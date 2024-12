Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En representación del Municipio de Río Gallegos, el jefe de Gabinete, Diego Robles, participó este viernes del acto de cierre de gestión que hizo el Gobierno de Santa Cruz en el auditorio de Bet-El.

“Llegó la invitación al Municipio y vinimos, como debe ser”, afirmó Robles en diálogo con La Opinión Austral.

Consultado sobre cómo vio a la provincia, manifestó: “Santa Cruz no es una isla, en un contexto nacional donde el Gobierno nacional abandona el federalismo y les quita recursos a todas las provincias, donde abandona la obra pública, donde solamente se hacen las transferencias a las provincias que corresponden por ley de coparticipación y nada más, obviamente hay una contracción. Es un contexto muy difícil el que ha tenido que atravesar la provincia y todos los municipios que derivamos ingresos de ahí, ojalá el 2025 sea totalmente distinto”.

Ante la comparación del primer año de gestión de Alicia Kirchner en la provincia mientras Mauricio Macri era presidente, señaló: “No estuve en esa gestión, así que no lo podría decir desde adentro, pero me parece que ahí hubo un abandono de Santa Cruz por ser Santa Cruz, no una política de gobierno que fuera total hacia el interior, ni consolidada, sino que fue puntual porque esta era la provincia de la que habían salido dos presidentes. En ese momento hubo una actitud totalmente discriminatoria hacia Santa Cruz“.

“Ahora lo que hay es un Estado nacional con un presidente que justamente no cree en el Estado. Todas las medidas que toma son consecuentes para con todas las provincias del interior”, apuntó.

Por último, sobre sus expectativas para el próximo año, manifestó: “Esperamos poder trabajar mancomunadamente para poder mejorar la calidad de vida de los riogalleguenses”.

“Hay un montón de cuestiones en las cuales tenemos que tener un abordaje conjunto, ojalá que podamos hacerlo, la predisposición nuestra va a estar siempre”, cerró.