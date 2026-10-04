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ROXANA REYES VIAJÓ A TERRITORIO EN DISPUTA

Este sábado asumieron las autoridades de Puerto Deseado de la Unión Cívica Radical.

Acompañada por el exdiputado provincial Alberto Lozano y el exconcejal de Río Gallegos, Leonardo Roquel, la exdiputada nacional Roxana Reyes fue a marcar la cancha a Puerto Deseado, que tiene por estos meses una fuerte interna. Por un lado está el actual intendente radical Juan Raúl “Pirri” Martínez, quien llegó en una alianza dentro de Por Santa Cruz. Sin embargo, el diputado provincial Santiago Aberastain que, como casi todos, alguna vez candidato fue candidato del Frente Para la Victoria, le compite territorio y le disputa espacio político de cara a 2027. Algunos dicen que será el candidato del oficialismo en esa localidad.

Rumbo a Deseado: Lozano, Roquel, Gareca, Castillo y Reyes

Aberastain también se desempeña como un nexo con su localidad, ya que es una especie de coordinador territorial, lo que le valdría roces con la gestión municipal. A medida que pasen los meses, el clima electoral irá acomodando los melones y se verá con mayor claridad cómo quedan armadas las alianzas.

GARDONIO RESPALDA LAS PASO

Mientras a nivel nacional el Gobierno de Javier Milei negocia con los gobernadores la suspensión, otra vez, de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), en Santa Cruz la derogación de la Ley de Lemas puso en aprietos sobre cómo dirimir las candidaturas para 2027 en los distintos partidos políticos donde hay más de un cacique.

Daniel Gardonio entrevistado por La Opinión Austral en CABA

Esta semana, entrevistado por La Opinión Austral en la FIT (Feria Internacional de Turismo), el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, fue contundente: “Las PASO van a ser necesarias en Santa Cruz”, dijo. Además, señaló que el radicalismo deberá debatir si competirá en un frente electoral o por su cuenta. “Primero hay que definir en la provincia qué sistema electoral vamos a tener. Se tendría que estar debatiendo en Cámara de Diputados”, alertó sobre esta demora en la discusión que viene de 2025 y que aún no se cerró. Sin PASO, “cómo vamos a definir quiénes van a ser los candidatos”, afirmó.

“Tenemos que definir primero internamente, darnos el debate merecido y cómo vamos a ir a la próxima elección. Eso es algo que nos debemos”, manifestó. En ese sentido, señaló que las nuevas autoridades partidarias deberán avanzar en una convención para discutir si el radicalismo participará de las elecciones junto a otros espacios o de manera indenpendiente. Gardonio, clave en el apoyo a Claudio Vidal en 2023, hoy estaría evaluando nuevos rumbos con “Pirri” Martínez y hasta con los hermanos Carambia. El tiempo dirá.

¿OXIGENACIÓN O COLETAZO DE LAS DENUNCIAS?

Esta semana trascendió que el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, habría decidido pedirle la renuncia a la mitad del Gabinete municipal. Entre las “caídas en desgracia” se encontrarían Natalia Quiroz, Mónica Gutiérrez, Silvina Juárez y María Grasso.

A un año de las elecciones y con el mandatario comunal en carrera, la idea sería darle un refresh a una gestión que viene alicaída.

También se da en un contexto en el que pesa sobre el intendente un procesamiento por administración fraudulenta, tras su paso por el IDUV (Instituto Desarrollo Urbano y Vivienda), entre los años 2015 y 2019.

¿De ahí la advertencia semanas atrás del diputado y presidente del PJ local, Eloy Echazú, cuando dijo: “Cuidado la Justicia si se mete con un candidato peronista”?

El lunes asumen los nuevos secretarios/as.

¿HACE LO QUE OTROS NO?

El decano de la UTN Facultad Regional Santa Cruz, Sebastián Puig, recibió a representantes de UOCRA, Camioneros y UTHGRA para compartir los avances de la Facultad y continuar fortaleciendo el vínculo con las organizaciones sindicales de la provincia.

De alguna manera, ¿está haciendo lo que otros dirigentes del PJ no?, reunirse y avanzar en una agenda política. ¿Se prepara para el 2027?

“A LOS CARPETAZOS”

El abogado Miguel Soto Encinas y exoficial principal de Policía de Corrientes sigue con su enojo contra el Consejo de la Magistratura porque no fue seleccionado como candidato a juez en el concurso múltiple 115.

Tal como adelantó La Opinión Austral, el gobernador Claudio Vidal ya tiene los nombres de los seleccionados para ocupar los juzgados de las localidades de Río Gallegos, Río Turbio, Puerto Deseado y Puerto Santa Cruz.

Hace días, Soto Encinas arremetió con dureza contra quienes tuvieron que evaluarlo. En declaraciones a Tiempo Sur, dijo que “la entrevista personal fue paupérrima en cuanto a sus resultados; no de mi parte, sino en cuanto a las calificaciones. Me otorgaron un puntaje inexplicablemente inferior, hasta diría yo calculado con centésimas para que quede fuera de la terna”.

¿Se viene un contragolpe?

¿Investigarán si los escritos que presentó fueron hechos a base de la IA? Al parecer, ¿no hubo destrezas intelectuales requeridas para su elaboración? ¿La técnica jurídica exige coordinar varias capacidades analíticas?

También causó sorpresa que durante parte de la evaluación no dejó de lado los headphones.

Y la mayor sorpresa fue cuando repartió carpetas —con muy buena calidad de impresión— de cómo sería la estructura de su juzgado en caso de ser elegido.

¿Propuso qué haría en los primeros 100 días de gestión?

En relación al test psicológico, el resultado está bajo cuatro llaves.

¿No le agradó una pregunta que le hizo la fiscal Verónica Zuvic, la representante de los funcionarios de la Justicia en el Consejo de la Magistratura?

CAMINO A LAS URNAS

Pablo Grasso, Javier Belloni y Juan Carlos Molina, cada uno por separado, han consultado a amigos y a allegados de la Justicia.

La foto que aún no es. Belloni, Grasso y el cura Molina.

Cada uno expuso su preocupación y hasta se animó a vaticinar futuros desenlaces en la gestión del actual Gobierno provincial.

Hoy saben que será muy difícil la foto de los tres juntos, unidos.

Mientras algunos prefieren barrer la basura debajo de la alfombra, otros muestran sus debilidades y temores.

¿No sólo le temen a un “carpetazo”, sino también a un “carterazo”?