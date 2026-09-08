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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, expuso este martes en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) sobre infraestructura y desarrollo provincial, en el marco del ciclo Democracia y Desarrollo.

La Opinión Austral y Crónica de Comodoro realizaron una cobertura exclusiva de la jornada, que reunió a referentes políticos, empresariales e institucionales para debatir alternativas de financiamiento y estrategias destinadas a impulsar inversiones en las provincias.

Infraestructura y federalismo

Durante el panel “Desafíos y oportunidades de las provincias”, Torres planteó que el debate sobre infraestructura debía continuar luego del ordenamiento de las cuentas públicas.

“Ordenar la macroeconomía era una discusión preideológica. Muy difícil encontrar alguien que no esté de acuerdo con que había que lograr equilibrio fiscal, con tipo de cambio flotante. Ahora la infraestructura es fundamental para la gran revolución que necesita la Argentina, que es ser competitivos”, sostuvo.

El gobernador cuestionó las asimetrías existentes entre las distintas regiones del país y puso el foco en la distribución de recursos. “Todas las provincias de la Argentina nos hacemos cargo de la educación, la seguridad, la salud, la justicia ordinaria”, señaló.

En esa línea, apuntó contra las asignaciones específicas y reclamó una revisión del esquema vigente: “Esas asignaciones específicas son una estafa contra el federalismo”.

Y agregó: “Yo creo que la discusión que se viene es eliminarla, eliminarla definitivamente o, si la obligación la tienen las provincias, bueno, el derecho a contar con esos recursos también lo tienen que tener las provincias”.

El acuerdo por las rutas nacionales

El mandatario chubutense aseguró que, al asumir, la provincia tenía un importante déficit de infraestructura y que su gestión buscó alternativas para avanzar con obras sin profundizar el endeudamiento.

“El CFI (Consejo Federal de Inversiones) nos permitió sortear burocracia y tiempo de planificación (…) Tomamos la decisión de ser creativos ante ese dilema y hacer un convenio de compensación de deuda con la Nación”, explicó.

Seguidamente, señaló: “Veníamos arrastrando una deuda criminal con tasas altísimas, indexadas con la inflación, y decidimos sentarnos con el Gobierno nacional y compensar esa deuda a cambio de hacer las rutas nacionales”.

Según Torres, el mecanismo permitió mejorar las condiciones financieras de Chubut y avanzar con obras que permanecían pendientes.

“Eso nos generó una ventaja importante porque nos pudimos apalancar financieramente a mejor tasa, desendeudándonos totalmente de la Nación y haciendo las rutas nacionales que hoy se están ejecutando y terminando”, afirmó.

Entre los trabajos mencionó la Autovía Trelew-Puerto Madryn. “Esa autovía, en épocas donde se hacía bandera con la obra pública, se paró cinco veces y nunca se terminó y hoy se está terminando con fondos provinciales”, enfatizó.

Inversión privada y turismo

En otro tramo de su alocución subrayó las medidas adoptadas para atraer capitales privados a Chubut. En particular, mencionó la eliminación de impuestos durante 15 años para quienes invirtieran en infraestructura turística.

“Tenían un déficit de camas muy grande en lugares que tienen un potencial turístico muy importante, en la cordillera, en la península, y hoy ya son más de 16 hoteles los que se están construyendo, el primer hotel cinco estrellas en la zona de Esquel”, precisó.

Para el gobernador, la planificación debía contemplar tanto al Estado como al sector privado y sostenerse más allá de los períodos electorales. “Si no estamos siempre queriendo refundar la Argentina cada dos o cuatro años”, advirtió.

Una estrategia regional para el gas

Otro de los casos que destacó fue el trabajo conjunto entre Chubut, Neuquén y Río Negro para recuperar dos plantas compresoras que permanecían abandonadas.

“Pudimos recuperar las plantas de compresión que estaban abandonadas hace muchos años, financiarlas con los bancos de Neuquén y Chubut y eso permitió generar la infraestructura necesaria para llevar el gas a más de 1200 familias”, explicó.

El mandatario remarcó la contradicción entre la producción energética de la Patagonia y las dificultades de acceso al servicio. “Es surrealista que provincias como Chubut, Río Negro y Neuquén, a día de hoy, con toda la riqueza que hemos generado y generamos, tengamos déficit de acceso al gas”, dijo.

Al cierre de su exposición, consideró que la infraestructura debía formar parte de una estrategia de desarrollo federal y valoró la combinación de recursos provinciales, financiamiento y acuerdos con Nación para concretar obras.

“Hoy podemos decir que hay un abordaje en rutas nacionales como no hubo en la última década en Chubut, con recursos provinciales pero también con una estrategia inteligente en conjunto con el Gobierno nacional de desendeudamiento haciendo obra pública”, concluyó.

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