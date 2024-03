El gobernador de la provincia de Santa Cruz Claudio Vidal estará presente en la reunión prevista esta tarde en Casa Rosada junto a los mandatarios de las provincias y funcionarios del Ejecutivo Nacional. “Lo importante es retomar el dialogo con el Gobierno Nacional, donde el mayor reclamo es la quita de fondos”, adelantó Vidal previo al encuentro.

Este viernes, desde las 15 horas, las autoridades del Gobierno Nacional comenzarán a recibir a los gobernadores de todas las provincias en Casa Rosada, reunión de la que participará el gobernador de Santa Cruz.

Claudio Vidal recibió en Río Gallegos a Javier Milei en enero.

Se espera que los mandatarios provinciales sean recibidos por el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Entre los temas a abordar, las provincias plantearán sus realidades y, en particular, la situación fiscal y financiera.

“Lo mejor hubiese sido que tengamos la presencia del presidente. Calculo que por cuestiones de agenda no podrá estar, pero lo importante es retomar el dialogo con el gobierno nacional. Reclamamos falta de dialogo y respeto”, señaló Vidal al respecto y recordó la situación específica con el Gobierno de Chubut. “Es un buen paso poder dialogar y mantener una reunión en donde nos puedan escuchar y escuchar lo que tienen para decir”, agregó.

Los gobernadores de la Patagonia en la Cumbre de Puerto Madryn.

De forma paralela, Santa Cruz planteará su realidad: “El mayor reclamo es la quita de fondos. La proyección de pérdida es 57 mil millones de pesos para el año. Este dinero es sumamente para la provincia y nos informaron que este dinero no va a estar”, menciono.

Recordó, luego, el encuentro entre la ministra de Economía de Santa Cruz, Marilina Jaramillo, con autoridades del equipo técnico nacional: “La respuesta que tuvo es la misma: no hay plata y no hay respuestas favorables. Convengamos que tiene motivos el Gobierno Nacional para haber hecho el ajuste que hizo, pero en algunos casos se excedió y esta demás”.

En este punto, hizo énfasis en la quita del Fondo de Incentivo Docente (FONID), “que era muy importante teniendo en cuenta que llevábamos 17 años sin iniciar el ciclo lectivo de forma formal, la respuesta fue que sí y después nunca llegó la ayuda”.

Remarcó que el gobierno provincial logró resolver las problemáticas “con recursos propios, la verdad que la situación económica no es buena, pero entendemos que si hacemos las cosas bien vamos por buen camino, a veces no es de mucho agrado nombrar la palabra ajuste, pero en los últimos años la verdad si hay algo que no se hizo fue administrar bien los recursos y hoy nos toca pagar las consecuencias”, cerró previo al encuentro esta tarde en Nación.