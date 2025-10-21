CAMINO A LAS URNAS - ESTE LUNES ARRIBARON BOLETAS Y URNAS A SANTA CRUZ

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por primera vez, Santa Cruz utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo. La secretaria del Juzgado Electoral Federal, María Monserrat Campos Álvarez, explicó en una entrevista radial con LU12 AM680 Río Gallegos que este nuevo sistema reemplaza completamente el modelo tradicional de boletas partidarias.

“No existen más las boletas de partido ni los sobres. La única boleta válida es la que enviamos desde la Justicia Electoral, impresa con medidas de seguridad y entregada a cada autoridad de mesa”, precisó.

El arribo de las boletas y urnas al quincho de la Armada en Río Gallegos. La Justicia Electoral y el Correo Argentino trabajan en su distribución en toda la provincia. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La funcionaria destacó tres diferencias principales respecto a los comicios anteriores: la desaparición del sobre, del cuarto oscuro tradicional y de las boletas partidarias. “El elector marcará su preferencia directamente en la boleta única y la introducirá doblada en la urna. No hay que cortar ni troquelar nada”, subrayó.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Este lunes por la tarde arribaron a Río Gallegos las boletas y urnas de cara a las elecciones legislativas. Hubo un intenso trabajo de las autoridades de la Justicia Electoral en el quincho de la Armada, ubicado en la costanera local, con la supervisión de Gendarmería Nacional y Prefectura, además de personal del Correo Argentino, que se encargará de distribuir todos los elementos a las distintas localidades de la provincia de Santa Cruz.

Cabinas abiertas y boletas únicas

Campos Álvarez detalló que en cada establecimiento se dispondrá un aula con las autoridades de mesa, fiscales y dos cabinas de votación. “Las cabinas son abiertas, sin cortinas ni tapar ventanas, y permiten ver a la persona mientras vota, pero sin identificar a quién elige. Cualquier marca dentro del casillero —una cruz, tilde o círculo— es válida”, explicó.

Además, aclaró que no se podrá sacar fotos de la boleta: “Está prohibido por el Código Electoral Nacional. Sacarse una selfie mostrando el voto es una infracción”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Lapiceras indelebles y votos en blanco

En la entrevista, la secretaria electoral respondió a algunas de las consultas más comunes que llegaron a la radio. “No hace falta llevar lapicera propia. En cada mesa habrá bolígrafos indelebles provistos por el Estado, que no se borran y están aprobados por la Cámara Nacional Electoral”, dijo.

Ante los rumores sobre posibles fraudes con las lapiceras, Campos Álvarez fue tajante: “Pueden probar con una goma de borrar, van a ver que no se borra. Es una campaña falsa”.

También explicó que la boleta no se corta ni se troquela, y que votar en blanco equivale a no marcar ninguna opción. “Cuando el elector se equivoca o rompe la boleta, puede pedir una nueva. La anterior se inutiliza y queda registrada”, aclaró.

Lugares de votación y circuitos

Consultada sobre los lugares de votación, confirmó que el Colegio Industrial 6 seguirá siendo sede electoral. “Dividimos Río Gallegos en seis circuitos. La gente del circuito correspondiente al ‘Indu’ votará allí mismo. Solo en algunos casos se reubicaron mesas para evitar aglomeraciones, por ejemplo en el gimnasio del barrio San Benito”, señaló.

FOTO: GOBIERNO

Reiteró la importancia de consultar el padrón electoral, dado que algunas mesas cambiaron de establecimiento.

Aumento del padrón y nuevas incorporaciones

Pese a la percepción de migración de vecinos fuera de la provincia, Campos Álvarez informó que el padrón aumentó en unos 6.000 o 7.000 electores respecto de la elección anterior. “El crecimiento se da cada dos años por la incorporación de jóvenes de 16 años y nuevas inscripciones. También se actualiza con fallecimientos o cambios de domicilio”, indicó.

Capacitaciones y simulacros

La Secretaría Electoral viene realizando charlas y simulacros en distintas localidades. “Estuvimos en Caleta Olivia, Cañadón Seco y El Calafate. En cada encuentro instalamos mesas de práctica con boletas ficticias para que la gente se familiarice con el sistema”, contó.

En Río Gallegos, las capacitaciones presenciales continúan en el Colegio Salesiano, los días miércoles y jueves. Además, se habilitó un código QR en cada establecimiento electoral para que los votantes puedan completar una breve encuesta sobre la experiencia de voto.

“Queremos saber si les resultó un sistema ágil, cómodo y si las letras de la boleta son suficientemente grandes”, explicó.

Doble urna en Cañadón Seco

Campos Álvarez recordó que Cañadón Seco será el único lugar donde se votará con doble urna, ya que además de elegir diputados nacionales, los vecinos deberán seleccionar al presidente de la Comisión de Fomento.

“En ese caso, el votante recibirá dos boletas únicas: una nacional, blanca y celeste, y otra local, de color rojo tenue, para diferenciarlas. Cada una va en su urna correspondiente”, detalló.

Escrutinio y resultados

El escrutinio definitivo comenzará el martes a las 18 horas en el quincho de la Armada, en la zona del Almirante Brown, en Río Gallegos. “Es el único resultado válido, donde se revisan los votos recurridos y las incidencias de las mesas. Estimamos que el recuento será ágil y podría finalizar el miércoles”, adelantó.

Finalmente, la secretaria electoral invitó a la ciudadanía a acercarse a la sede de la Secretaría Electoral en Pellegrini 106 para practicar con las boletas de muestra.

“Es un sistema sencillo, transparente y seguro. Lo importante es ir con el DNI, recibir la boleta única del presidente de mesa, marcar la opción preferida y doblarla antes de depositarla en la urna”, resumió.