Este miércoles, la Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Río Gallegos realizará una charla abierta para explicar la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), que reemplazará al sistema tradicional de boletas partidarias y cuarto oscuro en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.
El encuentro se desarrollará a las 18. 30 en el SUM del Colegio Salesiano, ubicado en Fagnano y Presidente Alfonsín, con ingreso por esta última calle. La actividad busca despejar dudas, brindar información práctica y mostrar cómo será el procedimiento de votación para los ciudadanos.
Cómo será el nuevo sistema
El juez federal Claudio Vázquez, responsable electoral en la provincia, explicó que el cuarto oscuro dejará de existir y los votantes emitirán su voto en cabinas individuales, diseñadas para garantizar privacidad y agilidad. Cada cabina contará con lapiceras disponibles, eliminando la necesidad de llevarlas desde casa.
El recorrido del votante con la BUP será lineal y sencillo: primero se presentará el DNI ante la autoridad de mesa, luego se recibirá la boleta única firmada, se ingresará a la cabina para marcar la preferencia, se depositará la boleta doblada en la urna y, finalmente, se firmará en el padrón, entregando el troquel y recibiendo de vuelta el documento.
Durante el simulacro de votación realizado el pasado 19 de septiembre en el mismo colegio, Vázquez aclaró que la cantidad de cabinas dependerá del número de electores de cada mesa, según la decisión del presidente de mesa.
