Gastronómicos: "Las empresas, los trabajadores y sus familias están en terapia intensiva"

La emergencia sanitaria que atraviesa Río Gallegos por el Covid-19, ha perjudicado económicamente a muchos sectores. Uno de los más golpeados, son aquellos comerciantes que no han podido reabrir sus negocios o que funcionan con restricciones.

Los rubros de las peluquerías, estéticas y gimnasios esperaban para esta semana buenas noticias para volver a trabajar. Sin embargo, las autoridades no han brindado novedades en ese sentido. En paralelo, desde la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Rio Gallegos de la capital santacruceña, vienen reclamando la extensión de horarios para venta por delivery hasta la 1 de la mañana, ya que actualmente es solo hasta las 22 horas.

Luego de semanas de reclamos vía redes sociales, desde una asamblea de empresarios y trabajadores del sector, se decidió convocar a una caravana para exigir la extensión del horario de delivery, la posibilidad de realizar take-away en los comercios y la reapertura de los salones para atención al público.

La movilización será este martes a las 15 horas y comenzará en la rotonda Samoré. Al reclamo, también adhirió la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), de esta forma el sector se expresará de manera unificada, tanto los empresarios como los empleados.

Al respecto, habló con LU12 AM680 de Río Gallegos, Paulo Lunzevich titular de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos.

"El sector sentía que no estaba siendo escuchado adecuadamente, se llegó a un límite y la gente exigió realizar una movilización", expresó Lunzevich. En ese sentido, el empresario aseguró que se durante la caravana no se abandonarán los vehículos en ningún momento para "respetar el aislamiento y no tener inconvenientes".

La manifestación tiene el objetivo de "generar conciencia en la necesidad de crear una mesa de trabajo con las autoridades para resolver los problemas del sector".

El referente comentó que si bien se agradecen las ayudas que está otorgando el Estado, son insuficientes para cubrir el alto nivel de deuda que están generando los comercios. Además, indicó que el acceso a la asistencia económica es muy complicado y muchos emprendimientos no pueden contar con ella. "Somos gente de trabajo que ha vivido siempre del fruto de su esfuerzo, no estamos acostumbrados a mendigar ayuda" remarcó.

Paulo Lunzevich, titular de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Río Gallegos.

"Las empresas y los trabajadores están en terapia intensiva", afirmó Lunzevich. En referencia a ello, detalló que son 1.000 familias las que dependen de esta actividad económica. "Hubo muchas empresas que plantearon que, si las cosas siguen, en octubre cerraban", señaló.

Por otro lado, señaló que desde el rubro siempre se ha trabajado con responsabilidad y respeto por los protocolos establecidos. "La clave para salir de esta situación es la responsabilidad individual de la gente y eso es lo que está fallando", subrayó el empresario. En ese sentido, dijo que: "Si las personas no tienen voluntad de cuidarse es difícil plantear cualquier construcción colectiva para salir todos juntos de esta situación".

El referente de los comercios, aseguró que es posible plantear una reapertura de los salones si se aplican todos los protocolos sanitarios. Además, indicó que esta posibilidad ayudaría a evitar encuentros clandestinos sin ningún tipo de cuidado. "Entendemos que los restaurantes pueden ser un espacio controlado para el encuentro de personas" ,subrayó.