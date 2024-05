“Es una nueva etapa en la historia de la provincia de Santa Cruz“, ponderó el ministro de Energía e Hidrocarburos de Santa Cruz, Jaime Álvarez, en una entrevista concedida al portal El Caletense y se refirió al “desarrollo productivo, mano de obra, posibilidades financieras y económicas, y valor agregado” que eso generará.

Sus declaraciones surgen luego de que este martes, las empresas YPF y CGC concluyeran las 12 etapas de fractura del primer pozo no convencional de Palermo Aike. Se trata del yacimiento Cañadón Deus, el pozo no convencional y horizontal Maypa.x-1 de la formación Palermo Aike, ubicado a 80 kilómetros de El Calafate y 170 de Río Gallegos. Con una profundidad vertical de aproximadamente 3500 metros y una rama horizontal de 1000 metros, este proyecto utilizó la metodología plug and perf para fracturar las 12 etapas.

“Sirve para industrializar el país, también para industrializar la provincia. Si tenemos abundante producción de gas, podremos pensar en una planta de aluminio, o en la producción de fertilizante como el nitrato de amonio; o de urea. También podemos pensar en producción de energía eléctrica para todo el país. Se abren innumerables posibilidades”, sostuvo Jaime.

En ese sentido, dijo que “si esta perforación es exitosa, como todos esperamos que sea, seguramente toda la formación Palermo Aike va a tener un gran desarrollo; algo similar aunque en menor proporción a lo que es el régimen de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén“; y comparó con lo ocurrido en esa provincia tras el desarrollo de ese yacimiento: “Llegó a cambiar la balanza económica, las finanzas de la provincia de Neuquén. Se desarrolló un polo productivo como es Añelo (localidad neuquina más cercana al yacimiento), en el que nada alcanza. Es una localidad que todos los días crece. Esperemos que esto sea similar acá”, se esperanzó.

El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, supervisó la conclusión del primer pozo. Junto a él, Jaime Álvarez, ministro de Energía y Minería; Hugo Eurnekian, presidente de CGC, y Matías Farina, vicepresidente Ejecutivo Upstream de YPF.

Palermo Aike, la Vaca Muerta de Santa Cruz

Con 12.600 kilómetros cuadrados de extensión en la Cuenca Austral, Palermo Aike es la segunda formación en importancia a explorar luego de Vaca Muerta. Se estima que podría tener recursos por 10.000 millones de barriles equivalentes de petróleo y 130 TCFs (medida de volumen equivalente al billón de metros cúbicos) de gas, casi la mitad del recurso existente en Vaca Muerta.

Por sus condiciones geológicas, Palermo Aike es el yacimiento más parecido a Vaca Muerta dada su extensión espacial, la profundidad del objetivo (3000 y 3500 m), origen marino y potencial hidrocarburífero.

Dado el volumen a investigar, este proyecto exploratorio es una oportunidad estratégica para ampliar la frontera no convencional a otros ámbitos geográficos de nuestro país, extrapolando la curva de aprendizaje desarrollada por YPF en Vaca Muerta a lo largo de la última década. En caso de obtener resultados positivos, ambas compañías avanzarán con el desarrollo de una parte del área, invirtiendo en pozos adicionales e instalaciones asociadas.

