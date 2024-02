Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, afirmó este sábado a La Opinión Austral que denunciará “al menos 15 o 20” presuntos hechos de corrupción cometidos durante la gestión de Alicia Kirchner, de acuerdo a la información recopilada por los distintos ministerios.

También aseveró que acompañará al Gobierno del presidente Javier Milei, “siempre y cuando no quiera entrometerse en situaciones que generen producción y desarrollo normal de las actividades en la provincia”.

Estas declaraciones se dieron luego de instruir a la Fiscalía de Estado a presentar dos denuncias penales: una sobre el manejo y contratación de cooperativas, y otra sobre los costos de la realización del acto de asunción del nuevo gobierno. En el caso de las cooperativas, el fiscal de Estado, Ramiro Castillo, formuló denuncias penales ante las distintas fiscalías y juzgados de Instrucción de la provincia.

En este contexto, LOA se acercó al Secundario N°41 del barrio San Benito, donde Vidal se puso nuevamente el mameluco y colaboró junto al ministro de Gobierno, Pedro Luxen, en los trabajos que forman parte del Plan de Mantenimiento Escolar.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

“No vamos a alcanzar a terminar de reparar las escuelas antes del año lectivo”

De cara al comienzo del ciclo lectivo el 29 de febrero, el Ejecutivo provincial continúa con los operativos de refacción en las instituciones de Santa Cruz. “Estamos trabajando entre todos, quiero agradecer a los que nos están acompañando, como la Liga Independiente que se sumó ayer”, dijo Vidal.

Resaltó que “es una tarea difícil porque la situación de los edificios en toda la provincia es lamentable, en mucho estado de abandono. Todavía hay escuelas que no tienen calefacción, con problemas eléctricos y de otros servicios”.

A su vez, solicitó la ayuda de toda la comunidad, principalmente de los padres: “Es cierto que el Estado tiene la responsabilidad de trabajar para que los chicos tengan clases todo el año, pero también es cierto que todos podemos colaborar, eso lo hace mucho más fácil y rápido”, dijo, al tiempo que recalcó: “Bienvenidos sean los empresarios que quieran donar un tarro de pintura, pinceles o rodillo”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El mandatario provincial hizo hincapié en que “no estamos viviendo el mejor momento económico del país y en la provincia sucede exactamente lo mismo y si le sumamos la mala administración de los últimos años, la situación es crítica. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, ya hemos dialogado con parte del equipo, jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, directores, presidentes de los distintos entes provinciales para colaborar entre todos con la reparación de las escuelas”, manifestó.

Con respecto a las partidas presupuestarias, reprochó que “si realmente las cosas se quieren hacer bien, a veces cuesta mucho más, sobre todo cuando llegamos a un Estado que ha sido desprolijo y desordenado en los últimos años”.

Acto seguido, sostuvo que “vamos a ver cómo termina este año la situación económica del país, mientras tanto seguimos trabajando y hacemos todo lo que podemos, en la administración se hacen maravillas para que los fondos alcancen. No es fácil, pero tampoco imposible y estamos convencidos de que realmente lo vamos a lograr”.

En ese sentido, Vidal afirmó que “no vamos a alcanzar a terminar de reparar todas las escuelas antes del comienzo del año lectivo y ya estamos desarrollando un proyecto para todo el año”. Explicó que “vamos a crear algunas cuadrillas de trabajo del IDUV y recorrer durante todo el año todos los establecimientos públicos educativos”.

Al menos 15 o 20 denuncias más proyectadas

Consultado acerca de las denuncias por presuntos hechos de corrupción en la administración anterior, lamentó que “uno ve distintas situaciones que se presentaron a lo largo de estos años que dan un poquito de tristeza, de bronca y de pena porque la malversación de fondos públicos es pérdida de oportunidades”.

Recalcó que dichas presentaciones fueron “una respuesta al pedido de gran parte de la sociedad”. A propósito, aseveró: “Si nosotros decimos algo, cumplimos” y aclaró que “lleva todo un proceso de investigación, hay que ver situaciones de expedientes y demás, una vez que tenemos las pruebas vamos a la justicia y de ahí en más lo tienen que resolver”.

En tal sentido, alegó que “en el Estado muchos hacen lo que quieren y esto es un freno a aquellos funcionarios que piensan que son los dueños de lo ajeno, queremos construir una provincia distinta y los que hicieron mal las cosas, que se atengan a las consecuencias”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Según adelantó a La Opinión Austral, hay “por lo menos 15 o 20 denuncias más proyectadas por la información que nos va llegando de los distintos ministerios, de personas que vienen y aportan pruebas de lo que se ha hecho”.

Vidal ahondó en su reclamo y afirmó que el hecho de que “hoy estemos pintando las escuelas nosotros significa que parte de los fondos públicos fueron destinados a proyectos individuales; que en los hospitales no tengan insumos, significa que alguien se quedó con lo que no le correspondía; que no tengamos servicios como luz y gas en distintos barrios, es que alguien se quedó con la plata de los vecinos”.

“Pasaron situaciones irregulares que no corresponden, no es nuestra idea quedarnos en eso. Si bien hay gente haciendo las averiguaciones y después nosotros nos presentamos en la justicia, seguimos trabajando y proyectando. Vamos a seguir adelante”, aseguró.

“Vamos a acompañar al Gobierno nacional”

Vidal habló igualmente sobre su relación con el gobierno nacional y las tensiones que se generaron en el bloque patagónico por el capítulo de la Ley ómnibus que modificaba el régimen de pesca, pese a que luego fue retirado y el mismo megaproyecto fracasó en la sanción en particular.

“Soy totalmente democrático, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Estoy dispuesto a acompañar a este Gobierno nacional, siempre y cuando no quiera entrometerse en situaciones que generen producción y el desarrollo normal de la provincia“, puntualizó.

Recordó que “me mostré muy descontento cuando quisieron aplicar retenciones a la actividad pesquera y hay un porqué. El recurso pesquero, en su mayoría, se trata afuera, no genera mano de obra acá y con la aplicación de retenciones también estaríamos perdiéndola”.

En tal aspecto, señaló que “Santa Cruz, a diferencia de otras provincias, tiene muchos recursos y hay que trabajar en que generen valor agregado para producir empleo y movimiento económico”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El gobernador sostuvo que “estamos trabajando en varios proyectos”, pero le solicitó al Gobierno nacional que “cuando tome este tipo de medidas, tenga en cuenta que las provincias necesitan vivir, necesitan ser autónomas, necesitan generar movimiento económico“.

De igual manera, ratificó que “Santa Cruz, Chubut, la Patagonia en sí, durante todos estos años ha generado muchísimo para la nación y es poco lo que recibe, fíjense en el estado de nuestras rutas, de nuestros puertos. Hay una realidad que es incómoda, pero la democracia hay que respetarla y defenderla”. En ese aspecto, el mandatario fue categórico: “Acompaño al Gobierno nacional, pero cuidado, con los intereses de Santa Cruz no“.

Por otro lado, afirmó que “por la generación de divisas que sale de la Patagonia en beneficio de todo el país, yo no creo que ningún gobierno, ni este ni los próximos que vengan, traten de tomar una decisión en contra de la coparticipación de las provincias“.

Tras manifestar que “lo que nos toca, nos toca y lo vamos a defender a como de lugar”, subrayó: “Creo fielmente que nuestros problemas en Santa Cruz los tenemos que comenzar a resolver nosotros mismos”.

“El papá Estado se terminó, entonces comenzamos a proyectar nuevos esquemas de producción porque sabemos que eso genera rentabilidad económica en la provincia y después no malgastar los fondos públicos, tener una buena administración, ser más serios y lograr que los fondos alcancen para destinarlos donde corresponde y en beneficio de la sociedad”, esbozó.