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En el marco del Día del Niño, que se celebra este domingo, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, envió un mensaje a la comunidad a través de sus redes sociales.
“Felíz día a todos los chicos de Santa Cruz”, comenzó diciendo para luego expresar: “Hoy, en el Día de las Infancias, quiero mandarles un abrazo enorme a todos los chicos y chicas de nuestra provincia”.
Asimismo, el mandatario provincial hizo hincapié en que “tenemos la responsabilidad de construir una Santa Cruz donde puedan crecer, estudiar, cumplir sus sueños y encontrar oportunidades sin tener que irse de su tierra”.
En ese mismo sentido, remarcó que desde el Gobierno Provincial “trabajamos todos los días para dejarles una provincia mejor y con futuro”, y cerró deseándoles a los pequeños un “¡feliz día!”.
En Argentina, el Día del Niño -una fecha orientada a reconocer a los más chicos, poner en valor sus derechos fundamentales y promover su bienestar integral- se celebra el tercer domingo de agosto de cada año.
En 2026, la fecha se conmemora este 16 de agosto, coincidiendo con el fin de semana largo correspondiente al Paso a la inmortalidad del General José de San Martín.
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