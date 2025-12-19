Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno Nacional avanza en el Congreso para modificar la Ley de Glaciares que, tras un debate con provincias, el sector minero y las organizaciones ambientales, se firmó el dictamen y el proyecto pasó a febrero, cuando se prevé su tratamiento en el Senado.

Paralelamente, luego de que el Presupuesto 2026 haya sido aprobado en Diputados, también logró dictamen para tratarse en el recinto mayor, el próximo viernes 26 de diciembre.

Sobre el impacto de ambos temas en el país y en Santa Cruz, la diputada nacional por la provincia, Ana María Ianni (Unión por la Patria), habló con Radio LU12 AM680 Río Gallegos para dar su visión sobre dos ejes centrales del debate político actual.

En primer término, la legisladora cuestionó el tratamiento “a las trompadas” de una norma clave para el ambiente y advirtió que el proyecto presupuestario profundiza un escenario de ajuste que deja a la provincia “con recursos insuficientes para sostener servicios básicos”.

Ianni dejó en claro que ser oposición no implica “votar todo” y sostuvo que el rol del Congreso es marcar límites cuando están en juego intereses estratégicos, como el agua, el ambiente y la obra pública.

“Estamos jugando el futuro del país y del mundo”

Al referirse a la posible modificación de la Ley de Glaciares, la diputada fue categórica: “Me preocupa una ley como la de modificar la Ley de Glaciares, su inventario y el sector periglaciar, que es donde se quiere abrir el juego no solo a actividades extractivas, sino comerciales, sin ningún tipo de control”, afirmó. En ese sentido, advirtió que la iniciativa busca trasladar la responsabilidad a las provincias, habilitando decisiones discrecionales sobre áreas que son reservas estratégicas de agua.

Ianni remarcó que los glaciares no son un tema sectorial ni ideológico. “Estamos hablando de masas de hielo que son reserva de agua futura para toda la humanidad. En estos casos, por más que se quiera acompañar al Gobierno nacional, hay que abrir los ojos”, subrayó.

Desde su mirada, el problema no es el debate en sí, sino la forma. “No estoy de acuerdo con tratar esta ley así, a las trompadas. Son temas delicados que requieren consenso social, científico y político”, sostuvo, y recordó que la ley original fue fruto de un trabajo federal amplio que involucró a científicos, comunidades, gobiernos y sectores productivos.

Una posible modificación de la reglamentación de la Ley de Glaciares reavivó el debate minero.

“No todo se puede hacer en el mismo lugar”

La diputada también puso en discusión el “falso dilema” entre desarrollo económico y cuidado ambiental. Desde su experiencia como exsecretaria de Turismo de El Calafate, defendió la convivencia entre actividades productivas y preservación, pero con reglas claras.

“Soy de las primeras que dicen que el turismo tiene que ir de la mano con el medio ambiente”, señaló, y destacó que eventos internacionales frente a los glaciares ayudan a posicionar a Santa Cruz en el mundo y a reforzar la idea de protección, siempre bajo normativas estrictas.

Sin embargo, marcó un límite claro: “No todo se puede hacer en el mismo lugar. Tenemos una provincia extensa y rica, donde se pueden desarrollar distintas actividades sin poner en riesgo áreas sensibles”. También recordó que en zonas como Los Antiguos o Perito Moreno existen manifestaciones sociales contrarias a la explotación minera, lo que obliga a construir consensos y respetar la voluntad de las comunidades.

Presupuesto 2026: “A Santa Cruz le mandan migajas”

En otro tramo de su extensa entrevista con “La Decana de la Patagonia“, Ianni se refirió al Presupuesto Nacional 2026, que será tratado la próxima semana. Para Ianni, el diagnóstico es contundente: “Cuando uno mira las planillas de obra, lo que le están mandando a Santa Cruz son migajas”.

La legisladora explicó que el bloque Unión por la Patria propuso reincorporar las obras previstas en el Presupuesto 2023, el último aprobado por el Congreso. “Había un sinfín de obras para Santa Cruz que se discontinuaron o se frenaron en estos dos años. Pedimos retomar ese plan y exigir que se cumpla, pero no lo aceptaron”, detalló.

El resultado, según Ianni, es un esquema mínimo que apenas contempla mantenimiento de rutas nacionales y la construcción de dos puentes sobre la Ruta 3. “Ni siquiera incluyeron una obra anunciada con bombos y platillos, como la estación de incendios en el Parque Nacional Los Glaciares”, cuestionó.

Fondos que no llegan y servicios que se resienten

La diputada también apuntó contra la falta de transferencias nacionales, en particular los fondos destinados a la Caja de Previsión Social. “Es plata que no llega desde diciembre de 2023. Es una caja nuestra, que no fue transferida a Nación y cuyo déficit debe ser cubierto por el Gobierno nacional”, explicó.

Para Ianni, el impacto de ese desfinanciamiento se siente en la vida cotidiana. “La provincia tuvo que hacerse cargo de lo que la Nación no se hace cargo, y los recursos no aparecen. Hay servicios cortados y otros que se sostienen con enorme esfuerzo”, advirtió.

En ese contexto, rechazó la idea de que reclamar recursos sea “poner palos en la rueda”. “Esto no es mezquindad política, es mostrar la realidad. Para eso nos mandaron al Congreso: para pelear por los intereses de Santa Cruz”, afirmó.

Rol opositor y representación política

Sobre el final, Ianni dejó una definición política clara. “No coincido con la idea de que ser oposición implica votar todo para que el Gobierno gobierne. Hay que pararse de mano cuando hay maltrato político, social y económico hacia la provincia”, sostuvo.

Con la mirada puesta en 2026, la diputada exhortó: “Tenemos que salir a pelear por Santa Cruz. No se trata de obstaculizar, se trata de defender a nuestra gente”.