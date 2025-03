Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes egresaron los primeros alumnos de la “Escuela de Oficios y Emprendimientos“, proyecto diseñado por la Secretaría de Producción, Comercio e Industria de la municipalidad de Río Gallegos, conjuntamente con la Unidad Académica de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Se trata de un espacio destinado a la capacitación y formación de jóvenes y adultos a quienes se les brinda herramientas para la inserción en el mundo laboral y el desarrollo de sus propios emprendimientos. Al respecto, el intendente Pablo Grasso habló con La Opinión Austral de la satisfacción de esta primera etapa de los primeros egresados.

“Lo hacemos con gran esfuerzo, con nuestros talleristas, con los capacitadores, los coordinadores, los docentes al frente de esta iniciativa donde sufrimos mucho, tres incendios, seguimientos, palos en la rueda, y sin embargo creo que ha sido un lindo desafío para que hoy sea esto, la primera de más de 500“, y añadió: “Cuando comenzamos, 5 mil personas se inscribieron” lo que “marcó una demanda de mucha gente que necesitaba tener esta formación de oficio y emprendimiento, avalado por la universidad y conducido por el municipio”.

El intendente Pablo Grasso habló con La Opinión Austral. (Foto: Juan Palacios).

Grasso agradeció a todos los que son parte de esta iniciativa, como el SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales), los trabajadores de los diferentes sectores de la comunidad y “especialmente a la Universidad que “hizo un gran esfuerzo para que esto sea una realidad“. El intendente mencionó que buscarán ampliar la oferta y no descartó alquilar otro lugar hasta que se terminen las salas que estaban previstas. “Estamos muy contentos con esta formación“, cerró.

En otro orden, el jefe comunal fue consultado por las declaraciones del diputado Pedro Luxen (Por Santa Cruz), quien dijo que con críticas como las formuladas en el discurso de apertura de sesiones no iba a ser posible un acercamiento con la provincia. Al respecto, Grasso respondió: “Luxen por ahí no sabe cómo se maneja…Pero, cómo no va a haber críticas ¿Funciona bien el hospital? ¿Están funcionando bien los colegios? ¿Se generó empleo? No es crítica, es realidad, uno tiene que aprender a recepcionar lo que piensa el otro para armar algo mejor y ese es el camino; esto no es sometimiento, yo defiendo los intereses de mi ciudad que es una ciudad cordial y tenemos que respetarnos; les pido nuevamente que reflexionen y que entiendan que esto no es un sindicato, que un Estado lo conformamos todos“.

Fue masivo

Por su parte, también se refirió a la “Escuela de Oficios y Emprendimientos“, la secretaria de Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesan Sancho, quien subrayó que en esta ocasión de dio un cupo para 200 personas pero que gracias a los capacitadores se logró llegar a las 260, que son las que obtuvieron este martes su certificado. “Fue nuestro primer taller, se hizo durante el verano, apostamos fuertemente a esto, superó las expectativas y la verdad que no nos imaginamos que la convocatoria iba a ser tan masiva“.

Secretaria de Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesan Sancho.

Asimismo, expresó que cada capacitador que formó parte de esta Escuela “se dio cuenta que esto continúa, que pueden seguir haciendo muchísimas cosas más, con oficios más prolongados, esto es una fuente de trabajo, te recibís acá y se te abren las puertas para muchas cosas, en este contexto que estamos viviendo a nivel nacional y provincial donde hubo muchos despidos en toda la provincia y eso repercute en la economía local“, enfatizó.

Los certificados que recibieron los participantes de los talleres.

Lanesan Sancho mencionó que se ve “mucha gente con expectativas, con ganas, gente que sigue apostando: algunos quizás descubrieron su emprendimiento para llevarlo adelante, otros lo están haciendo por necesidad”. Al tiempo que destacó que “abre oportunidades para los riogalleguenses” ya que “los oficios no se tienen que perder, se tienen que valorar y darles la importancia que se merecen“.