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Luego del masivo corte de energía que dejó durante varias horas sin suministro eléctrico a Río Gallegos, El Calafate y otras localidades de Santa Cruz, volvió a instalarse el debate sobre la necesidad de que la provincia incremente su capacidad de generación propia para disminuir la dependencia del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

En ese contexto, el administrador de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Pablo Gordillo, dialogó con LU12 AM680 y explicó cuál es la situación actual de la Usina Termoeléctrica de 240 MW, una obra estratégica que permanece inconclusa desde hace más de una década.

Gordillo indicó que, cuando asumió la conducción de la empresa en octubre de 2024, una de las primeras gestiones fue solicitar al Gobierno nacional un aporte de entre 40 y 50 millones de dólares para completar las obras pendientes del primer módulo de generación.

La puesta en funcionamiento de uno de los módulos de la usina alcanzaría para abastecer la demanda eléctrica provincial. (Foto: La Opinión Austral).

Sin embargo, reconoció que el Estado nacional no se encuentra hoy en condiciones de afrontar esa inversión, por lo que la empresa comenzó a buscar alternativas de financiamiento privado. “Tuvimos más de diez visitas de empresarios y hoy hay dos propuestas de inversión ingresadas en el Ministerio de Economía“, señaló.

Según precisó, una de las ofertas contempla una inversión cercana a 120 millones de dólares para la explotación de las distintas unidades productivas de la empresa, entre ellas la usina de 240 MW.

Aporte energía al sistema

El administrador explicó que la central cuenta con una reserva fría propia, conocida técnicamente como “arranque negro”, que puede aportar alrededor de 12 megavatios al sistema eléctrico.

Esa capacidad, aseguró, podría utilizarse para asistir a localidades como El Calafate durante contingencias similares a la ocurrida esta semana. “Esos 12 megas los podríamos habilitar comercialmente para darle una mano a Calafate cuando hay cortes vinculados al sistema interconectado”, afirmó.

Una falla en la red de transporte que maneja Transener dejó prácticamente aislado al sur de la provincia durante casi todo un día. (Foto: ilustrativa).

No obstante, aclaró que todavía existen limitaciones técnicas para transportar esa energía hacia determinadas localidades debido a la infraestructura disponible.

Solo uno de los módulos

Gordillo confirmó que la usina fue diseñada con dos módulos de 120 MW, aunque actualmente solo uno se encuentra en condiciones de ser recuperado.

Además, reveló que durante los años en que la obra permaneció paralizada se retiraron componentes del segundo módulo para mantener operativo el primero, por lo que completar la central demandará nuevas inversiones.

“Los 40 o 50 millones de dólares alcanzan únicamente para poner en marcha el módulo uno; el segundo requiere otra inversión adicional”, explicó.

La usina de 21 al servicio en la Cuenca

Durante el apagón, la Usina de 21 MW de Río Turbio permitió abastecer parcialmente a la Cuenca Carbonífera, aunque Gordillo aclaró que actualmente no puede generar su capacidad nominal.

“La usina tiene instalaciones para 21 megavatios, pero hoy no podemos superar los 6 o 7 megas“, detalló.

La usina de 21 megas abasteció a la localidad de Río turbio, 28 de Noviembre y alrededores.

Esa limitación obligó incluso a reducir parte de la actividad minera para priorizar el suministro eléctrico domiciliario.

“Para abastecer a la población tenemos que bajar la producción de la empresa porque todo funciona con la misma energía“, explicó.

Asimismo, sostuvo que una inversión sobre esa central permitiría garantizar el abastecimiento permanente de Río Turbio y 28 de Noviembre sin afectar las operaciones de YCRT.

Financiamiento provincial

Consultado sobre la posibilidad de que la provincia participe del financiamiento de las obras, Gordillo indicó que esa alternativa fue consultada con el Gobierno nacional y recibió el visto bueno.

Según explicó, el mecanismo previsto consiste en devolver los fondos mediante contratos anticipados de venta de energía, lo que permitiría recuperar la inversión en un plazo estimado inferior a 16 meses, aunque aclaró que ese esquema está pensado únicamente para la usina de 21 MW y no para la central de 240 MW.

Críticas a la infraestructura

En el tramo final de la entrevista, el administrador de YCRT puso el foco sobre la infraestructura eléctrica nacional y cuestionó el estado del sistema de transporte que abastece a Santa Cruz.

Gordillo: “No es la primera vez que falla el sistema de transporte en la provincia”, afirmó respecto a la empresa Transener.

“No es la primera vez que falla el sistema de transporte en la provincia. Tenemos que empezar a preguntarnos si las inversiones comprometidas por la transportista son las adecuadas”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que la usina de Río Turbio debió ponerse en funcionamiento por segunda vez en el mes para asistir al sistema eléctrico luego de una falla en la red nacional.

“Tenemos inviernos duros todos los años. Hay que garantizar que el suministro desde Pico Truncado hacia el sur tenga los mantenimientos correspondientes”, concluyó.