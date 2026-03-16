El Gobierno de Santa Cruz realizó este lunes la apertura de sobres de la licitación pública destinada a la adquisición de 362 tipos de medicamentos para hospitales públicos de la provincia. El proceso busca garantizar el abastecimiento del sistema sanitario durante aproximadamente un año.

La licitación del Ministerio de Salud y Ambiente contempla un presupuesto oficial de $8.695.830.024,59. El objetivo es contratar el suministro de medicamentos y soluciones parenterales con distribución logística y un software para el control de stock en los establecimientos sanitarios.

La licitación prevé la provisión de medicamentos para hospitales y centros de salud públicos distribuidos en el territorio provincial. El sistema contempla un esquema de suministro a demanda, por lo que las entregas se realizarán según las necesidades que registren los establecimientos sanitarios.

El contrato tiene una duración prevista de 12 meses desde la emisión de la orden de compra, período durante el cual el Ministerio podrá realizar pedidos parciales de medicamentos en función del consumo real del sistema sanitario.

La iniciativa incluye la implementación de un sistema informático para administrar el inventario y registrar el movimiento de medicamentos en cada hospital. El objetivo es contar con información actualizada sobre disponibilidad, distribución y consumo.

Personal administrativo revisa las condiciones de la oferta para la compra de medicamentos. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Del acto de apertura participaron el jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen; la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross; el ministro de Economía, Ezequiel Verbes; la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Georgion; y la secretaria general de la Gobernación, Soledad Boggio.

También estuvieron presentes directores de los 14 hospitales provinciales y equipos técnicos del Ministerio de Salud en el marco de un esquema de compra centralizada para todos los efectores de salud dependientes de la cartera sanitaria. Durante la actividad, las autoridades señalaron que la compra busca asegurar la provisión de medicamentos para la red hospitalaria y facilitar la planificación del sistema sanitario provincial.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Control de stock y logística de distribución

Uno de los componentes de la licitación es la implementación de un software para la administración de inventarios en el sistema de salud provincial. El sistema permitirá registrar el ingreso, distribución y consumo de medicamentos en cada hospital.

El mecanismo busca mejorar el seguimiento del stock disponible y facilitar la planificación de compras y reposición. También prevé un esquema logístico para el envío de medicamentos desde el proveedor hacia los distintos efectores sanitarios.

El pliego establece que el adjudicatario deberá contar con infraestructura de almacenamiento adecuada y capacidad de distribución para garantizar el suministro a los hospitales de la provincia.

Qué medicamentos incluye la licitación

Según el pliego de la licitación se trata de un listado de 362 medicamentos y soluciones parenterales destinados al sistema hospitalario provincial. Entre ellos se incluyen fármacos de uso habitual en servicios clínicos, quirúrgicos y de emergencias.

Dentro del grupo de analgésicos y antiinflamatorios figuran medicamentos como ácido acetilsalicílico, diclofenac, ibuprofeno y tramadol.

La lista también contempla antibióticos y antivirales utilizados en tratamientos hospitalarios, entre ellos amikacina, amoxicilina, ampicilina, azitromicina, cefalexina, ceftriaxona, ciprofloxacina, claritromicina, clindamicina, colistina, imipenem, meropenem, metronidazol, penicilina G, piperacilina, teicoplanina, tigeciclina y vancomicina.

En el área de medicamentos para el sistema nervioso central se incluyen, entre otros, alprazolam, amitriptilina, bupivacaína, carbamazepina, clonazepam, clotiapina, clozapina, diazepam, fenitoína, fenobarbital, fentanilo, haloperidol, ketamina, lamotrigina, levetiracetam, levomepromazina, lorazepam, midazolam, morfina, olanzapina, paroxetina, pregabalina, quetiapina, risperidona, sertralina y tiopental sódico.

Medicación cardiovascular, hormonas y suplementos

El listado también incluye medicamentos destinados al tratamiento de patologías cardiovasculares, entre ellos adenosina, adrenalina, amiodarona, amlodipina, atenolol, atorvastatina, bisoprolol, carvedilol, clonidina, clopidogrel, digoxina, enalapril, efedrina, etilefrina, fenilefrina, heparina sódica, isoproterenol, isosorbide mononitrato, labetalol, losartán, milrinona lactato, nitroglicerina, noradrenalina, nitroprusiato de sodio, rosuvastatina y vasopresina.

Entre las hormonas y reguladores metabólicos aparecen diferentes tipos de insulina —aspártica, degludec, glargina, glulisina, humana corriente y humana NPH— además de levotiroxina, metformina, glibenclamida y glimepirida.

El listado también contempla vitaminas y suplementos, como ácido fólico, complejo B, multivitamínicos para adultos, hierro sacarato, hierro sulfato, vitamina B1, vitamina C y vitamina K.

Soluciones intravenosas y otros insumos hospitalarios

Dentro de la licitación también se incorporan soluciones intravenosas utilizadas en la atención hospitalaria, entre ellas agua bidestilada, agua destilada, solución clorurada hipertónica, solución de cloruro de potasio molar, solución de manitol, solución de Ringer lactato, soluciones de dextrosa, fisiológica y glucosada hipertónica.

El listado se completa con otros productos utilizados en tratamientos específicos, como albúmina humana, eritropoyetina, inmunoglobulina G, inmunoglobulina humana anti D, misoprostol, surfactante pulmonar y tiras reactivas para el control de glucemia.

Inversión y proceso administrativo

El presupuesto oficial fijado para la licitación asciende a $8.695.830.024,59, mientras que el valor del pliego se estableció en $8.695.830,02.

Las empresas interesadas debieron cumplir con requisitos técnicos, administrativos y financieros establecidos en el pliego de bases y condiciones. Entre ellos se incluyeron antecedentes de provisión de medicamentos, capacidad logística, infraestructura de almacenamiento y documentación económica.

Tras la apertura de sobres, el Ministerio de Salud y Ambiente continuará con la evaluación técnica y económica de las ofertas presentadas. La comisión correspondiente analizará la documentación y las propuestas para definir la adjudicación.

El proceso incluye la revisión de antecedentes de los oferentes, la capacidad de provisión y los precios cotizados para los distintos medicamentos incluidos en el listado licitado.

Una vez completada esa etapa, el organismo licitante comunicará la adjudicación y avanzará con la emisión de las órdenes de compra para iniciar el suministro destinado a hospitales y centros de salud de Santa Cruz.