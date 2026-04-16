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La Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ), con la participación de las cinco compañías mineras que la integran, llevó adelante un encuentro estratégico con empresas contratistas nacionales y multinacionales que forman parte de la industria minera.

El objetivo principal de la jornada fue avanzar en la articulación y el trabajo conjunto, convocando a estos actores clave a involucrarse activamente en los planes de capacitación que la Cámara impulsa en coordinación con el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz.

La industria minera de Santa Cruz apuesta a fortalecer el empleo local a través de nuevas instancias de formación.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de fortalecer las capacidades locales, promover el desarrollo del empleo y acompañar la evolución de la actividad minera a través de la formación continua. En este sentido, se remarcó el rol fundamental que cumplen las empresas contratistas en la cadena de valor, no solo como prestadoras de servicios, sino también como agentes estratégicos para la generación de oportunidades y el desarrollo de capital humano.

Desde CAMICRUZ se subrayó que este tipo de iniciativas buscan consolidar una agenda común que permita alinear esfuerzos entre el sector público y privado, con una visión de largo plazo centrada en la capacitación, la empleabilidad y el crecimiento sostenible de la actividad en la provincia.

Desde CAMICRUZ remarcaron el rol clave de las empresas contratistas dentro de la cadena de valor minera.

Este encuentro se enmarca en el PLAN DE DESARROLLO DE CONTENIDO LOCAL, orientado a articular al sector público y privado para fortalecer la capacitación, el empleo y la generación de oportunidades en la provincia, con una visión de crecimiento sostenible.

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