Este martes, se realizó una recorrida en Yacimiento El Cerrito, en el macizo de Palermo Aike, con la presencia de la gobernadora de la provincia, Alicia Kirchner, el presidente de YPF; Pablo González y el presidente de la Compañía General de Combustibles (CGC), Hugo Eurnekian.

En el lugar, el CEO de CGC manifestó sus sensaciones al respecto: “Para nosotros es un día muy importante porque no deja de ser un hito la exploración en la Cuenca Austral”.

“Vinimos en búsqueda y creemos que la Cuenca Austral tiene un potencial enorme, pero para eso había que explorar. Y eso estamos por hacer”, agregó.

Por otro lado, hizo un recorrido de los distintos trabajos que viene realizando CGC en la provincia. “Ya lo hicimos cerca de Río Gallegos, cerca del mar en la plataforma, en el centro de la Cuenca Austral y en el oeste, el emblemático Cancha Carrera”, detalló.

Asimismo, remarcó el valor de la Cuenca Austral para la compañía: “El 80% de la producción que tiene CGC en la Cuenca Austral viene de descubrimientos hechos en este proceso exploratorio”.

“Esta no es una exploración más o como las otras”, subrayó.

Siguiendo esta misma línea, Eurnekian recordó la primera vez que se dio a conocer la importancia de Palermo Aike: “En 2013, el primer estudio que surge de los no convencionales y las rocas madres que se ponen el foco en Vaca Muerta, ya identificaba a Palermo Aike como un potencial”.

De izq. a der.: Hugo Eurnekiank, CEO de CGC; Matías Kalmus, titular del Instituto de Energía de Santa Cruz; Pablo González, presidente de YPF; Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz; Silvina Córdoba, ministra de Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz.

En cuanto a los encargados de llevar adelante la exploración en pozo, dijo: “Esta alianza con YPF es la mejor para hacer la exploración. Tenemos una operación muy importante acá”.

“YPF es la empresa líder del sector y no puede no estar y tener un rol protagónico en el desarrollo de estos proyectos grandes e importantes no solo para Santa Cruz, sino que si esto funciona es importante para el país”, sostuvo.

Para cerrar, expresó el objetivo de ahora en adelante: "Hay que seguir explorando y reconociendo nuestros recursos para ponerlos en valor".

