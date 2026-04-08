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Entre las 14 operadoras que participaron del lanzamiento del programa de incentivo al sector hidrocarburífero: “Más producción y Trabajo en el sector hidrocarburífero santacruceño” realizado por el gobernador Claudio Vidal estuvo CGC.

Minutos antes de la presentación que tuvo lugar en el Salón Blanco de Casa de Gobierno de Santa Cruz, Hugo Eurnekian, CEO de CGC, habló en exclusiva con La Opinión Austral.

Consultado sobre lo que representa invertir en un escenario complejo tanto a nivel regional, nacional como internacional, manifestó: “Tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas como siempre, pero siempre son inversiones a largo plazo y uno tiene que pensarlo de esa manera”.

“Todas las contrapartes se han puesto en un compromiso enorme”. HUGO EURNEKIAN, CEO DE CGC

Asimismo, ante la convocatoria de Claudio Vidal, valoró que “es muy importante, muy bueno, que nos convoque el gobernador con una propuesta de baja de regalías no hay más que celebrarlo y ser consecuentes en redoblar el esfuerzo y la apuesta y seguir creciendo“.

Por último, Eurnekian añadió: “Quiero recalcar también cómo están trabajando los sindicatos, hoy es un momento que todas las contrapartes se han puesto en un compromiso enorme, el gobierno de la provincia, los sindicatos, las empresas, las empresas de servicio, estamos todos trabajando para sacar esto adelante.

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