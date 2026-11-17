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El gobernador Claudio Vidal confirmó que comenzó el ingreso de trabajadores a las represas sobre el río Santa Cruz y anticipó que viajará a la zona para seguir de cerca el avance de la obra. En ese marco, destacó las gestiones realizadas para recuperar la actividad y generar nuevamente oportunidades laborales para los santacruceños, aunque advirtió sobre la necesidad de evitar nuevas interrupciones.

“Mañana (NdR: por este miércoles) estoy viajando a la represa. Está ingresando gente a trabajar. La bolsa de trabajo la administran los gremios, pero lo importante es que nosotros pudimos hacer la gestión para que la represa sea nuevamente la oportunidad de miles de vecinos de la provincia de Santa Cruz”, expresó en rueda de prensa este martes con La Opinión Austral.

El mandatario también manifestó su expectativa de que esta nueva etapa pueda sostenerse en el tiempo y no repita los episodios de paralización que afectaron el desarrollo del proyecto. “Ojalá que esta vez, ya que comienza la obra, no se vuelva a paralizar”, señaló.

En ese sentido, Vidal dirigió un pedido concreto a la empresa Gezhouba, al Gobierno nacional y a todos los sectores que participan de la construcción. “Les solicito mucha responsabilidad. El pasado solamente nos tiene que servir para tomar de ejemplo y no cometer los mismos errores. Es parte de la obra pública que tiene que continuar sin ningún tipo de interrupción rara”, sostuvo.

Claudio Vidal firma los acuerdos que formalizan la reactivación de las represas sobre el río Santa Cruz.

Consultado sobre el alcance de las incorporaciones, explicó que se trata de trabajadores que ya atravesaron las instancias de revisión médica y que formaban parte de las bolsas de trabajo administradas por los gremios.

“Tengo entendido que entre 60 y 80 estarían ingresando. Ya hay alrededor de más de 120 trabajadores más en revisión médica”, detalló.

El Gobierno provincial sigue de cerca la reactivación de uno de los proyectos de infraestructura más importantes de Santa Cruz, tanto por su dimensión como por el impacto que puede tener en la generación de empleo y en la actividad económica de la provincia.

Vidal puso el acento en la responsabilidad de los distintos actores involucrados y en la necesidad de que la obra avance sin nuevas interrupciones.

Manantial Espejo y las nuevas inversiones productivas

En otro tramo de sus declaraciones, Vidal se refirió a la recuperación del yacimiento Manantial Espejo y reconoció que el proceso no fue sencillo, debido a que se trataba de un emprendimiento que había quedado abandonado en 2023, luego de que sus trabajadores fueran despedidos.

“No fue fácil porque es un yacimiento que se abandonó en el año 2023, a mediados de 2023. En marzo de ese año despidieron a todos los trabajadores y yo me acerqué al lugar, incluso hice un video. La verdad que no entendía”, recordó.

El gobernador explicó que entre las dificultades que atravesaba la operación se encontraban los bajos precios internacionales y los problemas para generar energía. “Tenía que quemar gasoil, tenía que quemar combustible”, señaló.

Yacimiento Manantial Espejo, en Santa Cruz.

A partir de ese escenario, insistió en la necesidad de avanzar con la conexión de San Julián y Gobernador Gregores al sistema interconectado nacional. Según planteó, contar con energía más económica permitiría mejorar las condiciones de producción, atraer nuevas inversiones y poner en marcha proyectos que actualmente requieren mayor disponibilidad energética.

“Energía más barata también significa poder producir, obtener nuevas inversiones. Tenemos yacimientos mineros que necesitan energía”, remarcó.

Vidal consideró que la recuperación de Manantial Espejo representa una señal favorable para el desarrollo productivo de Santa Cruz y para la búsqueda de capitales. En ese contexto, mencionó los acuerdos alcanzados con Newmont, que el año pasado había anunciado inversiones por 380 millones de dólares, además de la incorporación de nuevos equipos de perforación, workover y pulling en los yacimientos petroleros.

Tapa Suplemento Santa Cruz Produce: Manantial Espejo regresa a la producción metalífera.

También anticipó que la provincia se encuentra cerca de alcanzar acuerdos con dos operadoras de peso en la actividad hidrocarburífera: CGC y otra compañía con presencia en la región. En el caso de CGC, indicó que existe la posibilidad de concretar la incorporación de dos equipos de perforación adicionales.

“Hace muchos años en la provincia no tenemos esta posibilidad”, afirmó, y destacó que una parte importante de la actividad está orientada a la formación D-129 y a la exploración de nuevos pozos.

El mandatario contrastó ese escenario con la situación de los yacimientos convencionales, a los que describió como áreas de baja producción. Por eso, valoró que entre cuatro o cinco perforaciones, una o dos se destinen actualmente a exploración.

Finalmente, sostuvo que los resultados obtenidos en distintas zonas de la provincia permiten proyectar nuevas oportunidades para la actividad energética y minera.

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