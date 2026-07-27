La presencia de Santa Cruz en la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional fue el escenario elegido por el gobernador Claudio Vidal, la ministra de Producción, Comercio e Industria Nadia Ricci, el presidente de Santa Cruz Puede SAU, Gustavo Sívori, y el titular del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, para analizar el presente y futuro productivo de la provincia.

En una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, realizada por las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer, los funcionarios repasaron los avances registrados en agricultura, pesca, minería, hidrocarburos y nuevas alternativas laborales, además de plantear los desafíos pendientes para transformar la matriz económica santacruceña.

El presidente de Santa Cruz Puede SAU, Gustavo Sívori, destacó el crecimiento de la empresa creada por la gestión provincial y aseveró que, en poco más de un año, logró avances vinculados con nuevas actividades productivas. “Santa Cruz Puede es una empresa que nació de la cabeza del gobernador hace nada más que 16 meses. Y en esos 16 meses hizo hitos productivos que son muy interesantes para la provincia”, puntualizó.

Entre los principales logros mencionó la incorporación de cultivos que históricamente no formaban parte de la producción santacruceña: “Sembró por primera vez avena, trigo y cebada en la provincia. Tiene una producción, una planta pesquera que ustedes vieron que trajimos el producto y lo vendemos en Buenos Aires, y así vamos a sacar un alimento balanceado para la provincia”.

Sívori dijo que el objetivo central es demostrar que Santa Cruz puede desarrollar nuevas actividades económicas y generar alternativas frente a una estructura productiva concentrada durante décadas en determinados sectores. “Esto demuestra la idea de hacer otra cosa y no hacer siempre lo mismo”, expresó.

Hugo Garay (Presidente del Consejo Agrario Provincial); Gustavo Sívori (Presidente de Santa Cruz Puede SAU); Claudio Vidal (Gobernador) y Nadia Ricci (Ministra de la Producción) entrevistados por Laura Morales. FOTO: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL

Asimismo, cuestionó la dependencia histórica del empleo público y remarcó la necesidad de fortalecer otras fuentes laborales: “Lo que quiero transmitir es que se puede hacer otra cosa. Se puede hacer otra cosa por fuera del discurso. La provincia era, lo voy a decir claramente, una provincia inviable basada en el trabajo estatal”.

Y añadió: “Hoy Santa Cruz Puede ha demostrado que en 16 meses se puede hacer otra cosa. Con todas las trabas que tiene la burocracia estatal, con todas las trabas que vive la provincia por parte de otros sectores, pero se puede hacer otra cosa”.

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