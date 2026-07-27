La presencia de Santa Cruz en la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional fue el escenario elegido por el gobernador Claudio Vidal, la ministra de Producción, Comercio e Industria Nadia Ricci, el presidente de Santa Cruz Puede SAU, Gustavo Sívori, y el titular del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, para analizar el presente y futuro productivo de la provincia.

En una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, realizada por las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer, los funcionarios repasaron los avances registrados en agricultura, pesca, minería, hidrocarburos y nuevas alternativas laborales, además de plantear los desafíos pendientes para transformar la matriz económica santacruceña.

La ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, acompañó la visión del gobernador y señaló que el cambio del modelo productivo requiere una nueva relación entre el Estado y quienes generan actividad económica.

“Creo que, como dijo el gobernador, el camino está iniciado. Un camino de transformación en donde el Estado deja de ser un Estado que le pone el pie encima a quien en realidad es el que genera el trabajo y los recursos para todos los argentinos, para permitirle crecer, desarrollarse y que esto genere más trabajo y más producción para la Argentina”, explicó.

La funcionaria indicó que las reformas impulsadas alcanzan a distintos sectores de la economía y no únicamente a la actividad agropecuaria: “Esto es el caso particular de lo que es el agro, pero la realidad es que lo mismo pasa con el resto de las industrias. El hecho de modificar un esquema impositivo y de regulaciones que oprimían al sector privado, y hoy más de 1000 desregulaciones que posibilitan el crecimiento de las actividades productivas del país de la mano de la inversión privada, me parece que es por ahí”.

Ricci reconoció que todavía quedan desafíos por resolver, aunque valoró la planificación presentada por el Gobierno nacional: “Falta, claro que falta un montón seguramente. Lo planteó el presidente, lo dijo claramente: cuáles van a ser las metas año por año y hasta dónde puede llegar en lo que tienen planificado. Me parece que eso es darle previsibilidad al sector”.

Al hablar del impacto de la reducción de derechos de exportación y las políticas destinadas al crecimiento productivo, consideró que la discusión involucra al conjunto del país, aunque remarcó la situación particular de Santa Cruz por su histórica dependencia de actividades extractivas. “Nosotros particularmente venimos de una provincia que, como decía el gobernador, durante más de 30 años lamentablemente fue una provincia con una matriz netamente extractiva, sin generación de valor agregado”, esbozó.

Por tal razón, dijo que “los ejes de trabajo del gobernador Claudio Vidal, que han sido la producción, el trabajo y la educación, son los que hoy están dándole a la provincia de Santa Cruz la oportunidad de ponerse en el mapa nacional”, al tiempo que valoró: “Una provincia que solamente extraía sus recursos hoy puede mostrar la producción en su totalidad en un evento como este. Creo que el camino es por ahí”.