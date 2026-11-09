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El juez Marcelo Bersanelli confirmó que es el único magistrado en actividad de Argentina que participa en competencias automovilísticas. Lo hizo durante una entrevista con La Opinión Austral, en diálogo con el periodista deportivo Carlos Zapico, en la que repasó su vínculo con el deporte motor y adelantó que se jubilará pronto.

“En el país en actividad, dos jueces corrieron en autos mientras eran jueces”, explicó al comenzar a reconstruir el dato. Entre los antecedentes mencionó a un integrante del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro que participó en competencias de rally, aunque luego abandonó la actividad.

“Por lo tanto, en la Argentina solamente yo como juez en actividad”, afirmó. Consultado sobre si era el único en el país, ratificó: “En el país y en el mundo hay dos en Estados Unidos que siendo jueces corrieron a la par y en Europa uno en Alemania, uno en Suiza y creo que nada más. Así que somos menos de 10”.

Bersanelli es juez del Juzgado de Primera Instancia N° 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, con asiento en Río Gallegos desde junio de 2017. Aunque lleva dos décadas en la capital santacruceña, aclaró que nació en Río Turbio: “Yo soy de Río Turbio, pero Río Gallegos hace 20 años que estoy”.

Su retiro de la Justicia y el camino hasta llegar a juez

Durante la entrevista, el magistrado confirmó que está próximo a finalizar su carrera judicial y que ya cuenta con los aportes necesarios para acceder a la jubilación.

“Ya estoy terminando también mi paso por la Justicia. Creo que en un par de meses más me estaré jubilando”, señaló. Y agregó: “Sí, ya tengo todos los años de aporte, una carrera muy buena, llegué mucho más lejos de lo que hubiera pensado en mi vida”.

En ese recorrido recordó las dificultades económicas que atravesó durante sus años de estudiante de Derecho. Contó que muchas veces caminaba para ir y volver de la facultad y que trabajaba en un boliche para poder afrontar sus gastos. “Cuando iba a la facultad y como premio cuando aprobaba un final era tomarme un colectivo de vuelta a mi casa, sino iba y volvía caminando”, relató.

También recordó que, después de recibirse, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), regresó a Río Turbio, pero a los tres meses tuvo un fuerte desacuerdo con el secretario de Gobierno y el intendente le pidió la renuncia. Se quedó sin trabajo y debió recurrir a la ayuda de amigos para poder instalarse y comenzar a ejercer su profesión.

Marcelo Bersanelli, titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº 1 Río Gallegos.

“Unos amigos que son los Gabaroni, del Hotel Gato Negro, me dejaban dormir en el hotel. Un amigo que es Paredes me prestó el garaje de su casa para que yo arme un estudio y después varios me fueron ayudando así con muebles, con cosas como para que yo empiece y bueno, acá estoy, acá llegué”, recordó sobre esos primeros años en la cuenca carbonífera.

A partir de esa experiencia, dejó una reflexión dirigida a quienes comienzan su carrera profesional: “Nada se consigue solo en la vida. Siempre nos tienen que ayudar y por eso tenemos que ser agradecidos de la gente que en distintas épocas de nuestra vida nos pueden ayudar”.

Marcelo Hugo Bersanelli ejerció la abogacía en el ámbito privado durante 21 años, actuando en los fueros provinciales patagónicos con presencia procesal en Río Gallegos, Río Turbio, El Calafate, Puerto San Julián y Perito Moreno.

El aspecto más debatido de su perfil público reside en sus vínculos de afinidad familiar con la familia Kirchner, puesto que estuvo casado hasta 2020 con Candela García (hermana de Rocío García, expareja de Máximo Kirchner, y de Virginia García). Durante su postulación ante el Senado, donde quedó designado como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, el propio Bersanelli aclaró que se había separado y que no tenía contacto con los Kirchner.

Antes de ingresar a la Justicia provincial, Bersanelli ocupó cargos en la administración pública provincial. Durante la gobernación de Alicia Kirchner, se integró como funcionario al Ministerio de Salud provincial, bajo la conducción directa de su cuñada, Rocío García.

Su futuro en el karting y la posibilidad de mudarse a Buenos Aires

La jubilación también abre interrogantes sobre la continuidad de su participación en el campeonato regional. Consultado sobre si se dedicará de lleno al karting cuando deje los tribunales, Bersanelli explicó que probablemente se traslade a Buenos Aires, lo que podría modificar su vínculo con las competencias.

Boxes de los karting en Río Gallegos. FOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“No creo, no creo porque lo más probable es que me vaya a vivir a otro lugar, me voy a ir a Buenos Aires y no es lo mismo”, respondió.

El magistrado destacó especialmente el ambiente que encontró en Río Gallegos y el trabajo en equipo que caracteriza su participación en las carreras. “A mí me gusta correr como corro acá, en un equipo que somos amigos. Acá yo clasifico 12 y a la carrera siguiente clasifico 11, todo el equipo está feliz porque avancé un puesto”, contó.

El juez Marcelo Bersanelli junto a su compañero de equipo, Nahuel Soria, y su karting, luego de competir. FOTO: JUAN PALACIOS/LOA

En contraste, consideró que la dinámica en Buenos Aires es diferente: “En Buenos Aires si vos estás 10 ya no salís, ya no te dan bolilla porque ya buscan a los tres primeros”.

De todos modos, aseguró que seguirá vinculado con las competencias en Santa Cruz cuando tenga oportunidad de regresar: “Seguiré viniendo y si en esos viajes para acá hay carrera, mi karting está listo”.

Sexto puesto en la sexta fecha del karting regional

La entrevista se dio en el marco de la actividad del karting regional, que el domingo 8 de noviembre disputó su sexta fecha de la temporada en Río Gallegos, con una nutrida concurrencia de pilotos y público.

En la categoría Master 150 4T (+40), Bersanelli compitió con el karting número 195 y finalizó en el sexto puesto de la clasificación general, después de completar las 14 vueltas de la final.

Marcelo Bersanelli, en el kartódromo de Río Gallegos, mano a mano con La Opinión Austral. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

El ganador fue Mariano Benjamín Paz, con un tiempo de 11:55.078. Luis Andrés Haro terminó segundo, a 5.164 segundos, y Diego Levill completó el podio, a 7.027 segundos del vencedor.

Detrás se ubicaron Ariel Reineke, en el cuarto puesto; la dupla integrada por Oscar Sarmartano y Marcelo Igor, en el quinto; y Bersanelli, que concluyó a 17.648 segundos de Paz.

La competencia formó parte de una fecha que tuvo distintos ganadores en las categorías del campeonato. Agustín Muñoz se impuso en la Luqstoff, Martín Ojeda ganó en la Master, Mariano Paz se quedó con la Master +40 y Brian Perales obtuvo la final de la Pre-Junior. En la Junior, Agustín Paris ganó entre los titulares y Thiago Díaz lo hizo entre los invitados.

Con su próxima salida de la Justicia y la posibilidad de continuar corriendo cada vez que regrese a Santa Cruz, Bersanelli transita el cierre de una etapa profesional sin abandonar el vínculo con el automovilismo que lo convirtió en una particularidad dentro de la magistratura argentina.