Por primera vez en la historia judicial y profesional de Santa Cruz, abogados y abogadas de toda la provincia eligieron sus autoridades del Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz. La histórica jornada electoral se llevó a cabo este lunes 3 de noviembre.

En paralelo, 1.311 letrados matriculados y 1.360 empleados judiciales participaron en la elección de sus representantes ante el Consejo de la Magistratura, en un proceso que marca un hito institucional en la provincia.

El Tribunal Electoral Permanente (TEP) fue responsable de convocar formalmente a estos comicios, en cumplimiento de la Ley Provincial N° 3913, sancionada en diciembre de 2024, y promulgada parcialmente por el Poder Ejecutivo el 9 de enero de 2025. Dicha ley, titulada “Ejercicio de la Abogacía. Colegio Público de Abogados. Ley de Colegiación Pública”, estableció la creación del Colegio como órgano autónomo encargado de regular, ordenar y representar la profesión en Santa Cruz.

Idas y vueltas iniciales

El proceso, sin embargo, enfrentó demoras iniciales. El Poder Ejecutivo provincial vetó parcialmente artículos clave, relacionados con la composición del Directorio, lo que retrasó la convocatoria.

Recién en mayo de este año, la Cámara de Diputados aceptó los vetos y los textos alternativos propuestos por el Ejecutivo. Finalmente, en agosto, se promulgó la ley que introdujo modificaciones al texto original, definiendo la integración del Directorio, las condiciones de paridad de género y la distribución territorial de cargos. Desde esa publicación en el Boletín Oficial, comenzó a correr el plazo de 90 días hábiles para la realización de la elección, que este lunes culminó con éxito.

La Dra Diana Huergo ganó la elección y se transformó en la flamante presidenta electa del Colegio Público de Abogados.

Elección del Colegio Público de Abogados

El acto electoral de este lunes permitió escoger a los integrantes de tres órganos fundamentales del Colegio: el Directorio, el Tribunal de Disciplina y la Sindicatura. El Directorio está integrado por diez miembros titulares —presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y seis vocales— y cuatro suplentes. La normativa exige garantizar la paridad de género y una representación equilibrada entre las dos circunscripciones judiciales de Santa Cruz.

Asimismo, se eligieron tres miembros titulares y tres suplentes para el Tribunal de Disciplina, además de un síndico titular y uno suplente.

El proceso electoral se realizó bajo el Régimen Electoral aprobado por Decreto N° 0526/25, que estableció las condiciones, el cronograma y las modalidades de votación. Las candidaturas debieron respetar la integración territorial y de género exigida por la ley, y el padrón electoral fue elaborado por la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Poder Judicial, incluyendo a todos los abogados y abogadas matriculados en la provincia, quienes ejercieron su derecho mediante sufragio directo y secreto.

Las listas oficializadas para este acto histórico fueron “Pronto Despacho”, liderada por el Dr. Matías Solano, y “Compromiso”, encabezada por la Dra. Diana Huerga, siendo esta última la ganadora en los comicios, convirtiéndose en la primera presidenta de flamante órgano representativo.

El Dr. Matías Solano encabezó la lista 2, “Pronto Despacho”.

Una nueva etapa institucional

Con la elección de las nuevas autoridades, Santa Cruz inicia una etapa de fortalecimiento del ejercicio profesional legal en la provincia. El Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz, ahora en funcionamiento, asumirá funciones clave como la matriculación profesional, el control ético y la defensa institucional de la abogacía santacruceña.

Este avance institucional representa un paso trascendente en la historia jurídica local, ya que consolida una estructura que ordenará y representará los intereses de los abogados y abogadas, promoviendo la profesionalización y la ética en la práctica del derecho.

Conocidos los resultados, Huerga publicó en las redes su agradecimiento y convocó a “construir juntos el nuevo Colegio de la Abogacía de Santa Cruz“.

“Hoy comienza una nueva etapa. Una etapa que nos convoca a trabajar con compromiso, profesionalismo y diálogo, para fortalecer la profesión y defender el ejercicio independiente de la abogacía en toda la provincia”, culmina su posteo la flamante presidenta electa.

Renovación en el Consejo de la Magistratura

Además de la elección de las autoridades del Colegio, los abogados también eligieron a su representante ante el Consejo de la Magistratura. En paralelo, los empleados judiciales eligieron a su propia representante, ambos procesos contaron por primera vez y a diferencia de la elección de la colegiatura, con la utilización de la Boleta Única Papel.

Víctor Martensen y María Cristina Riera los candidatos de la lista Compromiso al Consejo de la Magistratura.

En el caso de los abogados, la elección fue para reemplazar a la Dra. María Cristina Riera. Participaron las listas “Compromiso”, encabezada por Víctor Martensen, la propia Riera como suplente y la lista “Pronto Despacho”, que postuló a Sergio Machado y María Laura De Santis.

Sergio Machado y María Laura de Santis, los candidatos de “Pronto Despacho” para representar a los abogados en el Consejo de la Magistratura.

Por su parte, los empleados judiciales eligieron entre las listas “Compromiso y Transparencia Activa”, liderada por María José Butterfield, y “Independencia y Construcción”, con Mirna Larrosa como candidata titular y Aníbal Sosa como suplente.

El rol del Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura de Santa Cruz tiene la función de seleccionar, concursar y remover jueces y funcionarios de primera instancia del Poder Judicial provincial. Está conformado por siete miembros titulares —cada uno con su respectivo suplente—, que representan diferentes sectores y poderes de la provincia, incluyendo al Tribunal Superior de Justicia, los poderes Legislativo y Ejecutivo, magistrados, funcionarios, empleados y la ciudadanía.

Actualmente, los miembros del Consejo son: el Dr. Fernando Basanta (como presidente, hoy suspendido en su rol de vocal del Tribunal Superior de Justicia), Paola Andrea Álvarez (vicepresidenta y representante del pueblo), Julián Michavila (en representación del Poder Ejecutivo), Pedro Hernán Luxen (por el Legislativo), la Dra. María Verónica Zuvic (por los funcionarios y magistrados), la Dra. María Cristina Riera (por los abogados matriculados) y el Dr. Carlos Javier Vaca (por los empleados de la justicia).

Resultados y próximos pasos

La votación se realizó en simultáneo en urnas separadas para cada sector. Los resultados provisorios en las urnas del Colegio de la Abogacía favorecieron a Diana Huerga, mientras que las urnas del Consejo de la Magistratura permanecieron en resguardo del Tribunal Electoral Permanente, que convocó, según pudo confirmar La Opinión Austral, a los apoderados para el escrutinio definitivo, programado para este jueves a las 10 horas.

Este proceso electoral y la conformación del Colegio marcan un avance significativo en la organización y fortalecimiento del sistema judicial y profesional en Santa Cruz, abriendo un nuevo capítulo en la historia jurídica de la provincia.