La presencia de Santa Cruz en la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional fue el escenario elegido por el gobernador Claudio Vidal, la ministra de Producción, Comercio e Industria Nadia Ricci, el presidente de Santa Cruz Puede SAU, Gustavo Sívori, y el titular del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, para analizar el presente y futuro productivo de la provincia.

En una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, realizada por las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer, los funcionarios repasaron los avances registrados en agricultura, pesca, minería, hidrocarburos y nuevas alternativas laborales, además de plantear los desafíos pendientes para transformar la matriz económica santacruceña.

El presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, fue otro de los funcionarios que conversó con La Opinión Austral y repasó las políticas desarrolladas en materia ambiental y productiva. “Fue importantísimo poder estar acá en la Rural. Tuvimos reuniones con distintas ONG. Nosotros, desde el Consejo Agrario, tenemos áreas protegidas y un trabajo que venimos realizando desde que empezó la gestión del gobernador, con el nuevo plan de manejo de guanaco”, expresó.

Garay señaló que “gracias a este nuevo plan de manejo hemos generado alrededor de 80 fuentes de trabajo el año pasado y este año va muy bien (…) Pudimos firmar un convenio con una ONG internacional, la cual nos dio un estimativo de un censo que tenemos. La cantidad de guanacos ya supera los 2 millones y medio”.

El titular del organismo destacó igualmente iniciativas relacionadas con la producción de algas y la economía del litoral marítimo provincial. “Nos está acompañando hoy en la Rural la ONG Por el Mar. En esa fundación de Puerto San Julián y Río Gallegos, y ahora también desarrollando en Puerto Deseado, se han generado 20 puestos de trabajo”, enfatizó.

Según detalló, el proyecto contempla nuevas inversiones para ampliar esa actividad: “Se invirtió un millón de dólares y van a hacer una inversión de un millón más para seguir incentivando este tipo de producción de algas”.

Hugo Garay (Presidente del Consejo Agrario Provincial); Gustavo Sívori (Presidente de Santa Cruz Puede SAU); Claudio Vidal (Gobernador) y Nadia Ricci (Ministra de la Producción) entrevistados por Laura Morales. FOTO: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL

Garay planteó que el desafío es generar herramientas que permitan nuevas oportunidades para los santacruceños. “Muchos jóvenes van a golpear las puertas de los ministerios, del gobernador o de los distintos entes, y la administración pública está colapsada. Hoy nosotros como Estado estamos generando esas políticas que son necesarias para darle herramientas a los santacruceños”, sentenció.

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