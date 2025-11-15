Luego de que el vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Fernando Basanta, resultara absuelto en el juicio político que lo mantuvo suspendido durante 30 días, La Opinión Austral dialogó con el abogado Gonzalo Chute, integrante de la defensa junto con Alejandro Ruggero. “Era lo que esperábamos y era la única conclusión en la que podía arribar este proceso. No tengo ningún duda”, dijo.

En el recinto de la Cámara de Diputados, una vez conocido el veredicto, el letrado destacó a este medio: “La cuestión de la antigüedad de los 6 años de ejercicio de profesión ya fue interpretada por la Cámara de Diputados al momento de la designación; ya fue interpretada por el Poder Ejecutivo; ya fue interpretada por el Poder Judicial cuando, haciendo el estudio de validez de títulos, le tomó juramento”.

Y amplió: “Ya ha sido interpretada también por distintos fallos judiciales, tanto en sede civil como en sede penal”. Para Chute, “si caídas en esta aberración de poner como causal la posible comisión de delitos penales que ya la justicia dijo que no eran delitos penales por mala praxis del denunciante, entonces acá es otra motivación”.

El abogado hizo hincapié en que “ya que queremos justicia, queremos democracia, queremos república, tratemos de esas cosas, sin ningún problema. Sí espero que esta absolución ayude al gobernador a recuperar un poco la senda de la normalidad institucional“.

En ese sentido, expresó: “Espero que esto sirva para cerrar una etapa y abrir una nueva porque es lo que necesitamos todos los santacruceños”. También, en consonancia con lo dicho por la legisladora Rocío García, de que “se montó un show”, declaró: “Exactamente“.

Fernando Basanta firma el veredicto de la Sala Juzgadora que lo eximió de culpas en el juicio político en su contra, ante la mirada de Diego Castro, secretario general de la Legislatura. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Reiteró que “el ejercicio de la profesión de él (por Basanta) fue fundado justamente en cinco fallos judiciales de toda la República Argentina, donde se dijo exactamente lo mismo de situaciones parecidas. Pero más allá de todo eso, teníamos esta cuestión de que la Cámara no podía prestar un desacuerdo”.

El representante legal de Fernando Basanta remarcó que “hubo un acuerdo, hubo una designación, se trató la cuestión, se aprobó en su momento…no podías ahora volver para atrás y arrogarte facultades que ya no corresponden, como es la declaración de nulidad de actos, que es lo que se buscaba hacer en este proceso electoral”.

Antes de concluir, sostuvo que este fallo marca el fin de una etapa. “Esperemos que la provincia pueda volver a la normalidad institucional y que se termine esta anomia que venimos viviendo desde hace un par de meses en todos sentidos”, sentenció.

