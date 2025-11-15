Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Transcurrieron ya tres semanas de la contundente victoria electoral y el presidente de la Nación Javier Milei acelera para anunciar medidas económicas con impacto en el precio del dólar, tanto como prepara el terreno para aprobar reformas laboral y tributaria en el Congreso durante el verano.

El análisis del paquete de decisiones sobre deuda en dólares, reservas del Banco Central y bandas de flotación en el mercado cambiario está en marcha, según estimó esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque evito establecer tiempos.

En paralelo con las negociaciones por el Presupuesto 2026, esa hoja de ruta macroeconómica es clave para los próximos dos años del Gobierno de Javier Milei y sus intenciones de buscar la reelección.

Dos preguntas se hacen el FMI, los mercados y los argentinos: Si esta vez el esquema fijado buscará acumular reservas en el Banco Central para no llegar con la lengua afuera o rezando por auxilios del norte a la próxima cita electoral. Y si el dólar seguirá flotando entre bandas y si el piso y el techo de ese margen será el mismo que el actual.

Algunos economistas, a los que Milei ya tildó de “mandriles”, hablaron esta semana de un techo de 2.000 pesos para no atrasar el tipo de cambio que, explican, daña a la producción e industria local. En la Casa Rosada, niegan que el Presidente tenga intenciones de mover un precio con inevitable impacto en la inflación.

Reservas, pago de deuda y flotación entre bandas

Durante la última visita de Milei y Caputo a Nueva York, hubo una importante reunión con inversores financieros de peso global organizada por el JP Morgan. Según la agencia Bloomberg, con acceso a fuentes que se sentaron en esa mesa, el Ministro prometió tener listo en 30 días cómo será el programa completo.

La baja del Riesgo País modificó el escenario en el que se movía hasta ahora Milei. La Argentina está muy cerca de poder tomar deuda en el mercado internacional a tasas “bajas”.

Caputo destacó esa oportunidad en estos días y hasta puso en duda la necesidad de acumular reservas para pagar los vencimientos de deuda más próximos, ya que, ahora, se podrían pagar con nueva deuda.

Esto no significa que el plan a largo plazo no sea engrosar las reservas, de hecho, Milei y su ministro aclararon que existe la voluntad de hacerlo. Pero las dudas aparecen de la mano del enfriamiento del préstamo directo desde el Tesoro de los Estados Unidos. Por el norte, entienden que podría no ser necesario, pasada la emergencia.

Swap de monedas con EE.UU. y acuerdo comercial

En cambio, sí se activó el swap de monedas. Con eso se le pagó el reciente vencimiento de intereses de deuda al FMI. Desde el Fondo Monetario no dudaron esta semana en exigir “esfuerzos” por acumular dólares. Desde Estados Unidos anunciaron que está listo el Marco de Acuerdo Comercial Recíprocro (el 90% de las concesiones son de parte de Argentina, Donald Trump se compromete por su parte principalmente a bajar el arancel del 10% que aplicó él mismo, cuando llegó a la Casa Blanca). Se firmaría el definitivo, pronto, y hay rumores de que Milei viaje nuevamente a Estados Unidos para la firma.

El gobierno libertario definirá muy pronto entonces: si avanza con una recompra masiva de bonos en dólares; si corre o no las bandas de flotación (lo de flotar libremente está descartado por el “riesgo kuka” latente a pesar de haber obtenido una contundente victoria en las urnas sobre el peronismo); y si se dedica a engrosar las arcas del Banco Central para tener poder de fuego y maniobra.

Caída salarial, suba de la inflación y recortes en empresas

La última medición del Indec sobre salarios registrados es de septiembre 2025 y se informó esta semana. En términos acumulados (desde diciembre 2024 hasta septiembre 2025), el salario real del sector registrado cayó -0,4%.

A su vez, el gobierno celebró esta semana que, a pesar de la suba del dólar de los últimos meses en la previa de las urnas, la inflación se mantuvo cercana al 2%. Durante el mes de octubre sufrió un alza respecto a septiembre. En la Patagonia es donde más subieron los alimentos y bebidas respecto a 2024.

En Casa Rosada consideran que las elecciones demostraron que los trabajadores entienden el por qué del ajuste a los bolsillos y que dieron una muestra de prolongación de esa paciencia para que así, el presidente Milei, pueda continuar su modelo estabilizador. Así resumieron fuentes de ese entorno a La Opinión Austral la postura frente a los reclamos por la pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

Por otra parte, el cúmulo de noticias sobre cierres de plantas, reducción de personal en empresas y fábricas o suspensiones producto de la apertura comercial, indican que durante el verano la situación podría escalar.

Ruidos por la reforma laboral y estallidos internos

En los pasillos de la Casa de Gobierno de la Nación admiten que en las próximas semanas habrá varias versiones dando vueltas de la reforma laboral. Hay una intención de ir midiendo las reacciones “en la calle”. La posibilidad de la eliminación del monotributo, rozó el escándalo por usuarios preocupados en las redes sociales. Milei cerró la semana con una desmentida.

Hay un borrador casi listo para la “modernización” del mercado laboral y el impulso a la formalización que, aseguran, impulsará el proyecto de ley. Por ahora, hay negociaciones. Los gobernadores que pasaron por la Casa Rosada no dudaron en dar apoyo (siempre y cuando estén conformes con el Presupuesto 2026 que exige equilibrio fiscal).

Sólo un jefe provincial pidió esperar a ver la letra chica para dar su respaldo: Ignacio Torres, de Chubut. Son pocos, pero existe la preocupación de que mayor flexibilización perjudique a los trabajadores.

Mientras Milei alista la tropa para pasar esa reforma por el Congreso (también la tributaria y del Código Penal) y reorganiza el organigrama del Estado Nacional para dar lugar a la nueva etapa, esta semana debió dar marcha atrás con algunos cambios. Al flamante ministro del Interior, Diego Santilli, le sacaron Migraciones y el Renaper de su órbita. Finalmente, estallido interno mediante, le devolverán Renaper. En tanto, con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se preparan para divirse Turismo, Ambiente y Deportes, del sobreviviente, Daniel Scioli.

