Este jueves la Justicia Federal de Río Gallegos formalizó la acusación contra el ex titular de Vialidad Nacional por dañar el monumento a Osvaldo Bayer a la vera de la ruta 3, cerca de Río Gallegos. A Paulo Croppi, exfuncionarios de La Libertad Avanza, se lo investiga en calidad de autor y responsable del operativo que derribó el monumento en homenaje al historiador de La Patagonia Rebelde, bajo el delito de daño agravado de bienes, calificación que tiene una pena de entre 3 meses y 4 años de prisión.

En la audiencia pública encabezada por el juez Federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez; el fiscal Federal del Área Investigación y Litigio de Casos Sencillos, Pablo Mansilla, informó a Croppi que se le atribuye el delito de dañar, con agravantes, el monumento a Bayer al haber autorizado y convalidado las tareas de remoción de la cartelería y la obra de arte el 25 de marzo pasado.

Paulo Croppi asistió a la audiencia judicial acompañado solo por su abogado. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El ex Jefe del 23° Distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional, quien fue desplazado de su cargo un mes después del escándalo nacional, escuchó las acusaciones y las primeras pruebas en su contra y decidió no hacer declaraciones ante el juez Vázquez ya que recién se estaba dando por enterado de la denuncia. Su abogado defensor, Ramiro Neil, pidió la reserva para presentar documentación y testigos propios, y adelantó que le pareció “excesiva la calificación del fiscal”.

El juez Federal resolvió formalizar la Investigación Penal Preparatoria con la calificación solicitada por el fiscal y señaló que el hecho en sí, hasta el momento, no fue desmentido por la defensa. A partir de ahora, la fiscalía tendrá un año para avanzar a la etapa de juicio.

Las pruebas y testimonios recolectados

Durante la exposición, Mansilla detalló que “Croppi estaba presente en el lugar” durante la remoción y que “no se tomaron recaudos mínimos ni se dio aviso previo a la provincia de Santa Cruz”, propietaria del monumento. Para Mansilla Vialidad Nacional actuó “sin mesura” y con “una medida intempestiva”. El fiscal también recordó que el bien cultural tiene un valor económico estimado en 11,5 millones de pesos, además de su valor histórico y artístico.

Pablo Mansilla, fiscal Federal del Área de Casos Sencillos, lleva adelante la investigación del daño al monumento a Osvaldo Bayer en Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Entre las pruebas se incluyeron informes de Vialidad Nacional, entrevistas a testigos como Miguel Villalba y Rubén Fernández de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Cruz, que aseguran, según el fiscal, que el monumento fue dañado, además de correos electrónicos internos que señalaban que el sitio era un “punto destacado” por tratarse de un homenaje al escritor.

Asimismo, la causa reúne cuatro denuncias presentadas por particulares, entre ellos Esteban Bayer —hijo del historiador—, Gonzalo Chute, secretario de Legal y Técnica del Municipio de Río Gallegos y familiares de peones fusilados en la Patagonia Rebelde, quienes consideraron el hecho un ataque a la memoria histórica.

La demolición del monumento a Bayer

El monumento a Bayer fue inaugurado el 24 de marzo de 2023 por la entonces gobernadora Alicia Kirchner en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La estructura recordaba al historiador y periodista que visibilizó la lucha de los 1.500 peones rurales fusilados por el Ejército en las huelgas patagónicas de 1920 y 1921. Fue luego de varios años de militancia de sectores anarquistas y de izquierda que promovieron la causa sin el acompañamiento concreto y genuino del Estado. Durante el acto, participaron familiares de detenidos-desaparecidos, de los huelguistas fusilados y el hijo del historiador, Esteban Bayer.

El 25 de marzo de 2025, un día después del Día de la Memoria, el Gobierno nacional ordenó la demolición del monumento con una pala mecánica y un martillo hidráulico.

La decisión de retirar el monumento -un día después del Día de la Memoria y durante el Día del Trabajador de Prensa-, fue celebrada por sectores libertarios de Santa Cruz, quienes lo consideraban un “símbolo del adoctrinamiento kirchnerista”. En redes sociales, justificaron la medida como parte de un proceso de eliminación de lo que denominan “relato impuesto durante años”.

La defensa de Paulo Croppi

Si bien el exfuncionario decidió no declarar y sólo se limitó a escuchar las acusaciones, tras la audiencia habló en exclusiva con La Opinión Austral en donde explicó que debía quitar de ese lugar el monumento, que según él entorpecía el circuito vial, porque de otro modo estaría “incumpliendo deberes de funcionario público”. La estructura donde se encontraba el grabado no contaba con la documentación que habilitara su emplazamiento y no respetaba las distancias mínimas de seguridad, argumentaron siempre desde Vialidad Nacional.

Paulo Croppi se negó a declarar pero luego habló con La Opinión Austral y dijo que el monumento fue entregado en buenas condiciones. FOTO: JUAN SUAREZ / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Pero además aseguró que él no estuvo presente en el paraje Güer Aike, Ruta 3, a metros del destacamento de control de Gendarmería Nacional mientras las máquinas derribaban el monumento, desmintiendo al fiscal Mansilla quien aseguró tener pruebas de que Paulo Croppi estaba allí, como por ejemplo un informe del abogado de Vialidad. “Si yo hubiera estado allí eso no pasaba”, subrayó Croppi a La Opinión Austral.

El ex funcionario nacional de La Libertad Avanza, asistió solo a la audiencia, acompañado únicamente de su abogado particular y dijo desconocer los motivos reales de su apartamiento del cargo al frente de Vialidad Nacional, junto con el maestro mayor de obras Raúl Borquez, militante de LLA y ex jefe de Mantenimiento del organismo.

El juez Federal de Río Gallegos Claudio Vázquez, formalizó el inicio de la Investigación Penal Preparatoria por el daño al monumento a Bayer en Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

El estado del monumento tras la remoción

En las imágenes de video que publicaron en redes sociales los propios militantes de LLA se puede ver una maquina pesada utilizando el cucharon de excavación doblando la figura de la cabeza de Osvaldo Bayer en el monumento hecho de hierro de aleación. Luego, con otro movimiento, rompiendo la base de ladrillos y cemento y arrastrando todo por el suelo. También circularon fotos de trabajadores de Vialidad con martillos neumáticos finalizando el trabajo.

Dos días después el monumento fue entregado por la Dirección Nacional de Vialidad a la Secretaría de Estado de Políticas de Igualdad e Integración de la Provincia de Santa Cruz. “Se deja constancia de que el grabado ha sido restaurado a su forma original antes de su entrega, asegurando su integridad estética y estructural”, sostiene el acta firmada por Croppi y Jazmin Macchiavelli, funcionaria del área provincial.

Sin embargo, días después el escultor y autor de la obra Miguel Villalba dijo que vio la obra “totalmente violentada”, que la doblaron y la volvieron a enderezar: “Nunca va a volver a ser igual. Ya está, ya la rompieron”.