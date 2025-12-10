Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Santa Cruz encabezó este miércoles 10 de diciembre un acto institucional en la Jefatura de Policía, donde se inauguró la restauración del mástil principal, se descubrieron placas conmemorativas y se presentó la puesta en valor de la histórica galería fotográfica de jefes y subjefes de la fuerza. Las acciones forman parte del proceso de recuperación edilicia e institucional que impulsa la gestión provincial.

El evento fue presidido por el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, junto al jefe de Policía, Diego Agüero, y el subjefe Luis Bordón. También participaron funcionarios del Gabinete Provincial, autoridades de organismos estatales, representantes del SIPGER, policías retirados e invitados especiales.

Restauración del mástil y fortalecimiento de la identidad institucional

La ceremonia comenzó con la inauguración del mástil totalmente restaurado, una obra ejecutada mediante un trabajo conjunto entre el Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) y la Dirección General de Logística.

Desde la fuerza destacaron que contar con un mástil renovado “permite izar la bandera con la solemnidad y el simbolismo que este acto merece, emblema que recuerda los valores centrales de la labor policial: servicio, lealtad y compromiso con la comunidad”.

Seguidamente, se descubrieron dos placas alusivas: una correspondiente a la obra ejecutada y otra en conmemoración del 141° Aniversario de la Policía de Santa Cruz, reforzando el acompañamiento del Gobierno Provincial hacia la institución.

Otro de los momentos centrales fue la inauguración de la Galería Fotográfica de jefes y subjefes de Policía, restaurada mediante un exhaustivo trabajo de recuperación digital realizado por el Departamento de Relaciones Públicas.

Las tareas incluyeron limpieza, restitución de tonos, corrección de daños por humedad, reparación de detalles y la incorporación de nueva iluminación.

“Con estas acciones honramos nuestra historia, fortalecemos nuestra identidad y reafirmamos el compromiso institucional con la preservación de nuestro patrimonio”, expresaron las autoridades durante el acto.

En el mismo espacio se presentó un mural tríptico que integra las banderas nacional, provincial y policial junto a una imponente imagen del Glaciar Perito Moreno, símbolo de identidad y orgullo santacruceño.

Placas conmemorativas descubiertas durante la inauguración del mástil restaurado en la Jefatura de Policía de Santa Cruz, en el marco del 141° aniversario de la institución.

Vidal: “Identidad, trabajo y producción en la puesta en valor del mástil de la Jefatura”

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, destacó la importancia de seguir recuperando espacios y fortaleciendo la memoria institucional. A través de sus redes sociales señaló que “desde el primer día mi compromiso ha sido mejorar la calidad de vida de nuestra gente. A dos años de gestión ese compromiso sigue tan firme como siempre. Hoy acompañamos la puesta en valor del mástil y de la galería histórica de la Jefatura de Policía, trabajos que fortalecen la identidad institucional y reflejan un rumbo claro basado en el orden, la recuperación y el respeto por nuestra historia”.

Vidal remarcó además, los desafíos que atravesó su gestión y apuntó que “no fueron años fáciles”. “Nos tocó gobernar una provincia vaciada, con serios problemas estructurales e institucionales y con un gobierno nacional que no acompañó el desarrollo de las provincias. Enfrentamos un sistema judicial deteriorado y corrompido. Logramos avanzar en un cambio histórico al derogar la Ley de Lemas, una decisión que devolvió transparencia, representación real y confianza en la democracia”, remarcó.

Por otra parte, destacó que “estuvimos presentes en cada localidad y pusimos en marcha un plan de obras que ya está en ejecución y que tendrá en 2026 un año de grandes avances, con proyectos licitados recientemente y otros que continúan su ritmo en toda la provincia. Siempre con la premisa de que cada obra que se inicia se termina, porque no se trata solo de generar trabajo sino de mejorar la vida de las familias santacruceñas. No debemos repetir los errores del pasado. También sostenemos pautas salariales por encima de la inflación. Sabemos que hoy no alcanza y que la situación económica golpea a cada familia, pero aun así priorizamos que el trabajador reciba el mayor esfuerzo posible dentro de los recursos del Estado. Esa decisión expresa el compromiso de poner en valor el trabajo y de proteger el ingreso de quienes sostienen todos los días la vida de nuestra provincia”.

Continuando con los logros de su gestión, señaló que “seguimos impulsando la reactivación de la Cuenca del Golfo San Jorge junto a FOMICRUZ y a las empresas que asumieron la operación de los diez yacimientos. Ese trabajo conjunto vuelve a encender una esperanza concreta para miles de santacruceños, fortalece el futuro energético de la provincia y garantiza el cumplimiento de la Ley 90/10 que prioriza el empleo santacruceño como motor del desarrollo local. Y avanzamos en un cambio de paradigma para nuestro sistema productivo con la consolidación de la empresa Santa Cruz Puede, una herramienta estratégica que ordena, impulsa y potencia la producción provincial. Desde el próximo año comenzarán a verse los frutos del esfuerzo colectivo, con más proyectos en marcha, más valor agregado y más trabajo genuino para nuestra gente”.

“Santa Cruz está en movimiento. Ratificamos este rumbo porque no hay otro camino posible. La producción es la llave del futuro y seguimos construyendo cada día el camino que nuestra gente merece”, finalizó.

Un nuevo paso en la recuperación del edificio histórico

El acto finalizó con el izamiento del Pabellón Nacional y el saludo protocolar de las autoridades.

La puesta en valor de estos espacios representa —según destacaron desde el Ministerio de Seguridad— un avance concreto en la jerarquización de la institución policial, el reconocimiento a su trayectoria y la preservación del patrimonio histórico de la provincia.