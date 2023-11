Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado electo José Luis Garrido habló con La Opinión Austral sobre qué podría pasar con Santa Cruz si es electo Javier Milei o Sergio Massa. Al respecto, subrayó: “No es lo mismo que gane uno u otro” y aclaró que “los dos están lejos de la expectativa que tenemos los santacruceños respecto a un plan de desarrollo integral que contemple a Santa Cruz” pero dijo que Milei habla de recortes en regalías y coparticipación para las provincias, pero “también es cierto que Sergio Massa está en su visión de producción y desarrollo, está más mirando a Vaca Muerta que Santa Cruz al igual que YPF”, lo que “va en detrimento de todo el Golfo San Jorge“.

Por su parte, Natalia Gadano le dijo a La Opinión Austral que sentía mucho orgullo de representar a la provincia. Reconoció estar “muy contenta con la elección y con el lugar que me tocará estar” y sostuvo que se sentía “muy confiada de hacer las cosas como corresponde”. Luego, también manifestó que trabajará “con conjunto” con “Josema” Carambia y “devolverle a Santa Cruz todo lo que hace mucho tiempo no llega“. Finalmente, afirmó que al igual que el gobernador electo Claudio Vidal, no iba a dar una opinión sobre a quién tenían que elegir los santacruceños como presidente este domingo.