En el marco de los festejos por los 140 años de Río Gallegos, el jefe de Gabinete de Santa Cruz, Daniel Álvarez, participó del acto central en representación del Gobierno Provincial y habló acerca de la importancia de celebrar el aniversario de la capital provincial y reconocer a los pioneros, como así también se refirió a la coyuntura política-institucional.

Tras la ceremonia, Álvarez dialogó con el móvil de La Opinión Austral y Radio LU12 AM680 y puso el acento en el valor simbólico de una fecha que, según remarcó, “es de todos los riogalleguenses”, más allá de cualquier pertenencia política. “Acompañando a nuestros vecinos. Corresponde que vean y se sientan acompañados por las autoridades municipales y provinciales que han elegido. Por sobre todas las cosas, se trata de celebrar una fecha que es de todos los riogalleguenses juntos”, expresó.

El aniversario como acto colectivo y memoria viva

En ese sentido, el jefe de Gabinete marcó que el festejo de cumpleaños de Río Gallegos va más allá de una cuestión protocolar, y lo vinculó al crecimiento de una comunidad y al paso del tiempo. “No quiero ser exagerado, pero uno nunca sabe cuándo va a ser el último aniversario que le toca vivir a cada uno. Somos finitos en esta vida”, reflexionó, y comparó: “Celebrar un cumpleaños en lo individual se asemeja, y mucho, al aniversario de una ciudad”.

En representación del Gobierno Provincial, Daniel Álvarez entregó una placa al intendente Pablo Grasso, por los 140 años de la ciudad.

En ese marco, valoró especialmente los reconocimientos a los vecinos más antiguos, a quienes definió como parte esencial de la identidad riogalleguense. “Realmente emociona, es algo importantísimo que se destaque a la ‘jefa’ de la familia por la edad que representa”, señaló, en referencia a la entrega del Premio Villarino que en esta oportunidad fue para una vecina de la ciudad.

Daniel Álvarez, jefe de Gabinete provincial; Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos; Reneé Fernández, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz; Darío Menna, intendente de Río Turbio, y Aldo Aravena, intendente de 28 de Noviembre. FOTO: LEANDRO FRANCO/LOA

Álvarez coincidió con el intendente Pablo Grasso en la necesidad de poner en valor a los pioneros y a quienes trabajaron para construir la sociedad actual. “Hay que hacer una lectura y reconocimiento de todos los que han trabajado, los pioneros realizaron un esfuerzo importantísimo para construir esta sociedad en la que estamos. Que su memoria siempre esté viva y trasladarla a los jóvenes, para que el día de mañana estén ellos en los palcos”, afirmó, trazando un puente entre pasado, presente y futuro.

Reparos al discurso y respeto institucional

Consultado sobre el discurso del intendente durante el acto, el jefe de Gabinete fue prudente: “Me hubiese gustado escuchar más un discurso institucional, pero no del tinte proselitista”, señaló, aunque aclaró: “Entiendo que es la impronta que tiene el intendente, lo respeto”, sostuvo, priorizando el clima de celebración.

El jefe de Gabinete provincial acompañó el izamiento de la bandera.

Para Álvarez, más allá de los matices políticos, “todo el resto pasa a ser recordatorio de un aniversario que es realmente emotivo e importante para cada uno de nosotros”, subrayando que la fecha debe funcionar como punto de encuentro y no como factor de división.

Tribunal Superior de Justicia: “Una situación avergonzante”

El funcionario provincial también se refirió a la situación del Tribunal Superior de Justicia, un tema que volvió a colocar a Santa Cruz en la agenda nacional, luego de que las autoridades del órgano provincial declararan inconstitucional la ampliación de 5 a 9 vocales, impulsada por ley por el gobernador Claudio Vidal, y de que la Corte Suprema de Justicia advirtiera al TSJ por las sostenidas irregularidades que se vienen atravesando.

Con tono crítico, expresó su malestar por la exposición pública del conflicto. “Es muy triste que otra vez tenemos que estar en tapas nacionales con este tipo de cuestiones”, lamentó.

Álvarez defendió el procedimiento llevado adelante y cuestionó los retrocesos institucionales. “Se ha hecho todo dentro de lo que estipula la ley, se ha debatido y aprobado. Volver hacia atrás y poner en tela de juicio este tipo de situaciones creo que lo único que hacen es avergonzar al pueblo de Santa Cruz”, afirmó en referencia a la iniciativa de ampliación que impulsó el Ejecutivo.

La incomodidad fue evidente. “No me salen explicaciones, me cuesta entender”, agregó, reflejando el desconcierto que genera el escenario actual incluso dentro del propio oficialismo.

Los pasos a seguir y el llamado a la responsabilidad

Ante la consulta sobre cómo continúa el proceso, el jefe de Gabinete evitó adelantarse: “Se tiene que estudiar debidamente y responsablemente cómo seguir”, señaló, y volvió a calificar el contexto como “una situación avergonzante”.

