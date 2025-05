Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los docentes de Santa Cruz informaron –a través de un comunicado- su acompañamiento a “la lucha” de Tierra del Fuego. Al respecto, indicaron que el gobierno nacional como parte de sus acuerdos con el FMI ha tomado una serie de medidas que “ponen en jaque a la industria metalúrgica de Tierra del Fuego e implican la pérdida de miles de puestos de trabajo y una posible emigración masiva de familias desde ese territorio vecino y hermano de la Patagonia Austral”.

También recordaron que en nuestra provincia de Santa Cruz “el retiro de YPF, el riesgo de cierre de YCRT y la paralización prolongada de obras como las represas, pero también la falta de mantenimiento de las rutas, la ausencia de planes de vivienda y el ajuste en el estado están golpeando la calidad de vida y son parte del mismo plan ultraliberal al servicio de los intereses del gran capital, que golpea nuestras posibilidades de desarrollo y calidad de vida”.

El paro general en Tierra del Fuego es por la quita de beneficios a la industria electrónica. (Foto: Voces y Críticas).

Cabe recordar que, desde que se conocieron las medidas, la UOM ha declarado un paro por tiempo indeterminado, se han realizado actos y marchas con acompañamiento de la población y una huelga general por 24 horas para este miércoles 21.

“Hacemos llegar nuestra solidaridad con esta lucha decisiva” y señalaron: “Lo hacemos porque los trabajadores de la isla son nuestros hermanos de clase, pero también lo hacemos en defensa propia, porque si se consolida esta política antiobrera, los derechos sociales, laborales y jubilatorios de los santacruceños también estarán en riesgo”.

En ese contexto cabe recordar que este miércoles los docentes agrupados en el SUTEF también pararon para defender la educación pública y las propias fuentes de trabajo de los maestros.

“Trabajar no es un privilegio, los trabajadores de Tierra del Fuego no son beneficiarios de ningún ‘negociado’ o ‘curro’, se han instalado desde todas las regiones de la Argentina en ese territorio frío e inhóspito, al igual que otros tantos miles han venido a nuestra Santa Cruz, buscando un futuro donde construir nuestras familias y lo hacemos con esfuerzo y con trabajo, muchas veces no reconocido”, afirmaron entre otras consideraciones.