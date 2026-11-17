Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal se refirió al escenario político nacional y provincial de cara a las próximas elecciones y sostuvo que Santa Cruz no debe “volver atrás”, en una alusión crítica a las gestiones anteriores. Al mismo tiempo, evitó adelantar una definición sobre un eventual desdoblamiento electoral y aseguró que la decisión será discutida con los sectores que integran su frente político.

Durante una rueda de prensa en Río Gallegos, en el marco de una recorrida por las obras de extensión de la red de gas en los barrios 22 de Septiembre y Chimen Aike, el mandatario fue consultado sobre la posibilidad de buscar una continuidad de su proyecto de gobierno y sobre el escenario político nacional.

“Yo siempre voy a querer lo mejor para mi país, para mi provincia. A mí me parece que para atrás no podemos volver y que hay muchas cosas para mejorar en el presente y que hay que hacer un replanteo también de la política a futuro”, expresó en declaraciones a La Opinión Austral y otros medios presentes.

Vidal insistió en que las gestiones anteriores dejaron resultados que no deben repetirse y volvió a cuestionarlas por su relación con la investigación por narcotráfico y lavado de activos que involucra a Lázaro Báez.

“El pasado ya está, fue catastrófico, los resultados son los mismos”, afirmó. En ese contexto, sostuvo que la causa judicial expone a dirigentes y sectores de la política provincial y volvió a plantear la necesidad de dejar atrás ese modelo de gestión.

“El pasado ya está, es lo que nosotros tenemos que desterrar de una buena vez, continuar de acá para adelante”, remarcó.

El gobernador también vinculó esa postura con el modelo de administración que busca sostener en Santa Cruz. Señaló que su objetivo es avanzar con obras que comiencen y terminen, con organismos estatales que cumplan sus funciones y licitaciones transparentes. “Ese es el modelo de provincia que merecemos, ese es el modelo de provincia que necesitamos seguir reforzando”, sostuvo.

El desdoblamiento electoral, todavía sin definición

Otro de los puntos centrales de la rueda de prensa fue la posibilidad de que Santa Cruz adelante sus elecciones provinciales y las realice en una fecha distinta a los comicios nacionales.

Consultado directamente por La Opinión Austral sobre si desdoblará las elecciones, Vidal fue cauteloso y aclaró que no será una decisión exclusivamente suya. “No va a ser una decisión mía”, respondió.

Claudio Vidal y Pedro Luxen junto a los referentes barriales en la recorrida de la obra. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

En ese sentido, explicó que forma parte de un frente electoral y que la estrategia deberá conversarse con sus integrantes. “Yo soy parte de un frente electoral, vamos a discutir, vamos a debatir y después hay un trabajo previo también en la Cámara de Diputados, así que hay que dialogar”, señaló.

El mandatario agregó que está dispuesto a alcanzar acuerdos políticos si permiten definir una estrategia conveniente para la provincia. “La verdad que no tengo drama en seguir hablando y llegar a algún acuerdo político que le sirva a los vecinos de Santa Cruz más que nada”, expresó.

De esta manera, Vidal no confirmó ni descartó el desdoblamiento de los comicios y dejó la definición sujeta a las conversaciones dentro del espacio oficialista y al debate legislativo.

Leé más notas de La Opinión Austral