poder lograr las cosas que hoy existen en Río Turbio; el tema del matadero; 15 casas de los compañeros municipales; el Sedronar… Trabajamos y la verdad que en ese momento éramos la oveja negra. Pero en definitiva las ganas que teníamos de hacer cosas no nos frenó. O sea, las necesidades son parecidas, pero con otra visión más plural, más general.

LOA: Como subsecretario de Interior tuvo mucha relación con los municipios ¿Cuánto ha crecido esa relación durante este primer año de gestión y en qué lo ha ayudado hasta ahora?

– Brizuela: En eso nos adelantamos. Hemos participado en diferentes reuniones e incluso hasta en paritarias; en diferentes lugares de la provincia, hasta en los municipios. Y la verdad que ese trabajo fue muy bueno porque el diálogo que mantuvimos y esa relación que tenemos con ellos (los intendentes) es buena, y con algunos muy buena. La verdad que nos sirvió mucho y nos sirve mucho ahora porque seguimos en ese camino de seguir manteniendo el diálogo, por ejemplo, con las obras que se impulsaron también desde este ministerio para los municipios, una decisión que tomó el gobernador en su momento de inyectar en los municipios 350 millones de pesos para que generen obras genuinas, y eso fue importante para que nosotros también pudiéramos interactuar con ellos. Hemos trabajado en diferentes cosas con los concejales, los diputados, con los mismos intendentes. Incluso hasta solicitándole opinión a todo el mundo con el tema de la nueva ley electoral.

El gobernador Claudio Vidal le tomó la jura como ministro de Gobierno.

LOA: ¿Y cómo se está trabajando con esa nueva ley electoral?, ¿cuándo podría haber un anteproyecto de ley?

– Brizuela: Nosotros estamos abiertos a todo tipo de opinión. Se están hablando de dos o tres proyectos que se están abriendo para poder consensuar después con la mayoría y poder trabajar en eso. Así que yo calculo que ya en dos meses, tres meses, ya va a haber algo claro para que se pueda trabajar en eso y que ya se empiece a hablar también con los diputados. Es importante buscar consensos.

LOA: Es decir, ¿sería para el reinicio de la actividad legislativa?

– Brizuela: Sí. Para que se pueda tratar al menos o ir hablando con los diputados nuestros también, que ellos también tienen algunas ideas al respecto.

LOA: ¿El Gobierno tiene ya tiene una propuesta?, ¿alguna idea de base?

– Brizuela: Sí, por eso la idea es, como decía recién, lograr opiniones que generen ese tipo de propuesta e incorporarla a un anteproyecto. O sea, que nadie se quede afuera, porque esa es la ley que, a partir de que se apruebe, será la que regirá en las elecciones que vienen.

LOA: Este año se derogó la Ley de Lemas. Usted incluso había perdido la intendencia de Río Turbio por algo menos de 10 votos, ¿qué importancia tuvo esa acción?

– Brizuela: Por seis votos perdí. Creo que hoy, en esta nueva ley, va a haber otra realidad y creo que va a dar otra impronta. Va a tener más legitimidad, entiendo yo, porque muchas veces los que tenían menor cantidad de votos con la Ley de Lemas terminaban siendo autoridades. Más allá de que la ley lo permitía, uno entendía de que no era así. La nueva ley electoral va a generar más confiabilidad, otro tipo de presencia cuando salgan electas las autoridades.

El ministro sostuvo que es alguien de consensos. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

LOA: ¿La idea es que haya una sola jornada de votación?

– Brizuela: Sí, tendría que pasar eso, que la elección sea una sola. Se está planteando a nivel nacional también con la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias).

LOA: ¿Qué lo llevó a tomar el desafío de sumarse al proyecto político de Claudio Vidal?

– Brizuela: Coincidimos mucho con el gobernador en las formas en que plantea la política. Hasta que cambió el signo político en Santa Cruz, no se miraba hacia el interior y hacia la gente. Muchas veces se armaban cosas para beneficiar a poquitos y los demás estaban afuera del sistema. Y yo te lo puedo comentar lo que nos pasaba en la cuenca, en Río Turbio especialmente, donde hubo una decisión política de que se reactive la política energética. Eso empezó en el 2007, estamos ya en el 2025 y todavía estamos viendo si eso va a salir adelante. Fueron muchas las malas decisiones que se tomaron en su momento. La decisión política estuvo, pero no hubo ese orden que necesitábamos. Bueno, este proyecto político tiene que ver con eso, en el orden, en ser claros en las consignas, ser prácticos y poder dar soluciones a los que más necesitan. Cuando llegamos al gobierno levantábamos una piedra y aparecía un empresario que el Estado subsidiaba para que sea empresario. Hoy eso no va a pasar y es una forma de transparentar la gestión.

LOA: Habló recién de la Cuenca Carbonífera, ¿qué importancia tiene la continuidad de YCRT?

– Brizuela: El Gobierno provincial nunca se había involucrado directamente en gestionar en favor de sostener el complejo minero; cada vez veíamos más lejos esa posibilidad de estar tranquilos. Uno veía que se iba escapando la oportunidad y bueno, llegó este Gobierno que tomó la decisión y se puso al frente de este reclamo, peleó para que esto pudiera seguir siendo parte también del Estado nacional y hoy es una garantía, una tranquilidad de terminar un año bien para nosotros. Todo va a depender también de este Gobierno nacional que por ahí muchas veces uno no puede coincidir y bueno, te deja a la deriva, pero la decisión del Gobierno provincial, del gobernador Vidal, es sostenerlo y pelear hasta que eso salga adelante.

Se incorporó al Gobierno de Vidal como subsecretario de Interior.

LOA: ¿Ayuda que ahora el interventor sea santacruceño?

– Brizuela. Sí. Entendemos que está trabajando mucho con normalizar las deudas que tiene hoy la empresa para poder salir adelante y poder lograr esto que necesitamos; hoy el Estado lo que necesita es que se produzca. El carbón se está sacando, que se produzca energía, que es lo que nos está faltando.

LOA: Otra obra muy importante para la provincia, pero que lamentablemente está parada desde diciembre del año pasado, es la de las represas, ¿habrá novedades en 2025?

– Brizuela: Esa es un poco la idea de este Gobierno, del gobernador, de poder reactivarla. De hecho, fue uno de los temas del viaje a China. La idea es que se reactiven, están en eso. El tema de YPF de a poquito se va reactivando de vuelta; YPF vuelve a trabajar en las áreas petroleras de Santa Cruz, así que eso es importantísimo. Y van a llegar otras empresas seguramente. Así que la idea es que, una vez que se destrabe ese escollo, se van a poder reactivar.

LOA: ¿Está confirmado que YPF vuelve a trabajar en las áreas de Santa Cruz? Porque se hablaba hasta hace unas semanas de que el 1° de enero YPF se iba de la provincia…

– Brizuela: No, de hecho ya lo ha manifestado hasta el mismo gobernador. Ya se está trabajando en eso. Hay mucha gestión, mucho trabajo, hay mucho viaje también del mismo gobernador para que esto suceda. Y la idea es que los compañeros tengan trabajo, los vecinos tengan trabajo. La tranquilidad que hoy significa tener trabajo es muchísima (…) Es cuestión de tiempo. Por ahí algunos dejan entrever que son cuestiones fáciles, que se pueden hacer, y la verdad que no son tan fáciles, porque tampoco dejaron tan bien las negociaciones con las empresas. O sea, quedó todo muy trabado. Hoy hay una nueva gestión, con otra mentalidad de hacer las cosas de otra forma.

LOA: ¿Ve un 2025 donde se pueda finalmente discutir el tema de la coparticipación?

– Brizuela: El nuevo índice ya está resuelto, de hecho ya están recibiendo la coparticipación con el nuevo índice. Unos se beneficiaron, otros no. Uno de los más perjudicados fue Caleta Olivia, porque está perdiendo casi 400 millones de pesos de coparticipación.

¿Qué localidad pierde y cuál gana? Así quedaron los municipios con el nuevo índice.

LOA: Desde el Municipio de Río Gallegos se anticipó que van a judicializar esa medida, ¿cómo lo toman?

– Brizuela: Tienen que entender que es lo que dio el censo y es lo que dice la ley sobre cómo se coparticipa; lo pueden judicializar y la verdad que no se entiende por qué (…) Hoy, con el nuevo censo, se pudo lograr actualizar esos valores. Así que eso está y eso se hizo.

LOA: ¿Cuánto influye en este tema la situación de las deudas con las cajas?

– Brizuela: Río Gallegos y Calafate son los dos que no estarían pagando hasta ahora; después 28 (de Noviembre) y Río Turbio están pagando algunos meses, y el resto de los municipios está pagando, no lo que realmente tienen que pagar, pero sí tienen voluntad de pago. Y después quedaría la Caja de Previsión, que también es un tema para tratar en el año 2025.

LOA: ¿En qué sentido?

– Brizuela: Estamos hablando de una deuda total de más de 41.000 millones de pesos, o sea, es muchísima plata que hoy los municipios, en su totalidad, le deben al sostenimiento de la Caja (de Previsión).

La deuda histórica de los municipios con las cajas provinciales asciende a 41.000 millones de pesos.

LOA: En el caso de Río Gallegos, por ejemplo, dicen que si se acomodan los números de la participación, no podrían pagar nunca las cajas…

– Brizuela: El Municipio de Río Gallegos está gestionado por una persona (Pablo Grasso) que viene de la gestión anterior y con una idea de gobierno, que eran los que tendrían que haber solucionado este problema. Hoy Río Gallegos tiene 13.000 millones de pesos (de deuda); estamos hablando de un poquito más del 10% de la deuda total que tiene la provincia en las cajas. Y estoy hablando de Caja de Previsión solamente, después tener la otra caja que también tiene una deuda medio parecida. Entonces, yo creo que más allá de la cuestión política o qué quieran hacer, creo que hay que sentarse a dialogar, a hablar y que pongan voluntad.

LOA: Les tocó un Gobierno nacional que prácticamente se desentiende de las provincias. Incluso, lo único que aportó fue para la emergencia climática, ¿cómo se sobrelleva?

– Brizuela: En eso fue claro el gobernador cuando planteó que teníamos que ser austeros, ver bien cuál es el trabajo y adónde íbamos a apuntar, y eran dos o tres ejes que eran fundamentales. De hecho, hoy, cuando íbamos a pensar que en el lago Posada íbamos a tener viñedos para que se empiece a producir vino, era algo impensable, y hoy ya se está trabajando en eso. Bueno, la matriz productiva va a pasar por los compromisos que también tenga la misma gente; no sólo del Estado se puede vivir, hay otras cosas que se pueden hacer y que se puedan reactivar y hacer, y eso es el ingenio también de la gente.

Finalmente, el ministro de Gobierno fue consultado por la nota que trascendió donde el Poder Ejecutivo le pide a los funcionarios del gabinete que presenten de manera formal la renuncia. Al respecto, indicó que era algo normal y cargó contra quienes hacen uso político de este tipo de pedidos.