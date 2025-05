Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles La Opinión Austral dio a conocer –de manera exclusiva- que a partir de septiembre de 2025, el Aeropuerto Internacional “Piloto Civil Norberto Fernández” de Río Gallegos cerrará completamente sus operaciones aéreas por un período estimado de 90 días, es decir, mediados de noviembre, aunque en las últimas horas trascendió que podría extenderse hasta mediados de diciembre. El motivo: una obra de rehabilitación y mejora integral de la pista principal 07-25.

La noticia tuvo una fuerte repercusión debido a que, durante los tres meses de cierre, todos los vuelos comerciales y chárter que normalmente operan desde y hacia la capital santacruceña serán derivados al Aeropuerto Internacional “Comandante Armando Tola” de El Calafate, generando una reprogramación logística compleja para aerolíneas, operadores y pasajeros.

La Opinión Austral anticipó en exclusiva el cierre temporario del aeropuerto.

Esta novedad llevó a que el subsecretario de Transporte de Santa Cruz, José Maldonado, debiera salir a declarar sobre el tema. El funcionario aseguró que, por el momento, “no hay ninguna notificación oficial” sobre el cierre del Aeropuerto Internacional “Piloto Civil Norberto Fernández” que haya llegado al Gobierno provincial. Sin embargo, aclaró que las obras están pendientes y que, cuando se les comunique oficialmente, lo darán a conocer.

Subsecretario de Transporte de Santa Cruz, José Maldonado.

“El cierre se daría en unos meses por una reparación en la pista, pero eso debe ser autorizado por ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), y hasta ahora no ha sido comunicado oficialmente”, dijo. No obstante, Maldonado insistió: “No tenemos una fecha confirmada. Estas obras requieren condiciones climáticas específicas y probablemente se desarrollen después del invierno o incluso durante 2026. Hasta que ANAC no lo confirme, no lo vamos a anunciar”, dijo en referencia a la tapa de La Opinión Austral.

La falta de claridad también generó malestar entre gremios aeronáuticos y usuarios frecuentes del aeropuerto. Desde la Asociación de Pilotos reconocieron haberse enterado de la noticia a través de La Opinión Austral y cuestionaron la falta de comunicación y planificación ante un cierre que impactará directamente en la conectividad aérea de la capital provincial.

Preocupación

Por su parte, desde el municipio de Río Gallegos también se expresaron sobre el cierre del aeropuerto. En este caso, la preocupación es por los riogalleguenses que deben viajar en esas fechas pero también por los visitantes que llegarán a la ciudad en pleno inicio de temporada alta y que cada año son más.

Al respecto, la secretaria de Turismo Mercedes Neil indicó a La Opinión Austral: “La verdad que sí, por supuesto que nos afecta y muchísimo”, comenzó. “La conexión es algo fundamental en el turismo y realmente la fecha y el tiempo de cierre que son 90 días, es bastante”, agregó la funcionaria del gabinete del intendente Pablo Grasso.

Más adelante, Neil expresó que justo coincidente con fechas de inicio de la temporada alta. En septiembre, por ejemplo, “empiezan a llegar los pingüinos”, sostuvo sobre el área de Cabo Vírgenes. “Tenemos una planificación como el Fan pres y el Fan tour” y comentó: “Tenemos la Expo Turismo que viene muchísima gente e invitamos a los municipios del país a que participen”.

Mercedes Neil, secretaria de Turismo de Río Gallegos. FOTO: CAMILA FERRER POSE/LOA

Pero también se mostró preocupada por aquellos que ya tienen el pasaje sacado con antelación. “Hay que ver ahora qué empresas van a ir a El Calafate a llevar a los pasajeros o para ir a buscarlos”, mencionó. “El turismo es algo transversal que afecta a todos; en mayor o menor medida va a afectar a la hotelería y la gastronomía”.

“Es un gran problema y estamos esperando el comunicado oficial que seguramente va a salir en estos días, pero sí sabemos (desde el municipio) que el cierre se va a realizar, no como el secretario de Transporte de la provincia que no tiene ni idea qué está pasando con la conectividad en la provincia de Santa Cruz”, criticó.

Mercedes Neil, adelantó: “No nos va a quedar otra que reprogramar las acciones que teníamos o buscar la manera de hacer los traslados a El Calafate y continuar con la agenda que tenemos desde principios de año y que son fechas que no podemos trasladar ni cancelar”. También puntualizó: “Veremos cómo vamos a resolverlo de la mejor manera y estar atentos para el turista que necesite información”.

Cabe destacar que, según pudo saber La Opinión Austral, el costo de un colectivo a El Calafate en la actualidad es de entre 30 y 40 mil pesos. Esa suma será un costo adicional para los pasajeros de Río Gallegos pero, en el caso de aquellos que deban regresar antes de que el aeropuerto reabra entre noviembre y diciembre, el gasto se duplicará.

Las obras

Como se informó este miércoles, el aeropuerto de Río Gallegos fue incluido en un proceso licitatorio denominado “RGL4509 – Rehabilitación de Pista 07-25 – Nuevo Alcance”, gestionado por Aeropuertos Argentina 2000 en el marco de la resolución ORSNA N° 141/18. La obra contempla mejoras integrales en la pista, sistema de luces y torre de control, una intervención necesaria para garantizar la operatividad y seguridad en condiciones climáticas adversas.

Aeropuerto “Piloto Civil Norberto Fernández”.

Según supo La Opinión Austral, la fecha de cierre tiene como uno de los principales factores la fragua del hormigón. Durante ese tiempo, como anticipamos, todos los vuelos serían derivados al aeropuerto de El Calafate, lo que implica una reorganización operativa para aerolíneas, pasajeros y servicios logísticos. Algo que debería ser informado a cada uno de los pasajeros que compraron y reservaron sus pasajes.

Lo que se sabe

*La obra está licitada y adjudicada, con intervenciones técnicas en pista, luces y torre de control.

*Fechas tentativas: entre septiembre y noviembre de 2025.

*Cierre total de la terminal aérea por al menos 90 días.

*Todos los vuelos serán derivados a El Calafate durante ese período.

*No hay comunicación oficial de ANAC confirmando las fechas, pero es inminente una información sobre el tema.

La recomendación es consultar con las aerolíneas sobre las condiciones de los vuelos programados para los últimos meses del año. Ante un eventual cierre, se prevén reprogramaciones, cambios de terminal y posibles compensaciones logísticas. Las empresas también deberán ajustar sus cronogramas con antelación, una vez que ANAC lo comunique oficialmente.