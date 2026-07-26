La presencia de Santa Cruz en la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional fue el escenario elegido por el gobernador Claudio Vidal, la ministra de Producción, Comercio e Industria Nadia Ricci, el presidente de Santa Cruz Puede SAU, Gustavo Sívori, y el titular del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, para analizar el presente y futuro productivo de la provincia.

En una entrevista exclusiva con La Opinión Austral -realizada por las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose– los funcionarios repasaron los avances registrados en agricultura, pesca, minería, hidrocarburos y nuevas alternativas laborales, además de plantear los desafíos pendientes para transformar la matriz económica santacruceña.

En diálogo con este medio, el mandatario provincial sostuvo que la participación en Palermo permitió visibilizar el trabajo de productores y emprendedores que buscan ampliar sus mercados. “La verdad que estamos compartiendo una jornada realmente extraordinaria y en beneficio de los productores de Santa Cruz que están en la Expo Rural, que es una de las vidrieras más importantes de todo el país”, expresó Vidal.

Políticas nacionales para el sector agropecuario

Consultado sobre el discurso del presidente Javier Milei durante la muestra rural, Vidal consideró que el mensaje estuvo centrado en las medidas implementadas por la Nación para el sector agropecuario y en los objetivos planteados para los próximos años. “Fue un discurso de lo que el Gobierno nacional hizo hasta el momento en la ganadería, en el agro, con respecto a alguna baja de retenciones que hizo el año pasado”, explicó.

En ese sentido, agregó: “Comentaron qué es lo que quieren hacer de acá para adelante, cuáles son los compromisos a cumplir como meta al 2029 en quita de retenciones y en apoyo al agro. Me parece que también pasa por ahí. Bien lo explicaban hoy: esta actividad genera la tercera parte del empleo nacional. Si al campo le va bien, a la Argentina le va a ir bien”.

El gobernador vinculó esa mirada con las políticas que impulsa su administración en Santa Cruz. “Es algo que tenemos que aprovechar, lo mismo estamos haciendo en la provincia: apostando. Comenzamos a sembrar haciendo algunas pruebas con muy buenos resultados de trigo, de avena, de arveja, fortaleciendo la producción de alfalfa. Este año ya preparándonos para la producción de maíz. Claramente la salida del país, la salida de las provincias también pasa por reforzar el campo”, afirmó.

Ante los reclamos expresados por la Sociedad Rural Argentina durante la exposición, reconoció que existen demandas históricas del sector, aunque advirtió que revertir problemas acumulados durante décadas demanda tiempo. “Siempre va a haber reclamo, pero es muy difícil corregir lo que se generó equivocadamente desde la política durante muchas décadas, más de 30 años, 40 años, y corregirlo solamente en dos”, aseveró Vidal.

Planteó que uno de los principales desafíos consiste en reconstruir condiciones que permitan atraer inversiones y fortalecer el empleo privado. “Cuesta mucho recuperar la cultura de trabajo, que los inversores extranjeros vuelvan a querer invertir y poder generar condiciones a favor del que quiere venir a invertir. Cuesta mucho despegarse de la burocracia del Estado, fueron muchos años de decadencia, de abandono, de un Estado improductivo”, manifestó.

El gobernador de Sanat Cruz, Claudio Vidal, en la entrevista con La Opinión Austral. FOTO: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL

Nadia Ricci destacó la transformación del Estado y el impulso al sector privado

La ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, acompañó la visión del gobernador y señaló que el cambio del modelo productivo requiere una nueva relación entre el Estado y quienes generan actividad económica.

“Creo que, como dijo el gobernador, el camino está iniciado. Un camino de transformación en donde el Estado deja de ser un Estado que le pone el pie encima a quien en realidad es el que genera el trabajo y los recursos para todos los argentinos, para permitirle crecer, desarrollarse y que esto genere más trabajo y más producción para la Argentina”, explicó.

La funcionaria indicó que las reformas impulsadas alcanzan a distintos sectores de la economía y no únicamente a la actividad agropecuaria: “Esto es el caso particular de lo que es el agro, pero la realidad es que lo mismo pasa con el resto de las industrias. El hecho de modificar un esquema impositivo y de regulaciones que oprimían al sector privado, y las más de 1000 desregulaciones que posibilitan el crecimiento de las actividades productivas del país de la mano de la inversión privada…me parece que es por ahí”.

Ricci reconoció que todavía quedan desafíos por resolver, no obstante valoró la planificación presentada por el Gobierno nacional: “Falta, claro que falta un montón seguramente. Lo planteó el presidente, lo dijo claramente: cuáles van a ser las metas año por año y hasta dónde puede llegar en lo que tienen planificado. Me parece que eso es darle previsibilidad al sector”.

Al hablar del impacto de la reducción de derechos de exportación y las políticas destinadas al crecimiento productivo, consideró que la discusión involucra al conjunto del país, aunque remarcó la situación particular de Santa Cruz por su histórica dependencia de actividades extractivas. “Nosotros particularmente venimos de una provincia que, como decía el gobernador, durante más de 30 años lamentablemente fue una provincia con una matriz netamente extractiva, sin generación de valor agregado”, esbozó.

Por tal razón, dijo que “los ejes de trabajo del gobernador Claudio Vidal, que han sido la producción, el trabajo y la educación, son los que hoy están dándole a la provincia de Santa Cruz la oportunidad de ponerse en el mapa nacional”, al tiempo que valoró: “Una provincia que solamente extraía sus recursos hoy puede mostrar la producción en su totalidad en un evento como este. Creo que el camino es por ahí”.

Santa Cruz Puede: “En 16 meses hizo hitos productivos”

El presidente de Santa Cruz Puede SAU, Gustavo Sívori, destacó el crecimiento de la empresa creada por la gestión provincial y aseveró que, en poco más de un año, logró avances vinculados con nuevas actividades productivas. “Santa Cruz Puede es una empresa que nació de la cabeza del gobernador hace nada más que 16 meses. Y en esos 16 meses hizo hitos productivos que son muy interesantes para la provincia”, puntualizó.

Entre los principales logros mencionó la incorporación de cultivos que históricamente no formaban parte de la producción santacruceña: “Sembró por primera vez avena, trigo y cebada en la provincia. Tiene una producción, una planta pesquera que ustedes vieron que trajimos el producto y lo vendemos en Buenos Aires, y así vamos a sacar un alimento balanceado para la provincia”.

Sívori dijo que el objetivo central es demostrar que Santa Cruz puede desarrollar nuevas actividades económicas y generar alternativas frente a una estructura productiva concentrada durante décadas en determinados sectores. “Esto demuestra la idea de hacer otra cosa y no hacer siempre lo mismo”, expresó.

Asimismo, cuestionó la dependencia histórica del empleo público y remarcó la necesidad de fortalecer otras fuentes laborales: “Lo que quiero transmitir es que se puede hacer otra cosa por fuera del discurso. La provincia era, lo voy a decir claramente, una provincia inviable basada en el trabajo estatal”.

Y añadió: “Hoy Santa Cruz Puede ha demostrado que en 16 meses se puede hacer otra cosa. Con todas las trabas que tiene la burocracia estatal, con todas las trabas que vive la provincia por parte de otros sectores, pero se puede hacer otra cosa”.

El lente de Camila Ferrer Pose en el backstage de la entrevista exclusiva con el gobernador Claudio Vidal.

Diversificación productiva: minería, hidrocarburos y nuevas inversiones

Durante la entrevista, Claudio Vidal abordó el potencial minero de Santa Cruz y sostuvo que la provincia necesita avanzar hacia una estructura económica más amplia, que no dependa exclusivamente de los recursos hidrocarburíferos.

“La provincia tiene la posibilidad de desarrollar fuertemente la minería. Justamente observando esta situación que se daba con los yacimientos maduros, tomamos la firme decisión política de avanzar en proyectos de exploración minera que hoy muestran claros resultados, en beneficio del desarrollo y de la puesta en marcha de la extracción, generando valor agregado, empleo y movimiento económico”, planteó.

Analizó que uno de los principales errores históricos fue depender de un único recurso natural: “Fue un error creer que podíamos vivir solamente de lo que nos dejaba el petróleo, que es un recurso no renovable. La palabra misma te lo dice: no renovable, esto quiere decir que se agota. Eso es lo que sucedió”.

En ese tenor, explicó que desde 2015 la provincia atravesó un proceso de disminución de la actividad petrolera: “Los resultados están a la vista. Recién ahora, con la llegada de las nuevas operadoras, se frenó un poco el declive, digamos que se normalizó, va a tener una mejora en la producción, pero eso va a ser por dos o tres años, no más que eso. Son yacimientos maduros”.

Frente a ese escenario, Vidal destacó el desarrollo del proyecto Palermo Aike como una oportunidad estratégica para el futuro energético provincial. “La posibilidad de mejorar en el hidrocarburo es mutar al no convencional…es Palermo Aike”, indicó.

A propósito de las condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico, consideró que Santa Cruz debe generar mayor confianza para quienes buscan invertir, pero reconoció que ese proceso requiere tiempo: “Todo lo que a nosotros nos permita generar la posibilidad de obtener algún inversor que quiera invertir en nuestra provincia, estoy de acuerdo”.

Sin embargo, opinó que todavía existen desafíos vinculados con la percepción externa del país y la necesidad de fortalecer las garantías para el capital privado. “Nosotros estamos vistos para el inversor de afuera como un país extremista. Necesitamos generar garantías jurídicas, sí. Necesitamos mejorar o trabajar en leyes que generen confianza al sector inversor extranjero, sí, también. Pero va a llevar tiempo”, declaró.

Ley de Tierras: “No todas las zonas responden de la misma forma”

En referencia a la situación de las áreas protegidas y el impacto que tienen sobre productores rurales de la provincia, el mandatario manifestó que Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, “fue cauteloso, pero además tuvo una mirada entendiendo el interior nacional productivo. Fue muy claro en su mensaje: no todas las zonas responden de la misma forma”.

Cuestionó la cantidad de parques nacionales existentes en Santa Cruz y planteó la necesidad de compatibilizar la preservación ambiental con la actividad ganadera. “Tenemos un problema muy serio y en esto sé que algunos no lo comparten, pero como hombre de trabajo que apuesta a la producción me parece totalmente ilógico que nuestra provincia sea la provincia con más parques nacionales o patagónicos”, comentó.

En ese marco, mencionó el caso del Parque Nacional Monte León: “Fue pensado en un proyecto de reserva de la flora y fauna del lugar, pero también después perjudicó a más de 220 mil hectáreas de antiguos pobladores que con mucho esfuerzo llegaron años atrás a establecer una forma de vida en nuestra provincia”. Seguidamente, recalcó que su gestión busca acompañar a quienes producen y trabajan en el territorio.

El Consejo Agrario Provincial destacó el manejo del guanaco y proyectos vinculados al mar

El presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, fue otro de los funcionarios que conversó con La Opinión Austral y repasó las políticas desarrolladas en materia ambiental y productiva. “Fue importantísimo poder estar acá en la Rural. Tuvimos reuniones con distintas ONG. Nosotros, desde el Consejo Agrario, tenemos áreas protegidas y un trabajo que venimos realizando desde que empezó la gestión del gobernador, con el nuevo plan de manejo de guanaco”, expresó.

Garay señaló que “gracias a este nuevo plan de manejo hemos generado alrededor de 80 fuentes de trabajo el año pasado y este año va muy bien (…) Pudimos firmar un convenio con una ONG internacional, la cual nos dio un estimativo de un censo que tenemos. La cantidad de guanacos ya supera los 2 millones y medio”.

El titular del organismo destacó igualmente iniciativas relacionadas con la producción de algas y la economía del litoral marítimo provincial. “Nos está acompañando hoy en la Rural la ONG Por el Mar. En esa fundación de Puerto San Julián y Río Gallegos, y ahora también desarrollando en Puerto Deseado, se han generado 20 puestos de trabajo”, enfatizó.

Según detalló, el proyecto contempla nuevas inversiones para ampliar esa actividad: “Se invirtió un millón de dólares y van a hacer una inversión de un millón más para seguir incentivando este tipo de producción de algas”.

Garay sostuvo que el desafío es generar herramientas que permitan nuevas oportunidades para los santacruceños. “Muchos jóvenes van a golpear las puertas de los ministerios, del gobernador o de los distintos entes, y la administración pública está colapsada. Hoy nosotros como Estado estamos generando esas políticas que son necesarias para darle herramientas a los santacruceños”, sentenció.

Tapa de La Opinión Austral del domingo 26 de julio de 2026

Santa Cruz en la Rural: “Esto genera posibilidades, esto genera empleo”

En el tramo final de la entrevista con LOA, Vidal se refirió al financiamiento de la participación santacruceña en la Rural de Palermo y defendió la presencia provincial en la exposición como una herramienta para generar oportunidades comerciales y fortalecer el vínculo entre productores.

El gobernador precisó que los recursos fueron gestionados a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y explicó que la inversión debe ser entendida como una apuesta al crecimiento económico. “No se tiene que ver como un gasto, se tiene que ver como una inversión. Esto genera posibilidades, esto genera empleo. Esto genera la oportunidad a esa familia de producir, que vive todo el año con lo que produce”, subrayó.

Al realizar un balance de la presencia provincial en Palermo, agradeció “al equipo de trabajo, salió todo espectacular, pero por sobre todas las cosas nuevamente a la familia de productores”, al considerar que “la única alternativa que tenemos en este país y en la provincia de poder salir adelante es con producción y con trabajo. Otra no existe”.

Para cerrar, reflexionó: “Los resultados de no haber invertido tiempo y gestión años atrás en apostar fuerte a la producción son el desastre que hoy le toca acomodar a muchos gobernadores y al Gobierno nacional. Fueron malas decisiones del pasado. Va a costar mucho, pero lo vamos a lograr. Es por acá, por sobre todas las cosas, con producción y con trabajo”.

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