Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hoy se realizó un simulacro electoral en Santa Cruz, encabezado por el juez federal Claudio Marcelo Vázquez, quien explicó los cambios en el sistema de votación y aclaró un punto clave: la lista UNIR aún no fue confirmada para participar en la boleta única.

El propio Diego Bavio, referente de ese espacio político había comentado a La Opinión Austral hace unas semanas, que el juez Claudio Vázquez había rechazado el dictamen de la cámara . “Nosotros vamos a apelar nuevamente”, afirmó quien iba primero en la lista del partido UNIR.

Sobre este tema, Vázquez dijo: “Estamos cerrando el tema de la oficialización de las boletas. Ya para conocimiento de todos hay una lista, que es la lista UNIR, que todavía no ha definido la Cámara Nacional Electoral respecto de si va a continuar o no. Es la única lista que tenemos”. El juez agregó que, una vez que la Cámara Nacional Electoral decida sobre la continuidad de la lista, se enviarán las boletas a Buenos Aires para su impresión y luego podrán ser utilizadas por todos los partidos participantes en el distrito.

FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

Vázquez destacó que el simulacro permite capacitar a autoridades de mesa, fiscales y delegados en el uso de la boleta única de papel, que reemplaza al tradicional cuarto oscuro y a la bolita partidaria. “Hoy estamos con boleta única de papel, y esto va a ser, no solo para la provincia de Santa Cruz, sino para todo el país, como distrito único”, explicó.

Durante la prueba, se distribuyó a los presidentes de mesa todo el material necesario, incluida la lapicera que utilizarán los electores dentro de la cabina. El juez aclaró que los vecinos no deben llevar sus propias lapiceras, ya que serán provistas en el lugar. La boleta viene troquelada, pero no se corta; el elector marca su elección, dobla la boleta por la parte indicada y la introduce en la urna.

FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

Finalmente, el juez recordó que es fundamental mantener el DNI actualizado y aseguró que todos los jóvenes que cumplan 16 años hasta el 26 de octubre estarán incluidos en el padrón y podrán votar. Con este simulacro, la Justicia Federal busca que electores y autoridades estén familiarizados con un sistema de votación más transparente, moderno y seguro, a la espera de la confirmación final de la lista UNIR antes de la impresión de todas las boletas.

Leé más notas de La Opinión Austral