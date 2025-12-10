Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la Sesión N.º 804, el Consejo Provincial de Educación aprobó de manera unánime el Calendario Escolar 2026, que servirá como guía para la organización pedagógica y administrativa de todas las instituciones educativas de Santa Cruz.

El posteo oficial del Consejo destacó: “Seguimos avanzando con decisiones consensuadas que fortalecen la planificación y la calidad educativa en Santa Cruz”.

El documento, aunque aprobado, aún no fue publicado oficialmente debido a algunas correcciones que se están realizando, pero se espera que esté disponible en las próximas horas para docentes, familias y estudiantes.

Inicio del ciclo lectivo: fecha confirmada

Según pudo conocer La Opinión Austral, las clases en Santa Cruz comenzarán el miércoles 25 de febrero de 2026, tanto en escuelas primarias como secundarias de la provincia. Esta fecha marca el inicio formal de las actividades educativas, y permitirá a los equipos directivos y docentes organizar el trabajo pedagógico con antelación.

El inicio del ciclo lectivo implica también la preparación de materiales, planificación de contenidos y coordinación de actividades extracurriculares, garantizando que las instituciones educativas funcionen de manera eficiente desde el primer día.

Importancia de la planificación educativa

El Calendario Escolar no solo establece fechas de inicio y finalización de clases, sino que también organiza feriados, recesos, jornadas institucionales y otras actividades que forman parte de la planificación anual. Su aprobación por unanimidad refleja un consenso institucional y la intención de brindar estabilidad y previsibilidad al sistema educativo provincial.

Miembros del Consejo Provincial de Educación confirmaron que la publicación del calendario se realizará dentro de esta semana. Una vez disponible, se podrá acceder al documento completo con todas las fechas clave del ciclo lectivo 2026, permitiendo a las familias y docentes preparar la logística educativa correspondiente.

Mientras tanto, la comunidad educativa ya puede anticipar el inicio de clases el miércoles 25 de febrero, y planificar el regreso a las aulas con tiempo suficiente en estas vacaciones.

Mientras tanto, el Calendario Escolar 2025 de la provincia de Santa Cruz avanza hacia su tramo final con una serie de obligaciones administrativas y pedagógicas que deberán cumplir las instituciones educativas antes del cierre formal del año.

Según el documento oficial del Consejo Provincial de Educación, entre el 1 y el 10 de diciembre, las escuelas deberán enviar a la Dirección Provincial o General de cada nivel las planillas de inscripción de alumnos nuevos junto con fotocopias de DNI de estudiantes y responsables. En el mismo plazo, se exige la remisión de los movimientos de matrícula, incluidos ingresos, bajas o actualizaciones, para su procesamiento por parte de la Secretaría Técnica Pedagógica y el área de Seguros.

El 4 de diciembre es la fecha pautada para que cada institución presente las planillas con el cronograma del personal a cargo durante el receso escolar, lo que incluye la guardia activa que funcionará mientras no haya actividad lectiva. Esta información debe ser remitida a la Dirección Provincial de Gestión de Personal.

El 18 de diciembre marca dos hitos importantes: la finalización del término lectivo y la presentación de la Evaluación Institucional, basada en el Plan Estratégico correspondiente a cada nivel educativo. Un día después, el 19, se cumplirá el último día de afectación.

A partir del 20 de diciembre, los trabajadores de la educación ingresarán en Licencia Anual Ordinaria, tal como lo establece la normativa vigente. El año administrativo cerrará el 31 de diciembre con el fin de la Serie 2025, último día habilitado para emitir Certificados Analíticos y Títulos Digitales.

Finalmente, el calendario establece que el último día hábil del mes será el plazo para enviar las planillas de novedades del personal, requisito indispensable para el proceso de liquidación de haberes del cierre del ciclo.

