El exdiputado Mauricio Gómez Bull volverá a competir por la intendencia de Río Gallegos, bajo el sublema del “Partido de la Victoria“, en el lema de Unión por la Patria. El actual presidente de Vialidad Provincial es una de las apuestas fuertes dentro del peronismo de la capital provincial y, aunque es un dirigente que pasó por varios cargos electivos, dijo -entrevistado en LU12 AM680– que se encuentra en el momento justo como para pegar el salto al edificio de la avenida San Martín.

“Creo que tengo la madurez y la formación como político y como ciudadano para hacerme cargo de un municipio como el de Río Gallegos” y señaló que haber sido concejal, diputado provincial, diputado nacional y ahora estar conduciendo Vialidad Provincial desde hace 4 años, “me dan por la experiencia, más allá de la formación profesional que soy abogado, periodista deportivo, por lo que creo tener las condiciones para poder afrontar esta candidatura“. Con relación a la situación del Gobierno provincial electo, Gómez Bull indicó que hay que ayudar al gobernador que va a asumir a partir del 10 de diciembre, ya que su llegada “se dará en una situación de mucha complejidad, donde si el gobierno nacional no continúa ayudando, podemos empeorar esa situación“, expresó.

La gestión

Consultado por la gestión de Pablo Grasso, indicó que el intendente actual puso el foco en el casco céntrico. “Lo ha revalorizado, me parece que se hizo un buen trabajo, yo lo hubiera hecho con otros matices, una cuestión estética, de gustos diferentes; pero me parece que ese sector de la ciudad ya ha tenido una buena atención en estos últimos 4 años, una buena lavada de cara“. Ahora, ese lugar “solamente tenés que sostenerlo y con algunas cuestiones poder ir trabajando”, pero “los barrios más alejados de la ciudad, los que están carentes de servicios, me parece que son los que más hay que atender en obras prioritarias, luz y agua, trabajando de manera conjunta con la provincia y de forma inmediata“.

También “atender las cuestiones básicas del municipio, como es la basura y determinadas cuestiones que en los barrios alejados se ha complejizado mucho por la explosión demográfica que ha tenido Río Gallegos de manera sostenida; la ciudad, a pesar de que Cristina (Fernández) dejó de ser presidenta de la Nación y de Santa Cruz haber estado en el eje de todos los argentinos como un lugar para venir a desarrollarse, continuó creciendo, entonces me parece que esos barrios son los que los que hay que atender fuertemente“.

También afirmó que “algo que haría desde el primer día” es lo que se hizo en la gestión de Alfredo “Freddy“ Martínez, por ejemplo, que no hizo las obras que realizó Néstor Kirchner en los 4 años de intendencia, con muchas cuestiones que se veían como las que hace hoy Pablo (Grasso); me acuerdo las luminarias esas que decían las bolitas de ‘Lupín‘; lo gastaban porque a muchos no les gustaban, pero habían dado una mirada distinta a la ciudad“. Sin embargo, “quizás lo social y en esto hablo del deporte y sobre todo de la juventud, no tenía la contención que tuvo con la ‘Freddy‘”.

“Siendo empleado municipal y estando en deportes, habían pasado muchos años después de la gestión y la única ropa que había, por ejemplo, para vestir a un equipo de básquet de cualquier gimnasio municipal, era la que había dejado ‘Freddy‘”. Entonces, “se había hecho una oferta de calidad para aquel que no podía acceder a los clubes y que realmente llegaba a todos los jóvenes, a los niños y que, dentro de otras cosas, es un fiel reflejo de algo que te puede alejar de los flagelos y es un mensaje sano que podemos darle a la gente; creo que ahí pondría un foco grande, en todo lo que es lo social y en todo lo que tiene que ver con la juventud”.

Respecto al actual Concejo Deliberante, el exedil fue categórico: “No se discute, me parece que los últimos ocho años no han sido buenos, no me gustó la labor de los concejales, me parece que estuvieron muy desdibujados; tenemos que elegir otro tipo de concejales, ser un poco más rebeldes, que puedan mostrar que tienen una impronta, que tienen ganas de hacer cosas, eso es fundamental y además me parece que es algo que le ayuda al intendente; yo creo que hay un error en aquellos intendentes que quieren silenciar el Concejo Deliberante, que quieren controlarlo y que no le dan herramientas“.

Y hasta recordó que cuando Héctor “Pirincho” Roquel fue intendente, “nosotros estábamos en el consejo, yo era concejal opositor a ‘Pirincho’ y realmente teníamos una dinámica de discusión entre el Concejo y el Ejecutivo que siempre fue muy sana, y siempre esa discusión fue en beneficio de que la gente esté mejor. Y en aquel momento se dieron ordenanzas, por ejemplo, la eliminación de la bolsa camiseta, la prohibición de la quema de cubiertas a cielo abierto (…) me acuerdo que habíamos hecho el pase libre deportivo, habíamos trabajado mucho con las instituciones”.

“Me parece fundamental que haya una buena dinámica de discusión y sobre todo porque eso enriquece el debate político que hoy no existe; digamos hoy lo único que escuchás para hablar de política es acusar al otro de chorro y no hay una discusión política seria; hay una competencia por presentar muchos proyectos y para la foto y eso es una pelotudez: mostrame un proyecto que les haya cambiado la vida a 10 vecinos juntos de Gallegos y te aplaudo, pero no hay ni uno, ¿no?”, afirmó.