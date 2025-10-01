Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cuatro vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (TSJ) declararon la nulidad absoluta e insanable de las resoluciones firmadas por su presidente, Daniel Mariani, que habían permitido la jura de los doctores Sergio Acevedo y José Antonio González Nora como nuevos vocales.

Con la firma de Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta, el TSJ dejó asentado que los juramentos carecen de validez y que, en consecuencia, Acevedo y González Nora no están investidos como vocales del máximo tribunal provincial.

La resolución dada a conocer este miércoles expone, como nunca antes, la crisis hacia el interior del máximo órgano de la Justicia de Santa Cruz, tal como viene siguiendo en los últimos días La Opinión Austral. Las diferencias entre el presidente Daniel Mariani, más cercano al gobernador Claudio Vidal, con el resto de los vocales parecerían insalvables.

Cabe recordar que el presidente Daniel Mariani tomó juramento a los dos jueces designados por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo mientras existe una medida cautelar de primera instancia que ordenaba a los diputados abstenerse de tratar las ternas.

Según pudo saber en exclusiva La Opinión Austral, este miércoles -como todos- los vocales tenían previsto reunirse en el salón de acuerdos a la mañana, sin embargo los cuatro vocales Mercau, Ludueña, Fernández y Basanta no se presentaron. El presidente Daniel Mariani, dejó correr los minutos, miró a sus nuevos colegas sentados junto a él, Sergio Acevedo y José Gonzalez Nora, y dio por caída la sesión por falta de quórum después de un tiempo “prudencial”.

El acta, que pudo obtener este medio, certifica el debut de Sergio Edgardo Acevedo y José Antonio González Nora como vocales del Tribunal Superior de Justicia para celebrar el Acuerdo Ordinario N° 3.719. Sus firmas, junto a las de Mariani, César

Matías Neil, el secretario de Superintendencia y Jurisprudencia, y Jorge Alberto Bahamonde, director General de Gestión Administrativa y Recursos Humanos, corroboran que no pudieron “adoptarse decisiones respecto de los puntos del orden del día, por resultar imposible arribar a las mayorías previstas en la Ley Orgánica de la Justicia Provincial”.

El vacío de los cuatro vocales, que se oponen al proceso de designación porque consideran que hay vigente una medida cautelar de primera instancia, no quedó ahí. Según pudo reconstruir La Opinión Austral, ellos se reunieron luego para definir y acordar la resolución que se conoció horas más tarde, este mismo miércoles, y que las propias redes del Poder del Estado se encargaron de publicar dos minutos antes de las 13 horas.

Dice la acordada: “La investidura de un nuevo magistrado es un acto de máxima trascendencia institucional, y por ello, el control último sobre las condiciones, la forma y la procedencia de dicho acto reside en el Tribunal como cuerpo, no en la figura unipersonal de su Presidente”. Y hay observadores que señalan el hecho de que entonces el Tribunal como cuerpo debería al menos haber convocado a su presidente para opinar al respecto. ¿Es válido no convocar al total de Cuerpo cuando se considera que se tiene la mayoría? ¿Qué hubiera hecho el presidente del Tribunal en esa acordada? ¿Habría ratificado la decisión que viene sosteniendo desde el viernes y firmado un dictamen en en minoría? ¿O hubiera rectificado todo?

Otras perlitas que hacen a la convivencia institucional. Generó mucho revuelo cuando por orden de Mariani al sector de infromatica pusieron publicaron en la página web oficial del Poder Judicial las fotos de los nuevos vocales. Pero generó todavía más impacto que después los hayan eliminado, como consta y se observa en las capturas de pantalla en esta nota.

Los límites al presidente del TSJ, Daniel Mariani

Según el fallo, la resolución de Mariani constituye “un acto que desconoce la voluntad colegiada de este Alto Cuerpo, arrogándose facultades que exceden manifiestamente el marco normativo”.

Por otra parte, recordaron, tal como subrayó este punto La Opinión Austral, que el propio Mariani había dictado las resoluciones originales “ad referendum”, es decir, sujetas a ratificación. Como la mayoría del TSJ resolvió no ratificarlas el 26 de septiembre, los juramentos nunca alcanzaron validez legal.

“La norma consagra al Presidente como el ejecutor del acto, pero reserva al Tribunal la potestad de superintendencia sobre el mismo. Por lo tanto, si el Tribunal tiene la facultad superior de delegar la toma del juramento, con mayor razón tiene la facultad fundamental de determinar si se cumplen los presupuestos de legalidad para que dicho juramento pueda tener lugar”, esgrimieron.

“Carecen de toda validez y efecto jurídico”

El comunicado oficial del Poder Judicial difundido en redes sociales fue categórico: “En consecuencia de lo anterior, los juramentos prestados carecen de toda validez y efecto jurídico y los doctores Acevedo y González Nora no se encuentran investidos como Vocales de este Tribunal Superior de Justicia”.

La resolución también advirtió que el intento de Mariani por “confirmar” lo que el propio Tribunal ya había rechazado constituye “una contradicción insalvable y una vía de hecho que subvierte el ordenamiento procedimental administrativo”.