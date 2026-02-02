Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Consejo Provincial de Educación, a cargo de la licenciada Iris Rasgido, se reunirá este lunes con referentes de la Fundación Pérez Companc y de la Fundación Instituto Natura, en el marco del Plan Provincial de Alfabetización Plena, con el objetivo de avanzar en la definición de un esquema de acompañamiento a las políticas públicas de alfabetización que impulsa el CPE.

La Fundación Pérez Companc desarrolla su trabajo de manera articulada con la Fundación Instituto Natura, de las empresa Natura y Avon, con el propósito de potenciar la implementación de los procesos de alfabetización que lleva Adelante Santa Cruz. En este sentido, la organización forma parte de una alianza estratégica que incluye experiencias desarrolladas en distintas provincias y países, entre las que se destaca el caso testigo de Sobral, en Brasil.

En esta instancia, a partir de un trabajo sistemático y sostenido, se lograron avances significativos en los niveles de alfabetización frente a una realidad inicialmente compleja, experiencia que posteriormente fue replicada en distintos estados del país vecino.

El avance de esta articulación en Santa Cruz se concreta a partir de gestiones realizadas por la Presidencia del Consejo Provincial de Educación durante el mes de diciembre en la ciudad de Buenos Aires, a través de reuniones mantenidas con organizaciones civiles y empresas con el objetivo de fortalecer las políticas públicas educativas que se llevan adelante.

Iris Rasgido, presidenta del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz.

Durante la jornada, desde las 10:30 horas, las referentes de la Fundación Pérez Companc, Josefina Peire y María Victoria Colugnatti, desarrollarán una agenda de trabajo que incluye encuentros con equipos de directores provinciales, generales y coordinadores, con el equipo de alfabetización de la provincia y con las autoridades del CPE.

