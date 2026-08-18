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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó la presentación e inauguración de los invernaderos hidropónicos de Santa Cruz Puede S.A.U. y valoró el trabajo realizado por las cooperativas y los trabajadores que participan del proyecto productivo. Durante su discurso, destacó la recuperación del predio, cuestionó el estado en el que se encontraba al inicio de su gestión y remarcó la necesidad de avanzar hacia una provincia con mayor producción, empleo y soberanía alimentaria.

Fue en el marco de la actividad de “Santa Cruz Produce – Sabores, Producción e Innovación” que se llevó a cabo a partir de las 11 horas de este martes 18 de agosto, en las instalaciones del Polo Industrial y Comercial de Santa Cruz Puede S.A.U., lugar que se encuentra ubicado en la ruta nacional N° 3 y circunvalación.

La jornada contó con la participación funcionarios de la provincia, del gobernador Claudio Vidal, productores y vecinos en general. Hubo acompañamiento de la banda militar del Atlántico Sur, perteneciente al Regimiento de Infantería Mecanizada 24, a cargo del teniente maestro de banda, Jorge Reynoso, que entonó el Himno Nacional Argentino.

Al inicio, Vidal y el presidente de S.A.U., Gustavo Sívori, fueron llamados a entregarles los correspondientes certificados a las mujeres que se capacitaron para trabajar en los invernaderos y el comedor. Lorena Gutiérrez y Josefina del Valle Picon Martínez, dijeron unas conmovedoras palabras y agradecieron la oportunidad al mandatario provincial.

La crítica al gobierno anterior

Antes de realizar el tradicional corte de cintas, Vidal convocó a acompañarlo al presidente de S.A.U., Sívori, y a los representantes de las cooperativas que trabajan en el lugar. Una vez en el escenario le habló al pueblo santacruceño:

“Cuando nos hicimos cargo de este lugar era un lugar totalmente abandonado. Era el claro ejemplo de la corrupción y de todo lo que estaba mal a nivel país. Con este lugar nos mostraban en todo el país, en todos los medios nacionales. Éramos la provincia más corrupta del país, la provincia en donde la política, o los representantes de la mala política, se hacían millonarios con los recursos del Estado y los que vivíamos en esta provincia seguíamos postergados”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que esa realidad forma parte del pasado y explicó que la decisión fue recuperar el espacio a través del trabajo y la producción. “Eso era parte del pasado. Cuando tomamos la firme decisión de reconstruir este lugar, entendimos que la forma de mostrar nuevamente esto era con trabajo, con producción, demostrándole a toda la sociedad que las cosas se podían hacer distintas, de otra manera, en beneficio de la comunidad”, señaló.

Lorena Gutiérrez y Josefina del Valle Picon Martínez dijeron unas conmovedoras palabras. FOTO VANINA JANCICH/LA OPINIÓN AUSTRAL

El mandatario provincial recordó que, al ingresar al predio, encontraron oficinas y galpones repletos de documentación vinculada a obras que habían sido pagadas, pero que no se habían iniciado o habían quedado inconclusas. “Recuerdo muy bien los galpones llenos de documentación de obras millonarias que se pagaron y que algunas no comenzaron, mientras que otras comenzaron y no se terminaron”, expresó.

También mencionó los expedientes relacionados con la ruta nacional N° 3 y lamentó las consecuencias que tuvo la falta de finalización de esa obra. “Estaban los expedientes de la ruta que se pagó en dos o tres oportunidades y nunca se terminó. Esa ruta se llevó la vida de vecinos, de conocidos y de familiares. Fue un triste pasado, un triste pasado que no podemos volver a repetir”, afirmó.

Vidal acompañado de funcionarios de la provincia. FOTO VANINA JANCICH/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Se podría haber hecho antes”

Asimismo, durante su discurso, el gobernador cuestionó las decisiones tomadas por gestiones anteriores y aseguró que durante décadas se priorizaron intereses particulares por sobre las necesidades de la mayoría.

“Es demasiado el daño que han generado durante varias décadas. Todo esto que estamos haciendo hoy lo podrían haber hecho, pero tomaron otro camino, el más fácil: beneficiar a unos pocos y perjudicar a la mayoría”, afirmó.

Y añadió: “Que no me vengan a hablar a mí de que las cosas las tenemos que hacer distintas, porque apostar al trabajo y apostar a la producción es apostar a mejorar el presente, garantizando un mejor futuro para nosotros, para nuestros hijos y para las próximas generaciones”, agregó.

A continuación, reconoció que la transformación productiva demandará tiempo y pidió acompañamiento para sostener los proyectos. “Nosotros en dos años y medio no podemos cambiar la triste realidad que ha generado más de tres décadas de política nefasta, es por eso que pedimos tiempo, compromiso y acompañamiento”, solicitó.

Las mujeres que trabajan en el espacio recibieron certificados por su capacitación. FOTO VANINA JANCICH/LA OPINIÓN AUSTRAL

Generación de empleo

Vidal repasó las distintas iniciativas productivas que comenzaron a desarrollarse en el predio. “Comenzamos a trabajar, generamos empleo. Comenzamos con la producción de puertas placa, de puertas macizas, con la producción de varillas para el campo, con la producción de muebles para los hogares, con la construcción de viviendas modulares y con la construcción de estos invernaderos”, detalló.

Además, resaltó: “Comenzamos con un proyecto que es muy importante y que hoy está dando que hablar a nivel nacional. Los alumnos de la Escuela Agropecuaria de Gobernador Gregores están trabajando en un proyecto para la ganadería de Santa Cruz”, indicó.

El gobernador atribuyó ese avance a una decisión política de impulsar la producción y el desarrollo agropecuario. “Eso fue posible porque desde el Consejo Agrario Provincial y desde el Ministerio de la Producción tomamos la decisión política y tuvimos la iniciativa de apostar fuertemente a la producción y también al agro”, sostuvo.

La inauguración del bodegón “Alma”. FOTO VANINA JANCICH/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Tenemos capacidad y voluntad de producir”

Casi al cierre de su alocución, el gobernador puso como ejemplo el ingreso permanente de camiones con alimentos provenientes de otras provincias y planteó la necesidad de producir en Santa Cruz los alimentos que consume la población, dado a que “tenemos la capacidad necesaria y la voluntad de producir”.

En esa línea, mencionó distintos productos que podrían cultivarse en los invernaderos instalados en la provincia, como lechuga, acelga, albahaca, perejil, entre otros. También sostuvo que la ampliación de este tipo de emprendimientos permitiría generar empleo, movimiento económico y desarrollo local.

“Esto, replicado cientos de veces en toda la provincia, garantiza producción alimentaria, garantiza empleo, movimiento económico y garantiza desarrollo. Es por acá y no me voy a cansar de repetirlo”, enfatizó y resaltó que: “Los países que salen adelante lo hacen con esfuerzo, con trabajo y con producción”.

En este sentido, Vidal felicitó a Sívori por su compromiso al frente de S.A.U.: “Gustavo, te felicito. La verdad que siempre te lo digo: qué soldado de la patria. Qué voluntad, qué convicción. Yo sé todo lo que has peleado para defender Santa Cruz Puede. Lo sé, Gustavo, y te felicito por eso”, manifestó.

“Seguí adelante, no te rindas, seguí abrazando a tu equipo. Es por acá. No hay otra forma, no hay otra forma”, le pidió, al tiempo que les solicitó a los trabajadores que participan en el proyecto que continúen esforzándose. “De esta forma se saca una familia adelante, con futuro. Es por acá, es con trabajo”, expresó.

La banda que acompañó en la visita del bodegón. FOTO VANINA JANCICH/LA OPINIÓN AUSTRAL

Anuncio de la planta de alimentos balanceados

Finalmente, Claudio Vidal anunció que en los próximos días comenzará la construcción de una planta de alimentos balanceados en el predio. “Es la primera en su historia: alimento balanceado producido en Santa Cruz, con manos santacruceñas, con hombres que se animaron a trabajar el suelo y la tierra”, anunció.

También recordó que en una experiencia laboral anterior también había impulsado un proyecto de producción local. “Tiempo atrás, en mi anterior trabajo, se me ocurrió defender la producción local y arrancamos con un proyecto. Todos me decían: ‘Este hombre está loco, ¿qué está haciendo? En Santa Cruz no se puede’. Y lo logramos, funcionó”, relató.

“Hoy les pido que vuelvan a creer. El proyecto funciona. ¿Cuántos compañeros y compañeras, padres y madres de familia, hoy tienen la oportunidad de tener un trabajo gracias a este proyecto? Lo tenemos que defender entre todos, lo tenemos que abrazar”, concluyó.

Parte de los trabajadores del bodegón “Alma”. FOTO VANINA JANCICH/LA OPINIÓN AUSTRAL

Tras los dichos del gobernador, se inauguraron los espacios con el esperado corte de cinta y, en grupos reducidos de personas, se logró ingresar a conocer los invernaderos. Allí, las expertas en el sembrado, mantenimiento y cosecha de verduras de hoja verde le explicaron al gobernador como es el trabajo que se realiza día a día.

Además, se inauguró el bodegón”Alma” con la participación de Vidal, Sívori y el chef del establecimiento, Oscar Martinez. “Hoy es gratis para todos“, mencionó el mandatario ante la esperada degustación que iban a disfrutar los presentes. Al ambiente, amplio y luminoso, se sumó la presentación de una orquesta.