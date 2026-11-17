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La provincia de Santa Cruz busca fortalecer los mecanismos de atención para pacientes que sufren un accidente cerebrovascular (ACV), mediante una red de derivaciones internas y acuerdos de cooperación con jurisdicciones vecinas. El objetivo es reducir los tiempos de respuesta, mejorar el acceso a tratamientos especializados y evitar traslados de larga distancia que puedan demorar la atención.

Así lo explicó la ministra de Salud de Santa Cruz, Lorena Ross durante una entrevista en LU12 AM680 , en la que se refirió a su participación en el segundo Foro Federal de ACV, un espacio de intercambio entre representantes sanitarios de distintas provincias para avanzar en protocolos de atención y coordinación del sistema de salud.

La funcionaria destacó la importancia de conocer las experiencias de otras jurisdicciones y evaluar qué medidas pueden incorporarse en el territorio provincial. “Es muy productivo, más que nada en ver la realidad también de otras provincias. Uno termina comparando, pero más que nada absorbiendo lo positivo y lo que podríamos implementar en la provincia con respecto a salud”, expresó.

En ese sentido, señaló que Santa Cruz ya trabaja en la identificación temprana de los síntomas y en la comunicación con la comunidad para que las personas puedan reconocer las señales de alerta y acudir rápidamente a un centro médico.

La importancia de actuar a tiempo

Uno de los principales inconvenientes que enfrenta el sistema sanitario es que muchos pacientes llegan a las guardias hospitalarias varias horas después de experimentar los primeros síntomas.

“Tenemos una alta incidencia de cuando llega el paciente a las guardias del hospital ya llevan muchas horas de los primeros síntomas”, advirtió la ministra.

Al respecto, explicó que existe una ventana de aproximadamente cuatro horas a cuatro horas y media para iniciar determinados tratamientos. Durante ese período es necesario administrar la medicación correspondiente y realizar estudios complementarios, como una tomografía cerebral.

Entre los síntomas que requieren atención inmediata mencionó la desorientación, las dificultades para hablar, los cambios en la pronunciación y la disminución del tono muscular o de la fuerza en los miembros superiores o inferiores.

“La dificultad de hablar, la lengua se pone pesada. Muchas veces se confunde como si la persona estuviera alcoholizada. Esa lengua dura para hablar es la más frecuente”, explicó.

La funcionaria insistió en la necesidad de reconocer estas manifestaciones y consultar de inmediato, ya que el tiempo transcurrido desde la aparición de los síntomas resulta determinante para las posibilidades de tratamiento y recuperación.

Derivaciones dentro de Santa Cruz

La extensión territorial y las distancias entre las localidades representan uno de los principales desafíos para garantizar una atención rápida. Sobre este punto, la ministra indicó que durante el foro compartió una mesa de diálogo con representantes de otras jurisdicciones, entre ellas Tierra del Fuego.

En paralelo, confirmó que se encuentran avanzando en acuerdos con Chubut y Tierra del Fuego para establecer mecanismos de derivación entre provincias.

“Podemos contener el paciente acá, podemos hacer la red interna de la provincia y, con estos acuerdos, poder sacar al paciente no tan lejos hacia Buenos Aires”, señaló.

La funcionaria aclaró que la primera prioridad es fortalecer la red de derivaciones dentro de Santa Cruz, para evitar que los pacientes deban trasladarse a otras jurisdicciones, con todo lo que implica para ellos y sus familiares.

En cuanto a los procedimientos médicos, explicó que uno de los tratamientos consiste en administrar un fibrinolítico, una medicación que permite disolver el coágulo que obstruye una arteria cerebral. También mencionó la posibilidad de realizar una angiografía para intervenir y extraer el trombo cuando no se logra disolver completamente.

“Esto nos permite tener pacientes que tengan una mejor recuperación y que no terminen después en una rehabilitación con un porcentaje de disfunción o que queden con grandes discapacidades”, sostuvo.

En ese marco, confirmó que se avanzó con la licitación de angiógrafos para los hospitales de Caleta Olivia y Río Gallegos, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta en las dos principales zonas de la provincia.

Reorganización del sistema de salud público

Durante la entrevista, la ministra también se refirió a la mesa técnica impulsada por el Gobierno provincial con representantes sindicales del sistema de salud público, luego de los encuentros mantenidos con los gremios AMRA y APROSA.

Explicó que el espacio surgió a partir de los reclamos de los trabajadores y que busca encontrar respuestas a distintas problemáticas del sistema sanitario.

“Nos sentamos a buscar soluciones, a buscar respuestas y a buscar mejoras”, afirmó.

Entre los temas abordados mencionó la infraestructura hospitalaria, el equipamiento y la falta de determinadas especialidades médicas. Aclaró que las cuestiones salariales se discuten en el ámbito de las negociaciones paritarias y no forman parte de esa mesa de trabajo.

Asimismo, señaló que la dificultad para incorporar profesionales especializados no es exclusiva de Santa Cruz, sino que atraviesa a distintas provincias del país.

Frente a este escenario, destacó el trabajo que se viene realizando para fortalecer la formación de profesionales mediante residencias médicas. Según indicó, durante este año hubo una buena convocatoria en las especialidades de clínica, psicología y enfermería, además de la apertura de un cupo para la residencia de anestesia.

Sin embargo, reconoció que la provincia enfrenta dificultades para atraer médicos recién recibidos, debido a que otras jurisdicciones cuentan con una mayor capacidad de formación.

“Es difícil que vengan a Santa Cruz a formarse cuando hay provincias formadoras como Córdoba, Mendoza, Corrientes, entre otras, que tienen mucho caudal de profesionales recién recibidos y mayor cantidad de plazas para hacer residencias”, explicó.

Pese a ese escenario, aseguró: “No bajamos los brazos, siempre intentamos poder dar más y tener nuestros profesionales en la provincia”.

Salud mental y formación de anestesiólogos

Por otra parte, la funcionaria informó que el anteproyecto de legislación provincial sobre salud mental ya fue cerrado, aunque todavía atraviesa el proceso administrativo necesario para su implementación.

Finalmente, destacó la inauguración del nuevo edificio de la Asociación de Anestesiólogos y Anestesia de Río Gallegos, que cuenta con un espacio equipado para realizar simulaciones y capacitar profesionales.

La ministra explicó que el centro dispone de un muñeco de simulación, camilla y equipamiento de anestesia. Además, consideró que sus instalaciones podrían utilizarse también para la formación de otras especialidades médicas.

“Desde el Ministerio de Salud siempre vamos a acompañar todo lo que sea formación de profesionales”, concluyó.