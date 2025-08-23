Sortearon los lugares en la Boleta Única Papel: La Libertad Avanza irá 1°, Fuerza Santacruceña 3° y Por Santa Cruz en 7° La Junta Electoral Nacional en Río Gallegos definió mediante sorteo la ubicación de las ocho listas que competirán en las elecciones generales del 26 de octubre en Santa Cruz. Los apoderados partidarios destacaron que la Boleta Única Papel representa un cambio histórico en la forma de votar.

Este sábado 23 de agosto, pasadas las 11 horas, la Junta Electoral Nacional realizó en la sede del Juzgado Federal de Río Gallegos el sorteo que definió el orden de ubicación de los partidos y alianzas en la Boleta Única Papel.

El acto se desarrolló con la presencia de autoridades judiciales, apoderados partidarios y representantes de las fuerzas políticas que competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Así quedaron las listas en la Boleta Única Papel

Tras el sorteo, el orden de los espacios políticos en la boleta será el siguiente:

La Libertad Avanza (Jairo Guzmán) PRO – Propuesta Republicana (Leo Roquel) Fuerza Santacruceña (Juan Carlos Molina) Coalición Cívica – ARI (Pedro Muñoz) Proyecto Alternativo (Jorge Cruz) Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (Gabriela Ance) Por Santa Cruz (José Daniel Álvarez) Movimiento al Socialismo (MAS) (Jesús Mariano)

De esta forma, quedaron ocho listas confirmadas, luego de que la Justicia Electoral decidiera excluir al Partido UNIR de Diego Bavio por irregularidades en su conformación.

El acto fue encabezado por el Juez Federal de Río Gallegos, con competencia electoral, Claudio Vázquez, junto con el Fiscal Federal Julio Zárate, y el vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz, Daniel Mariani, además de la Secretaria Electoral Federal de Santa Cruz, María Monserrat Campos Álvarez.

El fiscal Julio Zárate; el juez federal, Claudio Vázquez; y el juez del TSJ, Daniel Mariani en el sorteo de los lugares en la Boleta Única Papel. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Reacciones de los apoderados partidarios

Tras el sorteo, los apoderados valoraron la importancia de este cambio en el sistema electoral de Santa Cruz.

Gustavo Perroni, apoderado del PRO, celebró la ubicación de su fuerza en el segundo lugar: “Estoy realmente conforme. Es una novedad para todos y vamos a tener que explicar a la comunidad cómo será la elección con la Boleta Única. La ubicación que nos tocó es visible y estamos esperando que la gente nos acompañe con el voto”.

María Monserrat Campos Álvarez, Secretaria Electoral en Santa Cruz del Juzgado Federal. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Por su parte, Marcelo De La Torre, apoderado de Por Santa Cruz, señaló que la ubicación en el séptimo lugar no debería influir en el resultado electoral: “No creo que haga la diferencia la posición en la boleta. Lo importante es la propuesta y la gestión que tenemos para demostrar. Esta es la primera vez que se utiliza la Boleta Única en Santa Cruz y representa un cambio no solo para la ciudadanía, sino también para los partidos”.

Un cambio histórico para la política provincial

El de octubre será el primer proceso electoral en Santa Cruz sin la Ley de Lemas, reemplazada por el sistema de Boleta Única Papel, que busca mayor transparencia y simplicidad en el voto.

1 de 19 | Sorteo de lugares en la Boleta Única. 2 de 19 | Sorteo de lugares en la Boleta Única. 3 de 19 | El fiscal Julio Zárate; el juez federal, Claudio Vázquez; y el juez del TSJ, Daniel Mariani en el sorteo de los lugares en la Boleta Única Papel. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL. 4 de 19 | Apoderados de las listas electorales presenciaron el sorteo de lugares en la Boleta Única Papel para las elecciones de octubre 2025. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El nuevo formato implica que los partidos ya no diseñan sus propias boletas, sino que es la Secretaría Electoral Nacional la encargada de confeccionar el documento único que contendrá a todas las fuerzas en competencia.

Según los cronogramas oficiales, la campaña electoral comenzará el 27 de agosto, mientras que el 26 de octubre los santacruceños acudirán a las urnas para elegir a sus representantes en un escenario donde cada detalle, desde la ubicación en la boleta hasta la capacidad de transmitir propuestas, será determinante.