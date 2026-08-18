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Tras la presentación e inauguración de los invernaderos hidropónicos de Santa Cruz Puede S.A.U., el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, habló con la prensa de Río Gallegos y se refirió a la decisión de la Caja de Previsión Social de jubilar a tres vocales del máximo tribunal provincial: René Fernández, Paula Ludueña y Alicia de los Ángeles Mercau.

Las tres vocales del TSJ, jubiladas (de izquierda a derecha): Reneé Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña.

Sobre las críticas a la aplicación del Decreto N° 608 esgrimidas por el vocal por los trabajadores activos de la CPS, Cristian Sánchez, -quien en exclusiva con La Opinión Austral afirmó que “hay intencionalidad política en contra del Tribunal Superior”– Vidal opinó: “A veces me preocupa el relato de la oposición”.

A propósito, argumentó: “Dicen defender a los trabajadores, pero cuando se guardan la plata de los aportes de los jubilados, están tirando a los jubilados a la basura. Eso es lo que está haciendo la oposición. Es vergonzoso que se queden con la plata de los jubilados, con el salario de los jubilados”.

En ese mismo tenor, sostuvo: “Eso es lo que hace la oposición, pero bueno, es una práctica común en su manera de funcionar, es su forma de hacer política, de ser opositores”.

Para el gobernador, “eso es el kirchnerismo: cuando gobierna, pretende que todos los acompañen; cuando les toca ser oposición a nivel nacional y provincial, trabajan todos los días para boicotear al que gobierna y no les importa el pueblo que está en el medio. ¿Cómo puede ser que nos quieran dar consejos ahora?, después de 30 años que se dedicaron a saquear la provincia”.

Seguidamente, reprochó: “Te hacen una rotonda, dura 25 días y resulta que, cuando te ponés a averiguar cuánto costó, salió más del doble de lo que costaría un trabajo bien hecho. Todo eso es increíble. Te comienzan una obra, la licitan, aparece el adelanto de obra y no se terminan. Están acostumbrados a trabajar de esta manera“.

Vidal advirtió que “el verdadero problema de la oposición es que ellos realmente creen que son dueños del Estado y creen que los recursos, los fondos públicos, les pertenecen. Hacen lo que quieren”, al tiempo que remarcó: “Todos estos que nos critican, ¿cuántos años vivieron de la política? ¿Qué me van a criticar a mí? Yo vengo del sector privado, trabajé toda mi vida”.

Vidal adelantó que todavía no están definidos los reemplazos de las vocalías

Consultado acerca de si ya hay nombres para ocupar esas vocalías, dijo que “eso se va a terminar de definir después, en una mesa de trabajo y demás“.

Enfatizó que “lo importante es que, de a poquito y con mucho esfuerzo, está costando, pero la Justicia empieza a escuchar al pueblo de Santa Cruz“.

Y agregó: “Por primera vez en muchos años vemos que el Tribunal Superior de Justicia empieza a auditar en los distintos juzgados de toda la provincia, y eso es lo que tenía que pasar hace mucho tiempo. Pero como antes todos eran amigos, primos, socios, no existía la Justicia”.

Para cerrar, aseveró que “ahora, de a poco, va a ir cambiando” y le pidió “tranquilidad y confianza” al pueblo de Santa Cruz. “De a poquito, porque los cambios ofrecen resistencias, las cosas van a cambiar”, concluyó.

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