La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz confirmó de manera oficial que el jueves 19 de febrero de 2026 a las 11 horas realizará una Sesión Extraordinaria. En la convocatoria incluyó tres puntos centrales: la renuncia del diputado provincial Pedro Luxen, la renuncia del diputado provincial Fernando Españón y un proyecto vinculado a la Emergencia Comercial en la provincia.

La decisión instala una semana clave para la política santacruceña, ya que la Legislatura deberá definir la nueva conformación del cuerpo y avanzar en una iniciativa que impacta de manera directa en el sector comercial.

Sesión extraordinaria con agenda definida

La Cámara de Diputados precisó que la sesión extraordinaria abordará formalmente la dimisión de Fernando Españón, quien presentó su renuncia a la banca el 11 de febrero, tal como anticipó La Opinión Austral. Desde el bloque oficialista Por Santa Cruz confirmaron la decisión y señalaron que el cuerpo legislativo deberá darle tratamiento parlamentario.

El diputado Fernando Españón tiene un pedido de desafuero desde febrero por tres causas judiciales. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En paralelo, el recinto tratará la salida de Pedro Luxen, quien dejará su banca para asumir como jefe de Gabinete provincial en el marco de la reconfiguración del Ejecutivo.

Con la convocatoria oficial, el Poder Legislativo despejó las especulaciones sobre la fecha y fijó el jueves 19 como el día en que resolverá ambos movimientos institucionales.

Pedro Luxen es uno de los colaboradores más cercanos del gobernador Claudio Vidal.

Emergencia Comercial en Santa Cruz

Además de las renuncias, el temario incluye un proyecto vinculado a la Emergencia Comercial en la provincia de Santa Cruz. La inclusión del expediente en una sesión extraordinaria refleja la prioridad que el tema adquirió en la agenda del gobierno de Santa Cruz.

El debate sobre la Emergencia Comercial se da en un contexto de fuerte atención sobre la situación del sector en distintas localidades de la provincia.

Según el proyecto del Ejecutivo al que pudo acceder La Opinión Austral, el Gobierno propone declarar la Emergencia Comercial, Industrial y PyME en Santa Cruz hasta el 31 de diciembre de 2026 e incluye suspensión de ejecuciones fiscales y planes de regularización de deudas. También prevé créditos a tasa diferenciada, alivio fiscal y una comisión de seguimiento para monitorear la crisis que incluye a funcionarios, legisladores y empresarios y gremialistas.

Quiénes reemplazarían a Fernando Españón y Pedro Luxen

La aceptación de las renuncias abrirá el proceso para cubrir las vacantes en la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

En el caso de Fernando Españón, de acuerdo con el orden establecido en la lista electoral, la banca debería ser ocupada por Luis “Chino” Gallardo, dirigente del partido SER y actual jefe del Distrito Vial Puerto Deseado. Gallardo cuenta con trayectoria política en el norte provincial, donde se desempeñó como concejal, y su eventual ingreso reforzaría la representación del espacio dentro del oficialismo.

En cuanto a la banca de Pedro Luxen, el orden de la lista indica que seguiría Patricia Inés Moreyra, última integrante titular. Sin embargo, el criterio de paridad de género que rige en la conformación legislativa establece que la vacante correspondería al primer suplente varón, Oscar Gerardo Brizuela, dirigente de Río Turbio.

Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre quién asumirá finalmente ese escaño. La definición quedará sujeta a lo que resuelva el Frente Por Santa Cruz, que comanda el gobernador Claudio Vidal , para la sesión extraordinaria del jueves 19.