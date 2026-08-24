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En el marco de un nuevo aniversario de Comandante Luis Piedra Buena, el Gobierno de Santa Cruz inauguró este lunes la Sala Oncológica Renacer en el hospital local, una obra que había sido comprometida un año atrás y que permitirá mejorar la atención de pacientes oncológicos de la comunidad.

La ceremonia contó con la presencia de la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross; el director del hospital, Alejandro Rivas Marín; la intendenta Analía Farías; autoridades y trabajadores del nosocomio; integrantes del Grupo Renacer y vecinos.

Durante el acto, Rivas Marín destacó la importancia de la nueva sala y la definió como “un regalo” para los pacientes oncológicos. “Esto es un esfuerzo de todos. Es parte de un logro junto al gobernador Claudio Vidal, la intendenta Analía Farías y la ministra Lorena Ross”, señaló.

Momento del corte del cinta de la obra de la Sala Oncológica Renacer, con la presencia de la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, del director del Hospital, Alejandro Rivas Marín, de la jefa comunal Analía Farías y demás autoridades y personal de nosocomio, la coordinadora e integrantes del Grupo Renacer y vecinos de la comunidad.

El director del hospital remarcó que la obra pudo concretarse dentro del plazo previsto y destacó la posibilidad de sumar una nueva prestación sanitaria para la localidad. “Para mí es muy importante brindarles esta atención a ustedes y sumar algo más en esta localidad”, expresó.

El pedido del Grupo Renacer

La coordinadora del Grupo Renacer, Andrea, manifestó su satisfacción por la inauguración y recordó que la organización venía gestionando desde sus comienzos la posibilidad de contar con un espacio destinado a la atención oncológica.

“Insistimos por una sala de atención primaria y era lo que veníamos gestionando desde que empezó el Grupo Renacer. Hoy nos encontramos con una sala que sabemos que todavía no está todo porque falta capacitar a los enfermeros, que son la clave fundamental de este tipo de salas”, explicó.

Asimismo, destacó la atención del doctor Emilio José Batagelj, aunque planteó como desafío que un profesional pueda permanecer en la localidad para atender a pacientes que reciban nuevos diagnósticos.

La intendenta Analía Farías habla ante pacientes y personal del hospital zonal. En la foto, la ministra Ross (derecha).

La referente puso en valor, además, que la apertura de la sala permitirá evitar traslados hacia otras ciudades para realizar quimioterapia y otros tratamientos. “Los pacientes no deben trasladarse para hacerse quimioterapia u otros tratamientos a otros centros, como es el caso de Río Gallegos”, remarcó.

Andrea compartió la alegría junto a sus compañeras Belén y Nadia, quienes no pudieron estar presentes, y agradeció especialmente a voluntarios, familiares y a todas las personas que acompañan al grupo.

“Estoy orgullosa de haberlo logrado”

La ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, expresó su satisfacción por la puesta en funcionamiento de la sala y aseguró que conoce de cerca el impacto que tiene una enfermedad oncológica en las familias. “Yo sé lo que significa atravesar con un familiar esta patología. Es algo que a mí me motiva para realizar las inauguraciones de estas salas”, manifestó.

En esa línea, hizo hincapié en las dificultades que implica trasladarse cientos de kilómetros para realizar tratamientos. “Entiendo lo que significa trasladarse tantos kilómetros para hacer un tratamiento y lo que es hacer el tratamiento”, sostuvo.

“Yo sé lo que significa atravesar con un familiar esta patología”.

LORENA ROSS

Ross aseguró sentirse “orgullosa de haberlo logrado” y pidió a la comunidad cuidar las instalaciones y acompañar especialmente a los pacientes y sus familias.

La ministra también recordó que la obra había sido uno de los pedidos que recibió durante el aniversario anterior de Piedra Buena. “Me alegro de haber cumplido con el compromiso que realicé hace exactamente un año para el aniversario de la localidad. Me reuní con la Casita Renacer y fue uno de los pedidos”, afirmó.

Farías destacó el trabajo conjunto

Por su parte, la intendenta Analía Farías agradeció a la ministra Ross y destacó el compromiso de las autoridades sanitarias con el hospital local.

También puso en valor el trabajo realizado junto al Grupo Renacer y recordó que, cuando surgió el proyecto, comprometió el acompañamiento municipal. “No tengo ningún problema, voy a acompañar. Yo no sé nada de la parte técnica, pero acá voy a estar. Y fue logrado”, recordó. “Está la decisión política, pero pasan un montón de cuestiones. Hoy podemos decir que lo tenemos para nuestra querida localidad, para que sea un lugar donde todos nos sintamos mejor”, expresó.

Con el acompañamiento de pacientes oncológicos, la Sala Oncológica Renacer quedó formalmente inaugurada con el descubrimiento de las placas correspondientes al gobernador Claudio Vidal, la ministra Lorena Ross, la intendenta Analía Farías y el director del Hospital Dr. Armando Zamudio, Alejandro Rivas Marín.

Iluminación para el barrio Monte de León

Como parte de las actividades por el aniversario de Piedra Buena, también quedó inaugurada la primera etapa de la obra de iluminación eléctrica del barrio Monte de León.

La intervención demandó una inversión de $48.581.000,36 y contempló la ejecución de 1.140 metros de líneas de baja tensión y la instalación de 33 nuevas luminarias, beneficiando inicialmente a 59 lotes.

El encendido oficial estuvo a cargo del gobernador Claudio Vidal, junto a la intendenta Farías, autoridades de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) y trabajadores de la empresa.

El gobernador Claudio Vidal estuvo presente este lunes en el aniversario de Piedra Buena.

Desde SPSE, la trabajadora María Ruiz destacó el acompañamiento del organismo al crecimiento de las localidades y señaló que el loteo contempla más de 100 lotes, por lo que se prevé continuar extendiendo la infraestructura eléctrica.

“Como mandato del Gobierno a Servicios Públicos tenemos el crecimiento de todas las localidades. Con el compromiso de los trabajadores se ha logrado esta obra y vamos a acompañar esa extensión”, sostuvo.

Farías, en tanto, destacó la articulación entre el Municipio, el Gobierno provincial y los trabajadores de SPSE. “Esto se llama trabajo conjunto. Es plantear las necesidades, presentar los proyectos y coordinar entre todos para dar respuesta a las demandas de nuestra comunidad”, afirmó.

Vidal: “Las cosas están funcionando”

Durante el acto, el gobernador Claudio Vidal destacó el trabajo de los empleados de Servicios Públicos y aseguró que la empresa estatal atraviesa un proceso de transformación. “Muchas veces las ideas y los esfuerzos individuales no tienen éxito si no se trabaja en equipo. Servicios Públicos está cambiando y las cosas están funcionando. Después de muchos años se están haciendo tan bien como se tienen que hacer”, afirmó.

El mandatario llamó a los trabajadores a comprometerse con la recuperación de la empresa. “Hay que ponerse la camiseta de la empresa y trabajar día a día para que podamos, entre todos, defender a Servicios Públicos y que vuelva a ser la empresa que siempre tuvo que ser para Santa Cruz”, sostuvo.

El gobernador Claudio Vidal, junto a un vecino de la localidad y la intendenta Analía Farías.

Vidal también recordó que la Provincia adquirió 15.000 luminarias LED para avanzar con el recambio y la ampliación del alumbrado público en distintas localidades santacruceñas.

“Vamos a seguir haciendo e inaugurando este tipo de obras en toda la provincia”, aseguró.

El Gobernador destacó además los controles sobre la distribución de las luminarias y señaló que la llegada del alumbrado a los barrios tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos. “Parece que no, pero esto cambia la vida: nuestros vecinos pueden salir de su hogar y contar con algo tan esencial como la iluminación”, afirmó.

Finalmente, Vidal volvió a remarcar la importancia del trabajo coordinado entre los distintos sectores y felicitó a la comunidad de Comandante Luis Piedra Buena por un nuevo aniversario. “Esta es la forma, este es el camino. Siempre va a ser por acá: entre todos, entre todos”, concluyó.