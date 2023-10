Conmoción en Ushuaia: encontraron muerto al senador nacional Matías Rodríguez Según pudo saber La Opinión Austral, el funcionario fue hallado sin vida en su casa particular. Personal policial se encuentra trabajando en el lugar.

El senador nacional por el Frente de Todos, Matías Rodríguez, fue hallado muerto este miércoles en su domicilio de calle Del Monte al 1900 del barrio Pipo de Ushuaia, Tierra del Fuego.

Fuentes consultadas por La Opinión Austral informaron que lo encontraron con un disparo y todo apuntaría a que se trató de un suicidio.

Personas de su entorno se habrían acercado a su domicilio ya que no respondía los llamados y en el lugar observaron el cuerpo sin vida por lo que dieron aviso a las autoridades.

Según informaron fuentes judiciales, sus custodios dejaron de tener contacto con el parlamentario durante algunas horas y por eso decidieron ingresar a su vivienda, donde hallaron el cuerpo.

También mencionaron que el senador había llevado adelante una “agenda normal” durante la mañana, que incluyó “reuniones y visitas programadas”.

La causa judicial por la muerte quedó en manos del Juzgado de Instrucción Nº3 de la capital fueguina, a cargo del juez Federico Vidal y del fiscal en turno, Nicolás Arias.

“El cadáver tenía un disparo de arma de fuego y también fue hallada una nota. Pero se están investigando todas las hipótesis y posibilidades”, agregaron los voceros judiciales.

Personal policial y el propio Jefe de la Policía se encuentran trabajando en el lugar.

Quién era Matías Rodríguez

Matías Rodríguez, de 41 años, era padre de tres hijas y fue uno de los referentes del peronismo en Tierra del Fuego.

El dirigente, nacido el 14 de diciembre de 1981, ocupaba la banca en el Senado por Tierra del Fuego desde el 10 de diciembre de 2019 y tenía mandato hasta el año 2025. Además, había sido diputado nacional entre 2015 y 2019.

Otros puestos que ocupó fue la de delegado de Ushuaia en AFSCA y titular de la UDAI ANSES Ushuaia.

Provenía del sector comercial de Ushuaia hasta que ingresó a la actividad partidaria durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Este martes, Rodríguez compartió un último posteo en sus redes sociales en conmemoración por el Día de la Lealtad. “Hermosas fotos de otro 17 de octubre junto a grandes compañeros y compañeras”, había escrito.

El sentido mensaje de Cristina Fernández

Tras conocerse la noticia, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó su pesar: “Profundo dolor por el fallecimiento del senador nacional por Tierra del Fuego Matías Rodríguez. Querido compañero, que Dios y la Virgen te ayuden a descansar en paz. Mis condolencias a sus hijos y seres queridos”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

Conmoción en todo el arco político

El deceso del legislador generó gran pesar entre sus colegas de todo el arco político, sin distinción de partidos. Uno de los mensajes que se destacó fue del senador nacional Pablo Blanco (UCR-Tierra del Fuego) que compartió una foto junto a Rodríguez y escribió: “No, no y no. No te podés ir así Matías. Somos miles los que te queríamos. Al carajo con las diferencias partidarias cuando lo que está en juego es la vida misma. No eras una promesa, eras una realidad. Un tipo amable, querible. Qué pena inmensa siento. Tan joven, tan impulsivo y tan bueno conmigo. Te voy a extrañar más allá y más allá de la política. Hasta siempre”, fue el mensaje que le dedicó el legislador a su rival político desde su cuenta de Instagram.

El gobernador fueguino, Gustavo Melella, también expresó su pesar por la muerte del legislador, al que definió como un “referente de la política fueguina que trabajó con total convicción y entrega por nuestra provincia”.

“Lamento profundamente el fallecimiento del senador Matías Rodríguez. Mi acompañamiento y más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros. Ruego por su eterno descanso”, escribió Melella en su cuenta de X.

Desde el bloque de Senadores del Frente de Todos, emitieron un comunicado en el que señalaron: “Lamentamos profundamente el fallecimiento del compañero senador y ex diputado Nacional Matías Rodríguez. Abrazamos a su familia, amigos y compañeros de militancia”.

