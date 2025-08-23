Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una jornada clave para el proceso electoral, la Junta Electoral Nacional definió este sábado 23 de agosto el orden de ubicación de las listas en la Boleta Única Papel que se utilizará en Santa Cruz. Sin embargo, la principal novedad fue la exclusión del Partido UNIR, encabezado por Diego Bavio, tras detectarse irregularidades en la conformación de sus avales.

El fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, explicó en exclusiva a La Opinión Austral que en el análisis de la documentación presentada se hallaron firmas apócrifas y contradicciones en los registros de afiliación. Incluso, se detectaron casos de personas con demencia senil que figuraban como firmantes, además de ciudadanos que aseguraron nunca haber prestado su aval para integrar un órgano de conducción partidaria.

Investigación penal y causa abierta

Zárate detalló a La Opinión Austral que, al constatar estas anomalías, el Ministerio Público inició una investigación penal de oficio. La causa está en curso y podría derivar en imputaciones penales a los responsables.

El fiscal Federal de Río Gallegos, Julio Zárate, explicó los detalles de la investigación al partido UNIR. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Lo que no podíamos permitir era que siga avanzando el proceso electoral con las irregularidades que advertimos”, sostuvo el fiscal a este medio, al justificar el dictamen que derivó en la exclusión del partido.

El juez federal, en tanto, dejó la puerta abierta a una eventual apelación ante la Cámara Nacional Electoral. Si el espacio consiguiera revertir la medida, quedaría ubicado en el último lugar de la boleta, aunque esa posibilidad se considera remota debido a la contundencia de la evidencia recolectada, asegura el fiscal.

El nuevo mapa electoral: 8 listas competirán en octubre

Así será el orden de las listas en la Boleta Única Papel en las elecciones 2025 en Santa Cruz. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Con la salida de UNIR, el escenario quedó reducido a ocho listas de candidatos a diputados nacionales que participarán de las elecciones generales en Santa Cruz el próximo domingo 26 de octubre. El sorteo definió el siguiente orden en la Boleta Única Papel:

La Libertad Avanza (encabezada por Jairo Guzmán) PRO – Propuesta Republicana ( Leo Roquel) Fuerza Santacruceña (Juan Carlos Molina) Coalición Cívica – ARI (Pedro Muñoz) Proyecto Alternativo (Jorge Cruz) Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (Gabriela Ance) Por Santa Cruz (José Daniel Álvarez) Movimiento al Socialismo (MAS) (Jesus Mariano)

Una elección con reglas nuevas

Este proceso electoral será histórico para Santa Cruz ya que, por primera vez, se aplicará la Boleta Única Papel en reemplazo de la tradicional Ley de Lemas. La nueva modalidad busca garantizar mayor transparencia y equidad en la competencia, evitando confusiones en el electorado.

El calendario electoral establece que la campaña formal comenzará el 27 de agosto, mientras que el 26 de octubre los santacruceños elegirán a sus representantes en un escenario donde cada ubicación en la boleta puede ser determinante.