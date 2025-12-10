Your browser doesn’t support HTML5 audio

El equipo de Presupuesto del Ministerio de Economía se hizo presente este miércoles en la comisión de Presupuesto y Hacienda ampliada para explicar el Presupuesto provincia proyectado para el próximo año.

Estuvo encabezado por el Secretario de Estado de Hacienda, Ernesto Coloe; acompañado del secretario de Estado de Presupuestos, Mauro Castro y otros miembros del área como la Licenciada Claudia Colombo.

Licenciada Claudia Colombo, secretario de Estado de Presupuestos, Mauro Castro y el secretario de Estado de Hacienda, Ernesto Coloe.

Explicación detallada

El equipo económico excusó a la ministra Marilina Jaramillo, quién se encuentra en Buenos Aires participando del Consejo Federal Económico, del cual podría asumir la vicepresidencia.

El CPN Mauro Castro tuvo a su cargo detallar la presentación de la norma, a través de filmina que fueron explicando cómo se armó y las razones por las cuáles la ley arroja el déficit de $339 mil millones y cómo se llega a la necesidad de endeudamiento por $356 mil millones.

“Hay razones multicausales y razones estructurales que explican el escenario actual” remarcaron las autoridades a los legisladores en más de una oportunidad.  Y resaltaron que hoy lo que se hace es “administrar la escasez”.

